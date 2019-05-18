Недавно мы отпраздновали 74-ю годовщину Победы в великой войне. Участников этой кровопролитной войны с каждым днём становится всё меньше. Пройдёт немного времени, и писать воспоминания будет некому. Дети войны, свидетели того тяжкого времени, – им бы гонять в футбол, играть в куклы, а они, проводив отцов на фронт, встали к заводским станкам, сели за рычаги тракторов, шили, вязали, собирая посылки для раненых. Вместе со взрослыми ребята сроковых прошли все круги ада – голод, эвакуацию, бомбёжки, лагеря, потерю близких, но не потеряли себя, не ожесточились.

Дети войны – давно уже бабушки и прабабушки. Многое выпало на их долю, много пришлось им пережить, тем не менее они были непосредственными участниками, хранителями истории, должны передавать своим внукам и правнукам имена и судьбы их предков, отстоявших родную страну в годину испытаний.

***

Дети войны. Натруженные руки

И на сердцах кровавые рубцы.

Мы знали холод, голод и разлуки,

Мы видели, как шли на смерть отцы.

Концлагеря, измученные лица,

У стен бараков трупов штабеля,

И литры крови нашей, детской, фрицам

Шёл нескончаемый поток в госпиталя.

Земля горела, шли колонной танки,

И рота на опушке бой вела.

Мы хоронили по ночам останки

Погибших на окраине села.

Мы жизни за Отчизну отдавали,

Со взрослыми сражаясь наравне,

В отрядах партизанских воевали,

Считая: на войне как на войне.

Оставив нам тяжёлое наследство,

Бедой и злом ворвавшись в каждый дом,

Война лишила нас семей и детства,

И мы с таким наследием живём.

Валентина Николаевна АНИКИНА, ветеран Великой Отечественной войны, старейшина городского Совета ветеранов

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