Христос Воскресе!

«И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу, во все роды ваши: как установление вечное празднуйте его». (Исх. гл. 12:14)

За горами, за лесами... Таким рефреном, наверное, можно начать воспоминания о моём далёком детстве. Уж настолько далёком, что и лет не сосчитать. Столько их прожито мною?! Забылось многое. Но хорошо помню, как отмечали Пасху.

Тёплый и солнечный день. Дед пристраивает на кирпичи обструганную фуганком доску, и мы с Женькой, моим двоюродный братом, скатываем по ней крашеные яйца. Чья крашенка укатится дальше, тот и победит. К нам присоединяются взрослые, наши родные: мамочка моя названная Марфуша, тетя Анастасия, бабушка Параскева. Смеху и веселья всегда много было.

Потом начиналось ещё одно непременное действо. Чьё же яйцо крепче? Зажимала я своё сокровище в кулачок крепко-накрепко. А Женька, хитроумный, почему-то всегда умудрялся ударить по моему так, что оно тут же разбивалось, и раздавался крик: «Победил! Победил! Отдавай яйцо! Моё крепче». У меня слёзы градом, но дед незаметно подсовывал другое.

Бегали и на соседнюю усадьбу. В доме, несуразно длинном, вросшем в землю, проживала семья, где детей, по-моему, было около двенадцати – крикливых, хитроумных и драчливых пацанов. Женька бился своей крашенкой. Я не рисковала. Но иногда приходилось всё-таки отдавать свою братику, когда победа была на стороне противника.

А на большом столе в комнате уже ждал завтрак. Запахи витали волшебные. Мамочка моя, Марфуша бесценная, большая мастерица была по выпечке куличей. Загодя доставала из кладовки жестяные разной высоты банки. Осторожно опускала в них сдобное тесто, янтарное от куриных желтков, масла топлёного, сливок, изюма. Ваниль пахучая, конечно, добавлялась.

Торжественно выставлялось в центр стола овальное блюдо с заранее проросшими зелёными «пиками» ростков какого-то злака (скорее всего, овса). И на эту изумрудную поляну укладывались крашеные пером лука яйца – от самых тёмных до светло-оранжевых... И начинался праздник праздников. Но отмечался он тихо, по-семейному.

Трудными были те времена, жестокими даже. Церкви закрыли, священников по тюрьмам упрятали. Многих погубили. Не было поэтому ни крестных ходов, ни христосований, ни целований.

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Праздников праздник

Другие времена пришли. Теперь каждый год едут паломники в Иерусалим. «Христос воскресе! – Воистину воскресе!» – слышится отовсюду. Бог отдал свою жизнь за нас. В этом есть смысл нашей Пасхи. Благодатный огонь вот уже около 2000 лет загорается в гранитном храме на Святой земле. Учёный Павел Флоренский, академик, председатель комиссии по чудесам при Московской патриархии, много лет занимается изучением благодатного огня как с религиозной, так и с научной точки зрения. Он знает, что патриарх Иерусалимский приходит в кувуклию (маленькая часовня в центре огромного собора на месте погребения Иисуса Христа) в своей особой одежде – в рубахе – и молится. Молитву знает только он один. Впоследствии её узнают его приемники.

По рассказам патриарха, на камне гроба Господня начинают бегать светящиеся маленькие шарики. Патриарх собирает их ватой, которая возгорается, от неё и зажигаются свечи. Треск идёт как от разряда молнии. Гроза, бьющая в землю, очень похожа на разряды, появляющиеся на плите гроба Господня.

Учёные не останавливаются в своих поисках. «От и до» обследовали они надгробие. Устанавливали приборы для измерения электромагнитных волн. Огонь же появляется как по расписанию – в одно и то же время.

Так, А. А. Волковым (физик, экспериментатор, сотрудник института им. Курчатова) произведены измерения непосредственно в самом храме, стены которого возведены из песчаника. Учёный детально изучил показатели, которые зафиксировал во время схождения Благодатного огня. Два низкочастотных всплеска, по его мнению, напоминают сильнейшие удары молнии.

А Гефсиманский сад ещё существует, здесь растут оливы, возраст которых около 2000 лет, и дерева эти помнят Христа.

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует «Свет Божий, просвещающий все народы» после воскресения Иисуса Христа. В крупных городах Греции и России в православных храмах ждут Благодатного огня от храма Гроба Господня. При успешном прибытии его из Иерусалима в Москву, священники торжественно разносят огонь по храмам городов. Христиане тут же зажигают от него свои свечи. После богослужения уносят лампаду с огнём домой, где стараются поддерживать его в течение года.

«Прошёл мимо»

Начинается празднование Пасхи. Ночью или рано утром в церквях проходят богослужения, семейные застолья, народные гуляния. И всё это продолжается целую неделю.

Пасха, Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».

В настоящее время дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает её переходящим праздником. В этом году праздник выпал на 28 апреля.

Слово «Пасха» связано со словом «пасах» (миновал, прошёл мимо), которое напоминает о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта (иногда само название праздника толкуют как «минул, обошёл»).

В Библии, книге второй Моисеева «Исход», читаю: «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота» (исх.12:29).

Ветхозаветная Пасха совершалась в память исхода еврейского народа из египетского плена. Название связано с десятью египетскими казнями. Одно бедствие («казнь») сменялось другим, и, наконец, когда фараон отказался отпустить израильский народ, Бог наказал Египет.

Казнь миновала лишь первенцев иудеев, жилища которых Бог различил по условному знаку (крови агнца на косяке двери) и прошёл мимо: И опять Библия – «Исход»: «А я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд... И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его» (исх.12:12-14).

После последней казни фараон отпустил еврейский народ вместе с его стадами, а напуганные египтяне торопили евреев, чтобы те скорее ушли.

У христиан название праздника приобрело иное толкование – «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу». Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса Христа; тем самым ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи христианской.

Славянские традиции

Много традиций связано с празднованием этого большого праздника: освящение крашеных яиц и куличей, приветственное целование, подарки, поиск яиц детьми и в обоих случаях – христосование.

В дореволюционное время в России, а на Западе и по сей день, на прихрамовой территории разжигается большой костёр. С одной стороны, смысл костра такой же, как и у пасхальной свечи: огонь – Свет и Обновление. Пасхальный костёр разводят и для символического сожжения Иуды (Греция, Германия). С другой стороны, около этого огня могут греться те, кто вышел из храма или не дошёл до него, поэтому он является символом костра, у которого грелся Пётр. В дополнение к световой иллюминации костров и фейерверков используют всяческие хлопушки и «шутихи» для торжественности праздника.

Пасхальная трапеза

В течение Великой субботы и после пасхального богослужения происходит освящение приготовленных к праздничному столу куличей, творожной пасхи и пасхальных яиц. В Русской православной церкви освящение сопровождается молитвой «во еже благословити сыр и яйца» (то есть на освящение сыра и яиц).

Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи выглядит мёртвым, внутри содержит новую жизнь, которая выйдет из него.

В православной традиции обычай дарить яйца связывают с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию. Святая равноапостольная Мария Магдалина нашла возможность явиться к императору и подарила ему яйцо, окрашенное в красный цвет, со словами: «Христос воскрес!» Выбор яйца как подарка был вызван бедностью Марии, которая не захотела явиться с пустым руками. Цвет же яйца был призван привлечь внимание императора.

Император, усомнившись в странном известии о воскресении, сказал: «Яйцо не может из белого стать красным, так и мёртвые не воскресают». Но яйцо покраснело у него на глазах. Хотя яйца красят в разные цвета, именно красный является традиционным: он символизирует кровь распятого Христа.

Вообще красный цвет характерен для Пасхи. В частности, таков цвет и богослужебных облачений этого праздника.

В Сербии и России пасхальными яйцами «христосовались», разбивая по очерёдности разные концы, так же как люди целовались трижды в щёки. Дети устраивали «покатушки», то есть у кого пасхальные яйца дальше укатятся. В России пасхальные яйца катали по земле, чтобы она была плодородной.

В некоторых странах Запада существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные яйца. Дети, не успев проснуться, тут же бросаются обыскивать весь дом. Им неизвестно, откуда яйца берутся, но в итоге малыши обнаруживают «гнездо» пасхального кролика с множеством разноцветных яиц. Так пасхальный заяц как символ плодородия и богатства стал символом Пасхи. В виде зайчиков делают игрушки и сладости, а также сувениры. Множество красочных открыток было выпущено и в России.

Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого поста – времени воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи. Символами Пасхи становится всё, что выражает Обновление (Пасхальные ручьи), Свет (Пасхальный огонь), Жизнь (Пасхальные куличи, яйца и зайцы).

В Пасху, как важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение с Литургией.

Вечером Пасхи по славянской традиции прямо на церковном дворе начинались народные гулянья. В императорской России народные гулянья с хороводами, играми, качелями продолжались в разных местностях от одного дня до двух – трёх недель и назывались Красной горкой.

Непосредственно перед Пасхой верующие собираются в храме, откуда в полночь звонят колокола и начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям храма и начинается богослужение пасхальной утрени.

***

Многие русские писатели в своём творчестве говорили о Пасхе: Ф. М. Достоевский, И. С. Шмелёв, А. П. Чехов, М. А. Булгаков. Они считали, что главные герои их рассказов и романов в обыденной жизни поступают с людьми в соответствии со своим социальным статусом, тогда как на Пасху стараются отнестись к ближним по-христиански.

И если не буквально, но весьма зримо в этих произведениях в каждой строчке и между ними можно прочитать: «Что же это за Пасха? – А это очищение грехов, сокрушение сердца, слёзы бдения, чистая совесть, умерщвление нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день».

Использованы следующие источники: Библия. Книга вторая Моисеева «Исход»; Википедия. Статья «Пасха в славянской традиции»; документальный фильм «Пасха» и «Великая Пасха» (сценарий О. Любимовой»)

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