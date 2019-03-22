Академик из Киренска

«...может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов (Ньютонов) Российская земля рождать». М. В. Ломоносов, 1747 год

Вокзал Иркутска-Пассажирского. Голос из репродуктора внятно и громко вещает: «Товарищи пассажиры, будьте осторожны! С первого пути отправляется передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Фёдор Углов». Неторопливо, затем, стремительно разгоняясь, двинулись по звенящим рельсам за локомотивом десять вагонов с новейшим диагностическим оборудованием. Что же это за поезд «Академик Фёдор Углов», названный в честь хирурга, нашего земляка? Это один из пяти передвижных диагностических центров (поликлиник на колёсах), предназначенных для медицинского обслуживания жителей районов, удалённых от региональных центров страны. А кто такой – Фёдор Углов, чьим именем назван необычный состав? Конечно, без истории становления этого неординарного человека, имя которого вписано в Книгу рекордов Гиннеса, не обойтись! И начнём с воспоминаний детства, которыми он поделился с нами в одном из своих медицинских уникальных романов.

Рождённый в Сибири

Родился Фёдор 5 октября 1904 года в деревне Чугуево Киренского уезда Иркутской губернии. На триста-пятьсот вёрст вокруг ещё не было ни одного места, где была бы больница.

В своё время деда будущего академика, Гаврилу Тимофеевича Углова, потомственного рабочего Нижнесалдинского завода (Пермская губерния), осудили по доносу на вечное поселение в Восточную Сибирь. Разрешено ему было жить в районе между Витимом и Качугом. Ни дома, ни работы. Но повезло, когда устроился масленщиком на пароход «Каролонец».

Когда в семье подрос сын Григорий, он тоже стал водником. Летом пароход бороздил Лену, а зимой стоял в затоне. В одной из деревень заприметил гармонист Углов смышлёную да работящую Настеньку. Полюбил. Шестерых детей на свет произвели – трёх сыновей и трёх дочек.

Дома своего у семьи не было. Летом, пока Григорий уходил в навигацию на пароходе, семья Угловых жила в деревне у двоюродной сестры матери. Осенью всем выводком отправлялись на место стоянки парохода. Зимовали каждый раз в разных местах: в Усть-Куте, Витиме, на речке Маме, в низовьях Лены.

«Из-за частых переездов, – вспоминает Фёдор, – я в школу не ходил. Занимался с сёстрами и братьями дома. И только во время зимовки в Алексеевском затоне меня сразу же приняли во второй класс. Школа находилась в четырёх верстах от затона. Зимой бежали мы утром в школу, вечером – домой. Стужа стягивала лицо, через одежду добиралась до тела. В пургу боялись сбиться с пути. Бывало, здесь люди замерзали.

Впоследствии пять изб поставили в затоне. В самом лучшем доме жил капитан парохода. Один дом из двух комнат отвели моему отцу – Григорию Гавриловичу. Он тогда уже служил помощником машиниста.

Отца мы видели по вечерам да в воскресенье. На работу уходил рано. Надо сказать, что он очень ценил семейный уют. Любил что-то мастерить, красить, строить, любил лепить сибирские пельмени.

...Особенно запомнилось время, когда мне исполнилось десять лет. Тогда была объявлена мобилизация. Война с Германией началась. Помню я и события, связанные с Ленским расстрелом. Ведь Бодайбо, где были эти золотые прииски, всего в четырёхстах километрах от Киренска.

А какие суровые зимы приходилось выдерживать! Помню я, как в лёгком пальтишке, в ветхих солдатских ботинках в сорокаградусный мороз тянул обледенелые санки с тяжёлой бочкой воды с реки от проруби. Бочка опрокидывалась, а я закоченевшими руками водворял её на место. И так было несколько раз.

Голодное время вспоминается. И только корова была нашей спасительницей. Как мы за неё переживали! Лихих людей было много в то время. Боялись, что уведут её со двора!»

Отцовское благословение

В 1923 году окончил Фёдор педагогический техникум, что соответствовало примерно нынешней десятилетке. К этому времени он уже твёрдо решил стать врачом. Другого пути для него не было. И услышал глуховатый голос отца: «Мне всё труднее кормить семью, Федя. Если хочешь в университет, не препятствую. Одного боюсь: как учиться-то будешь? Я помогать тебе не смогу... Загадывал я, что пойдёшь ты работать, сразу нас двое, работников. Ну, коли уже твёрдо решил, то с богом!»

Через день получил Фёдор от отца бесплатный билет водника для проезда в Иркутск и отправился в путь.

От Киренска до Иркутска насчитывалась тысяча сто километров. Сначала четверо суток вверх по Лене на пароходе до Усть-Кута, затем столько же – до Жигалово. А затем до Качуга на большой лодке-шитике. За шесть суток шитик, одолев сто шестьдесят километров, причалил к Качугской пристани.

Отсюда ходили в Иркутск обозы. Но, на счастье, удалось пристроиться Фёдору на грузовой автомобиль. И это было большой удачей.

И только на двадцать второй день Фёдор Углов прибыл в Иркутск, город, который поразил деревенского парня многоэтажными зданиями, мощёными улицами.

Годы учёбы

Самородок из глухой сибирской деревни легко сдал вступительные экзамены на медицинский факультет Восточно-Сибирского университета. Началась новая жизнь. Как говорил позже Фёдор Григорьевич, «началась подготовка к тому, как делать людям добро».

Он стал студентом. Учился до темноты в глазах. Спорил на диспутах, как говорил, «до хрипоты в горле». Стипендия на первом курсе была маленькая – шесть рублей в месяц, на втором – восемь, а одни талоны на скудное месячное питание в студенческой столовой стоили четыре с полтиной. Да и кормёжка в столовой оставляла желать лучшего – «повозишь ложкой в тарелке и вздохнёшь – то ли ел, то ли это показалось».

Платить за квартиру тоже приходилось. Снимал Фёдор небольшую проходную комнату у тихих, порядочных людей.

Морозы трескучие иркутские донимали, и он бегал на занятия рысцой. Так руки замерзали, что карандаш не мог держать. И как только сдал весенние экзамены, решил с другом поехать на Лену – заработать на одежду и обувь. Самое подходящее место для него нашлось, когда нанялся на сплав гружёных карбасов. За дорогу до Киренска платили 40 или 50 рублей, а до Якутска – все сто.

На следующий год Фёдор также нанялся сплавным рабочим и даже добрался до родимого городка. У него за спиной уже было два университетских курса, поэтому киренский хирург В. Д. Светлов охотно взял его на лето дежурным фельдшером.

Возвращаясь в Иркутск, Фёдор пообещал родным, что увидятся они скоро. Но этому не суждено было исполниться – только через семь лет он их увидит.

Тяжело доставалась учеба. На четвёртом курсе тяжело заболел – сыпной тиф! Пролежал почти полгода и решил перевестись в Саратовский университет по настоянию жены (к тому времени он женился). Мотивация была одна – климат мягче. Здесь сдал государственные экзамены и получил назначение в село Кисловку Николаевского района Нижневолжского края, в качестве заведующего врачебным участком. Потом работал в селе Отобая Гальского района Абхазской АССР, в больнице имени Мечникова в Ленинграде. Принимал участие в борьбе с кулаками во время коллективизации в начале 1930-х годов.

Профессиональная карьера

Интернатуру закончил Фёдор Углов в городе Киренске, где работал главным врачом и заведующим хирургическим отделением межрайонной больницы водников (1933–1937).

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Первую операцию Углов сделал, учась в интернатуре. И сделал её так плохо, что врач-куратор в сердцах воскликнула: «Вам не хирургом, вам дворником нельзя работать с такими руками!» Тогда Фёдор понял, что необходимо много и изнурительно тренироваться. Перед тем как подойти к операционному столу, нужно отработать все движения заранее. Несколько месяцев Углов дома учился завязывать специальные узлы, работать со скальпелем и другими медицинскими инструментами. Перед следующей операцией страшно волновался, боялся вновь ударить в грязь лицом. Но доктор, которая в прошлый раз его поругала, внимательно наблюдала за процессом и в конце произнесла: «Ну вот, другое дело, видно, что вы над собой поработали».

В 1937 году он поступил в аспирантуру Ленинградского медицинского института. И в это время появляются его первые научные статьи.

Три месяца финской войны

Во время советско-финской войны Фёдор Григорьевич служил старшим хирургом медсанбата на финском фронте. В конце ноября 1939 года он получил повестку срочно прибыть в военкомат, «иметь при себе кружку, ложку, смену белья». Это обрадовало его. Приписан был к кавалерийской дивизии. Однажды ночью медсанбат был поднят на тревоге. Двинулись в путь. Из уст в уста передавалось шёпотом одно слово: «Учения...». Ехали неизвестно куда. Ночь сменилась рассветом. Над головами был слышен гул самолётов. Наконец остановились. Получили приказ развернуть пункт медицинской помощи и едва справились с самой большой палаткой (операционной), тут же подкатил автофургон с красным крестом. И санитары спешно стали снимать носилки с ранеными прямо на снег.

Стоны, ругань, кровь!!! Слышно было, что впереди буквально в нескольких километрах шло жестокое сражение. Размышлять было некогда. Хирурги работали, не разгибая спины. Поток раненых не прекращался. Несколько дней слились в один. Бесконечный и тяжёлый. В основном это были раненые в грудь. Страшные рваные раны от разрывных пуль. Кости, рёбра.

...Фронтовые будни продолжались. Мороз стоял до сорока градусов. Много поступало раненых в живот, с переломами костей, с ранами головы, с черепно-мозговыми повреждениями. Разрывные пули уродовали лица бойцов. Переломы челюстей, повреждения мягких тканей...

И красноармейцам было тяжело. При лютых морозах они находились постоянно в снегу, в мокрой одежде. Не могли разжечь костры...

И вдруг однажды, спустя три месяца, около медсанбата раздалась беспорядочная стрельба в небо... Крики: «Мир! Войне конец!» Закончилась финская война (13 марта 1940 г.) – короткая, но такая кровавая!

Пережил блокаду

В 1941 году начинается Великая Отечественная война, и на протяжении всех 900 дней блокады Ленинграда врач Фёдор Углов работает в осаждённом городе хирургом, начальником хирургического отделения одного из госпиталей. Выжил, по собственному признанию, благодаря тому, что в течение месяца (то есть 30 дней из девятисот блокадных) замещал директора госпиталя и имел обязанность снимать пробу с еды для больных на кухне.

В самом начале блокады огромного веса и разрушительной силы бомба, пробив все этажи, разорвалась прямо под вестибюлем госпиталя и все выходы закрыла. Внизу заполыхал пожар...

Участились налёты. Голод пошёл в наступление на ленинградцев. Поступление продуктов прекратилось. Наваливалась зима.

В институт, где расположился теперь госпиталь, за время блокады попало пять авиабомб и тридцать снарядов. Но работа не прерывалась ни на час. И во время операций раздавались сигналы воздушной тревоги. Но разве можно было отойти от раненого? И операции продолжались. От близких взрывов на операционный стол, на врачей и на раненых со свистом летели осколки стёкол и щепки от рам. После каждого артобстрела в госпиталь приводили людей с оторванными конечностями, с тяжёлыми ранениями груди или живота.

...Ночевал в кабинете. Уходить было некуда. Дом, где жил, разобрали на дрова. Но самым страшным врагом был голод. Он оказался результативнее снарядов и бомб. Голод таил в себе ужас, несравнимый ни с какой бомбёжкой. Он атрофировал рассудок, убивал волю, нарушал реальные представления об окружающем. Многие голодавшие как бы нравственно слепли и глохли. Но сам хирург, перенёсший блокаду, свидетельствует, что за все эти девятьсот жестоких дней ни разу ни от кого из ленинградцев не услышал, что лучше было бы сдать город. (Продолжение – на стр.18.)

Уникальный хирург

Слава талантливого ленинградского хирурга разнеслась далеко за пределы страны. Фёдор Углов одним из первых в СССР успешно выполнял сложнейшие операции на пищеводе, при аденоме поджелудочной железы, при заболеваниях лёгких, врождённых и приобретённых пороках сердца. Углов стал автором изобретения «Искусственный клапан сердца и способы его изготовления». Как хирург он обладал уникальной хирургической техникой, которая нашла высочайшую оценку многих известных хирургов мира. За свои работы был удостоен высокого звания лауреата Ленинской премии.

С 1950 года Фёдор Григорьевич преподавал в 1-м Ленинградском медицинском институте (ныне – Санкт-Петербургском государственном медицинском университете). С 1950 по 1991 гг. руководил кафедрой госпитальной хирургии № 2, до 1972 года был директором ВНИИ пульмонологии МЗ СССР, создал большую хирургическую школу.

Будучи пенсионером, Фёдор Григорьевич не прекратил делать операции, не отошёл от руководящей работы. Он вообще был очень разносторонним человеком: писал книги, катался на лыжах, хорошо плавал, был главным редактором медицинского журнала.

Одну из своих последних операций Углов провёл накануне своего столетия. Рядом, в операционной, находились представители Книги рекордов Гиннеса, которые осуществили видеозапись операции. Так прославленный хирург стал самым пожилым практикующим хирургом в мире! До самой своей кончины он проводил обходы и консультации хирургических больных, занимался со студентами и молодыми хирургами, выполнял операции, многие из которых и сегодня уникальны.

До последних дней он был полон энергии, несмотря на то, что весной 2006 года, в возрасте 102 лет перенёс инсульт. Фёдор Григорьевич скончался 22 июня 2008 года на 104-м году жизни от сердечного приступа. Сегодня в Петербургских медицинских учреждениях и по всей стране трудятся сотни учеников хирурга Углова, которые проповедуют главный принцип своего великого наставника: «Творить добро».

Поезд «Академик Фёдор Углов»

В 2008 году открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» было принято решение о создании на Восточно-Сибирской железной дороге передвижного консультативно-диагностического центра.

Этот поезд был необходим по многим причинам:

– из-за протяжённости дороги в четырёх субъектах Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Читинская область, Республика Бурятия, Иркутская область (4027 км);

– в ряде регионов железная дорога является единственным связующим звеном с областными и республиканскими центрами;

– в некоторых населённых пунктах практически отсутствует возможность получения специализированной медицинской помощи;

– значительного количества работающих на Восточно-Сибирской железной дороге пенсионеров отрасли и членов их семей.

24 июня 2008 года состоялась встреча президента ОАО «РЖД» В. Якунина и губернатора Иркутской области И. Есиповского, на которой было принято окончательное решение о создании передвижного консультативно-диагностического центра, основная задача которого – оказывать квалифицированную, специализированную, бесплатную и доступную медицинскую помощь жителям Иркутской области, проживающим на отдалённых линейных станциях и посёлках.

С июля 2009 года на Воронежском вагоноремонтном заводе был организован ремонт вагонов и их модернизация для передвижного консультативно-диагностического центра – «поликлиники на колёсах». В вагонах установили медицинскую аппаратуру и технологическое оборудование: современный цифровой маммограф, малодозовый фюорограф, ультразвуковые аппараты высокого класса, стоматологическое оборудование, эндоскопы, лабораторное оборудование, позволяющее в максимально короткое время получать результаты исследований и выявлять заболевания на ранних и доклинических стадиях.

Что представляет собой поезд

Передвижной консультативно-диагностический центр состоит из десяти вагонов. Шесть вагонов – с необходимым оборудованием, перевязочной, операционной, регистратурой, кабинетами терапевта, кардиолога, невролога, уролога, хирурга, гинеколога, педиатра, офтальмолога, отоларинголога и врачей других специальностей. Здесь работают специалисты, имеющие значительный опыт работы, что особенно важно в условиях дефицита врачебных кадров на отдалённых станциях Восточно-Сибирской железной дороги, в центральных районных и участковых больницах. Дизель-вагон (для автономной работы на удалённых станциях). Три вагона – для проживания и отдыха медперсонала, работающего вахтовым методом. И вагон, оборудованный дизель-генератором для автономного энергоснабжения.

Поезд оснащён компьютерной сетью, связывающей все рабочие места в единую информационную систему, способной работать в автономном режиме семь суток. Оборудование поезда позволяет осуществлять сеансы телемедицинской связи – проводить видеоконференции и консилиумы, выходить на связь с ведущими клиниками России. Вагоны экранированы для исключения воздействия внешних факторов на работу медицинского оборудования.

21 января 2010 года на перроне станции Иркутск-Пассажирский состоялось торжественное отправление медицинского поезда «Академик Фёдор Углов» в свой первый рейс.

Наша справка: За 2018 год поезд «Академик Фёдор Углов» совершил 11 поездок, побывав на 102 станциях БАМа и на Транссибирской магистрали – в Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Амурской области. Проведено более 4700 различных исследований. Было принято более 33,8 тыс. пациентов. В итоге медицинскую помощь получили 10,8 тыс. жителей и в том числе 51 ветеран Великой Отечественной войны. На углублённые исследования с госпитализацией направлены 775 пациентов.

Не правда ли, впечатляющий итог?! Совсем недавно поезд вновь отправился по малым городам и весям Иркутской области. Как видим, доброе дело нашего земляка Фёдора Углова продолжается.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ