Возвращение святыни

Восстановим уникальный храм всем миром.

Вид храма в 1988 году

В 2018 году православные иркутяне отметят знаменательное событие – 100-летие с момента перенесения лагерной церкви 28-го Сибирского стрелкового полка (позднее – храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла) в предместье Глазково, в районе Свердловского рынка.

Храм – уникальный деревянный объект культурного наследия, подобного которому нет не только в нашем регионе, но и во всей России. История его весьма печальна и, можно сказать, трагична. Что уж греха таить! Ведь ни одно государство в мире не испытало столько бед, как Россия – её люди и её храмы.

После жесточайших пожаров XIX века в Иркутске купец Я. С. Малков на свои средства построил на левом берегу Ангары каменную Николо-Иннокентьевскую церковь. Город рос, увеличивалось число жителей, с восточных окраин России после военных действий прибывали на дислокацию воинские части. Правительство и Русская православная церковь, сознавая огромную роль религиозно-нравственного воспитания солдат, строили деревянные церкви, которые освящались по воинским традициям во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, святителя Николая Чудотворца, святого апостола Андрея Первозванного и святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Церковь апостолов Петра и Павла

Кем же они были, эти апостолы?

Глазковская церковь была освящена во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По-своему статусу эти апостолы стоят сразу же за Иисусом Христом, возможно, уступая только пресвятой Богородице. Но кто же возвеличил их над всеми другими?

В воспоминаниях Святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) сказано: «Свое Великое имя получили они от Всеведущего и знающего все сердца людские Сына Божиего – Иисуса Христа».

Святые апостолы Пётр и Павел

Пётр

Началось всё с того, что об Иисусе Христе в народных массах стали ходить различные слухи, происходящие от попыток людей разобраться в том, кто же Он такой. Некоторые считали, что это новый пророк. Другие говорили, что просто мошенник. Третьи доходили до того, что утверждали даже, что под Иисусом скрывается пророк Илия, который много веков назад был взят, согласно библейским сказаниям, на небо живым, то есть вместе с телом. И вот сам Иисус решил поинтересоваться у своих учеников, что думают на этот счёт они. Апостолы же, отвечая, лишь пересказывали, что думают другие люди. И только ревностный и горячий Пётр заявил своему учителю, что Он есть «Христос, Сын Бога живого». В ответ на это Христос сказал: «Блажен ты, Симон, открыл тебе это Отец, Сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Пётр (по-гречески слово «пётр» – камень), и на сем камне я создам Церковь мою и дам тебе ключи Царства Небесного».

До этого дня слово «Пётр» не использовалось как имя собственное. Теперь же апостол стал именоваться в церковной традиции первоверховным. Поэтому икона Петра и Павла изображает Петра с ключами в руках, а апостол, получивший от самого Сына Божия такие наставления и поставленный краеугольным камнем церкви Христовой, назначенный привратником Царства Небесного, по праву должен именоваться первоверховным.

Но кто же скрывался под именем человека, которого весь мир знает теперь как апостола Петра? А был это галилейский крестьянин по имени Симон. Проживал он на берегу Тивериадского озера, называемого Галилейским морем, и зарабатывал на жизнь рыболовным промыслом вместе со своим братом, известным ныне как святой апостол Андрей Первозванный. Образования Симон никакого не имел, отличался горячностью нрава, импульсивностью и эмоциональностью. Но, как повествует Евангелие, был избран Иисусом Христом, чтобы вершить на земле дело своего Учителя. В православной традиции первоверховному апостолу отводилась роль первого среди равных.

Павел

Он был израильтянином. Еврейское его имя – Савл. Родился в киликийском городе Тарс и с детства имел статус римского гражданина. Семья его была состоятельной, знатной, принадлежавшей к аристократическому роду. Исповедание семьи было фарисейским, то есть максимально строгим и требовательным в иудейской религии. Религиозный закон Савл знал отлично, обучался у авторитетного мудреца того времени Гамалиила. Вместе с религиозным воспитанием он получил и неплохое светское образование. Всё это обеспечило ему хорошую карьеру и вес при дворе иерусалимского первосвященника. Пользуясь своим влиянием, он развязал настоящую охоту на христиан, повсюду разыскивая их и отправляя в тюрьмы. Со временем он распространил своё влияние и за пределы Иудеи и, заручившись всеми необходимыми документами и разрешениями со стороны верховного иудейского судилища – синедриона, отправился на поиски верующих во Христа в Дамаск.

По пути в Дамаск, как пишет сам Савл, пережил он самое настоящее чудо – его спутников осиял сверхъестественный свет с неба, и голос вопросил его: «Савл, почему ты преследуешь меня?» Смущённый и напуганный, он только спросил: «Кто ты, господин?» И голос ответствовал: «Я – Иисус, которого ты преследуешь. Иди в дом одного из христиан, после чего прими крещение». С момента небесного сияния и до той минуты, когда его окрестили, Савл был ослеплён. После крещения он прозрел и впоследствии проявил себя как ревностный проповедник учения Иисуса. Уже в Дамаске Савл стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Позднее на Кипре обратил ко Христу проконсула Сергия Павла, после этого Савл стал именоваться Павлом.

Первоначально христиане боялись принять Павла в свои ряды, так как знали о его репутации и думали, что его обращение – лишь хитрая уловка. И только в Иерусалиме Пётр и другие апостолы ввели его в христианское собрание и приняли как своего. Всю дальнейшую жизнь он посвятил апостольским, проповедническим трудам. Трудился так ревностно, так самоотверженно, что в конце концов стяжал себе, как и святой Пётр, звание первоверховного апостола. И это несмотря на то, что при жизни Иисуса он Его не знал, не видел и не входил в перечень двенадцати ближайших учеников.

Господь чётко видел в сердце Савла безграничную веру, терпение и бесстрашие. На протяжении многих лет великий апостол Павел, проповедуя о Христе, перенёс много тяжелейших страданий. Его избивали почти до смерти, сажали в тюрьмы.

Христиане прославляют твёрдость Петра и разум Павла. Это образы обращения согрешающих и исправляющихся. Их подвиг олицетворяется проповедничеством и мученичеством одновременно. По преданию, кончина апостолов произошла в один и тот же день – 12 июля 67 г. по Р. Х. во время гонения императора Нерона на христиан: Пётр был распят, Павел обезглавлен. И в память об этом событии практически в каждом христианском городе имеется храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Надеемся, что и Иркутск не будет исключением. Такой храм появится, возродится из небытия – рядом с ныне существующим малым храмом встанет величественный Петропавловский храм – памятник русским солдатам и офицерам.

Память жива

Но вернёмся к истории, к дням давно ушедшим, но памятным – к началу ХХ века.

Церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла была построена в 1907–1910 гг. для 28-го Сибирского стрелкового полка в военных лагерях, которые располагались на берегу Ангары у станции Михалёва в 23 км от города Иркутска (ныне эта территория затоплена водами Иркутского водохранилища). Полк, которому принадлежала церковь, в годы русско-японской войны 1904–1905 годов героически оборонял крепость Порт-Артур, потеряв убитыми более тысячи воинов.

Прошу прощения у читателей (Прим. О. К.), но хочу поделиться семейной историей. Из архивов узнала, что дед мой, Николай Никифорович Моисеев, в русско-японскую войну служил минёром на эскадренном миноносце «Полтава». Мобилизовали его в Порт-Артур по царскому указу (военнослужащим было дозволено брать с собой семьи). Когда война была проиграна, русским разрешили вернуться на Родину. Дед Николай, бабушка Прасковья и их дети – Василий, Олимпиада, Марфа, Григорий (отец мой Алексей тогда ещё не родился) – несколько суток шли Жёлтым, а затем Японским морем до Владивостока. Где-то в этих чужих водах схоронили новорождённого сыночка – Петрушу. Шёл 1905 год. Железной дорогой добрались до Сибири. На Родине долго жить в радости и спокойствии не пришлось. В 1929–1931гг. начались разлады СССР с Китаем. Деда моего, минёра, признали китайским шпионом. Арестовали. Сгинул где-то Николай Никифорович в Гулаге.

Не сомневаюсь, что найдутся в городе люди, чьи родственники, ближние или дальние, когда-то тоже принимали участие в военных действиях на Дальнем Востоке – в Японии или Китае. Прошу вас, освежите память, вспомните о своих прадедах, отдайте им должное, расскажите о них!

Закладка камня и капсулы в основание храма

В 2011 году в нескольких статьях («Родословие, или Семь историй Дмитрия Школьного», «Откуда она, моя фамилия?») мною (Прим. О. К.) опубликованы воспоминания Димы Школьного, ученика школы № 12, о родственниках по отцовской и материнской линии. Надо сказать, что вся семья Школьных свято чтит память о своих бабушках и дедушках. Сохранившиеся документы, даже истлевшие кусочки газет, пожелтевшие от времени старинные фотографии бережно вклеены в семейный альбом и проложены тонкими листками прозрачной бумаги.

С.Пономарев с иконой Николая Чудотворца, подаренной им храму, на закладке камня

Из рассказа своего отца Дима узнал, что его прапрадед, Скрябиков Дмитрий Иннокентьевич, был участником похода в Китай в 1900–1901 годах. Он был простым солдатом, за этот поход получил серебряную медаль.

В учебнике истории эти боевые действия называют подавлением боксёрского восстания.

Весной 1899 года отряды ихэтуаней (ихэтуань, в переводе – кулак во имя справедливости и согласия), обученных искусству кулачного боя, стали нападать на иностранных специалистов, работающих в Китае, и в том числе на строителей железной дороги в Маньчжурии (КВЖД).

Китайский поход 1900–190 1годов явился боевым крещением для Амурского и Забайкальского казачьих войск и вновь сформированных восточносибирских стрелковых отрядов. Состав войск оказался превосходным.

Одной из наиболее удачных и ярких военных операций русско-китайской войны стал рейд конного отряда генерал-майора Петра Ренненкампфа. За три месяца непрерывного движения, в ходе которого отрядом было пройдено почти 2500 километров, были разбиты наиболее подготовленные войска Хэйлунцзянской провинции и рассеяны отряды повстанцев, что привело к прекращению организованного сопротивления противника на территории Маньчжурии. А 13 августа 1900 года русские войска под командованием генерала Николая Линевича, опередив союзников, первыми подошли к столице Китая – Пекину. Через три дня город был взят объединёнными усилиями коалиционных войск.

Конечно, для России это был не поход, а настоящая война с Китаем. И связана не только с охраной КВЖД: цель её – сохранить присутствие России на Дальнем Востоке. Высочайшим указом Николая II от 6 мая 1901 года была учреждена особая серебряная медаль «За поход в Китай» в память об этих подвигах. Медаль, вручённую прапрадеду, до сих пор бережно хранит семья Школьных.

Памятник погибшим солдатам и офицерам

Советская власть установилась в Иркутске в декабре 1917 года. Из армии были уволены все священники, военные церкви закрыли. Комитет советских организаций передал здание военного Петропавловского храма приходскому совету Глазковской Николо-Иннокентьевской церкви для восстановления его на главной площади предместья Глазково на углу улиц Кругобайкальской (ныне улица В. Терешковой) и Гоголевской (улица Гоголя).

Шестого октября 1918 года в Глазково заложили Петропавловский храм, посвятив его памяти погибших солдат и офицеров. Торжественное богослужение совершил архиепископ Иркутский Иоанн.

Так, бывшая лагерная церковь получила своеобразное второе рождение. Освятили её 5 июля 1920 года во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Церковные богослужения в храме ежедневно продолжались до 1929 года. Всё это время настоятелем храма был протоиерей Николай Пономарёв. Прихожане храма неоднократно обращались к местным властям с просьбой не закрывать церковь. Но в 1929 году она всё же была закрыта. С крыш церкви сбросили купола, в помещении открыли пионерский клуб, потом – почту. В подсобных помещениях разместили склад ядохимикатов.

Ядохимикаты хранились в подсобках до 1987 года, и, конечно, деревянная основа помещения пришла в негодность. Пристройки демонтировали, разложившиеся от времени остатки вывезли за город и сожгли. Само здание разорённого храма пустовало ещё много лет, за бетонной оградой вокруг него лежали груды спрессованного мусора.

Возрождение прихода

В 1990-е годы Центр сохранения наследия (ЦСН) пытался реставрировать церковь. В 1995 году здание демонтировали для реставрации, но пожар уничтожил все разобранные, но ещё чудом сохранившиеся конструкции.

Так будет выглядеть Петропавловский храм после восстановления

В 2005 году приход был возрождён. Официально его зарегистрировали 17 июля 2008 года, а богослужения возобновились с 2 января 2011 года. Совершаются они во все субботние, воскресные и праздничные (двунадесятые и большие) дни. Службы проходят в малом храме, сооружённом на средства прихожан и благодетелей. Рядом с малым храмом есть звонница, трапезная и воскресная школа.

Все церковно-приходские школы в 1917 году были переданы Ведомству народного просвещения. И, как мы понимаем, практически были уничтожены. Как следствие, традиции изучения евангельских текстов, притч, заповедей Христовых были утрачены. Отсюда и незнание знаковых для русской культуры и Русской церкви святых имён. В этом кроется и причина того, что религиозность в наше время у большинства людей носит чисто формальный характер. Поэтому и рассказали мы так подробно о святых первоверховных апостолах Петре и Павле, чьими именами назван храм.

Ясно, что конечной целью большевиков было полное уничтожение религии. Но не под силу оказалась им эта задача, так как в памяти народной остались многие христианские традиции. Не сумели их выжечь.

Молебны служит отец Алексий

Нет ещё храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, посвящённого памяти погибших солдат и офицеров, но жители Глазковского предместья, Университетского, Юбилейного, Первомайского районов, Академгородка и Студгородка знают о малом храме, они и стали его постоянными прихожанами. Правда, пока их не так много, чуть более ста, но количество их постоянно растёт от года в год. Духовную радость испытывают все, побывавшие на службе и литургии у отца Алексия.

А с какой радостью бегут дети в воскресную школу, названную очень удачно – «Подсолнухи»! Любят они Ольгу Васильевну Максимовых, которая увлечённо и проникновенно ведёт уроки изобразительного искусства и основ дизайна. С замиранием сердечным слушают библейские легенды на занятиях Владислава Савчина.

Хорошо бы посетить и церковную лавку! Вопреки сложившимся представлениям, что за прилавком должны стоять бабулечки в чинно повязанных беленьких платочках, здесь «хозяйничают» мужчины: А. Г. Мельник, А. С. Базилевский, О. Г. Максимовых, А. Н. Малунов. Они «с толком, чувством, с расстановкой» расскажут о содержании той или иной иконы, о новом поступившем сборнике или календаре какого-либо прославленного монастыря, подберут литературу для духовного чтения. Служители храма с большой охотой откроют библейские тайны всем, кто ими заинтересуется. Так постигается нравственность и создаётся мировоззрение у мирян. Это радует, ибо долгое время, как во тьме, пребывали. Давно уж пора очи открыть.

Как отец Алексий пришёл в православие

Настоятель протоиерей Алексий (Яковлев) уже несколько лет служит литургию, читает молитвы о здравии, упокоении православных христиан, молебны о возрождении храма.

Воспоминания детства в его памяти ещё ярки, не стёрты временем. Как их забыть? Любимая бабушка Валентина Егоровна Тарасова (1924–2014 гг.), одевала его потеплее. Обязательно и валенки, и шапку-ушанку. И тогда мороз был нипочем!

Жила семья недалеко от Свердловского рынка, на ул. Кольцова. Бабушка покупала на рынке необходимую снедь у крестьян, приезжавших из ближних деревень, ну, а Алёшу привлекало другое. На деревянных, грубо сколоченных прилавках в коробках или в каком-то мягком тряпье выставлялось на продажу живое, шевелящееся и пищащее чудо – щенки, котята. И птички в клетках пели и стрекотали. Всё можно было потрогать, погладить, послушать, а то и унести домой. Нередко вместе с бабушкой, как на праздник, к назначенному часу шли в кинотеатр «Чайка» смотреть мультфильмы.

Рядом с территорией рынка, за крепким забором находилось странное тёмное здание с заколоченными окнами. Что там? Какая тайна окружала это место? Много лет спустя открылась она повзрослевшему мальчику. Здесь стоял полуразрушенный храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла!

Осознал себя христианином

В школе любимым предметом Алексея была история. Всё было интересно – государство Урарту и женщина-фараон Хатшепсут, и многое-многое другое... И, конечно же, история родной страны – противоречивая, не разгаданная. Без проблем поступил он на исторический факультет Иркутского государственного университета. После окончания преподавал в одной из школ Иркутска историю и обществоведение.

В 1992 году осознал себя христианином и в 1993 году вошёл в братство, основанное о. Геннадием Яковлевым при Знаменском храме Иркутска. После посещения братством города Енисейска Алексей решил стать священнослужителем. Окончил заочно Высшие богословские пастырские курсы (2004 г.). В 2002 году был рукоположен в диаконы, в том же году – в иереи. В декабре 2004 года его назначили ответственным за восстановление разрушенного Петропавловского храма.

Сейчас отец Алексий совершает богослужения во временном храме, читает лекции по теологии и религиоведению в Иркутском государственном университете, учится на втором курсе магистратуры факультета психологии, проводит занятия по Священному Писанию для взрослых. И одной из основных своих задач считает восстановление храма. Ищет единомышленников.

Зло искоренится восстановлением

А разве можно забыть шестидесятые годы и потрясения этих лет?! Не счесть, сколько в это время было порушено церквей. Особенно прославился своими «боготворческими» деяниями первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Много дров наломал. Великая личная победа нужна была Никите Сергеевичу после победных военных лет, связанных с прославленными маршалами. Для своего триумфа он остановил свой выбор на развале тысячелетней Русской церкви и объявил ей войну. Торжественно, перед всем миром пообещал, что скоро покажет по телевидению последнего русского попа. И вот взорваны, закрыты, переоборудованы под склады и машинно-тракторные станции тысячи соборов и храмов. Упразднена большая часть духовных высших учебных заведений. Почти все монастыри разорены, множество священников вновь оказались в тюрьмах.

Но совсем недавно, в октябре 2017 года, выступая на заседании Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился мыслями о потрясениях ХХ века и нынешним отношении к ним: «Ровно сто лет назад в эти октябрьские дни в нашей стране происходили революционные события. Именно тогда Россия стремительно шла к большевистской революции – на тот момент она была уже неизбежна в обстановке всеобщего хаоса, фактического безвластия и военного кризиса. И разрушение этого храма, в котором мы находимся сейчас, было символом яростного разрушения, неуправляемого бунта. Но сейчас храм есть!»

Как считает Патриарх, этот восстановленный храм является для всех нас, православных, тоже важным символом, но уже символом исправления трагических ошибок наших предшественников. Ведь разрушение храма и его восстановление являются звеньями одной цепи истории ХХ века. Отрицать их нельзя, надо анализировать и, главное, не повторять ошибок. Зло искоренилось восстановлением, хотя события ХХ века – все ещё кровоточащая рана.

Великий историк В. О. Ключевский сказал: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Так надо выучить уроки ХХ века, чтобы не наступать на одни и те же грабли!

Вспомним и мы имена благодетелей и предпринимателей, которые в конце ХХ века помогли в восстановлении одного Харлампиевского храма в Иркутске. Это А. Я. Косяков, В. В. Бронштейн, О. А. Геевский, А. В. Дорошенко, А. Г. Тишанин.

Возможно, наши теперешние градоначальники не знают, что в небытии находится Петропавловский храм, который по своей значимости, статусу можно считать главным в городе? Хотя уже с 2012 года начались проектные работы по его восстановлению, но проводились они исключительно за счёт денежных средств прихожан. Наконец, в 2017 году получено разрешение от Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области, и весной 2017 года началось возведение фундамента и цоколя храма.

В праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля 2017 года состоялась закладка камня и капсулы в основание храма. При этом событии присутствовали проживающие ныне в Москве потомки протоиерея Николая Пономарёва, настоятеля Петропавловского храма в 1920–1929 годах – Сергей Юрьевич Пономарёв с семьёй.

К сожалению, с наступлением холодов стройку в ноябре пришлось законсервировать.

На восстановление храма необходимы немалые денежные средства, около 34 миллионов рублей. Все процессы по восстановительным работам внесены в Иркутский областной реестр памятников историко-культурного наследия, но ведутся эти работы исключительно на пожертвования прихожан, простых жителей города Иркутска. Приход уже обращался к городским властям и к депутатскому корпусу города и области, но ответа пока нет. Или только на бумаге остались все решения о необходимости строительства храма?

Православные люди верят, что городские власти обратят своё внимание на единственный в России храм – памятник воинской славы России и истории Иркутска. Неужели нельзя найти способ объединиться предпринимателям, строителям, крупным предприятиям города и области и найти эти средства?

Обращаемся и к начальнику Управления культуры администрации города Иркутска. Ведь возрождение уникального храма – это возрождение нашей истории с героических времён начала ХХ века, имён воинов, давно забытых, которые надо воскресить, воссоздав это святое место.

* * * * *

P. S. В лавке малого храма (остановка «Свердловский рынок») можно сделать пожертвование за себя, своих родных и близких путём приобретения сертификатов. Все имена жертвователей записываются в книгу Памяти храма.

Телефоны для связи: Петропавловский приход: 89501054158; 89641147489 Адрес прихода: г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 42. E-mail: verapetraipavla@mail.ru Skype: petripavelcerkov.ru Vk.com/ verapetraipavla www.pavelipetr.cerkov.ru

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