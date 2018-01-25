... А души лечит нам театр...

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Герои пьесы «Про Федота-стрельца...» на сцене

Театральная студия дома-интерната

Можно поспорить с Константином Сергеевичем Станиславским – всемирно известным режиссёром, одним из основателей Московского художественного театра (МХАТ), по поводу его знаменитой фразы – «Театр начинается с вешалки». Конечно, не следует понимать её буквально, а лишь как мимолётность, сказанную великим актёром и режиссёром в письме к цеху гардеробщиков – «наш театр отличается от многих других театров тем, что в нём спектакль начинается с момента входа в здание театра».

Не будем глубоко вдаваться в суть сказанного. Всё предельно ясно. Не будем и сравнивать или сопоставлять (не с чем!), но произнесено ключевое слово – «театр». А просто поговорим о небольшом коллективе – театральной студии, которая объединила людей, связанных общей идеей, задачей – желанием скрасить жизнь относительно небольшому коллективу бабушек и дедушек (от 30 лет и за 90!), судьба которых так повернулась, что собрались они под одной крышей в Доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Ярославского, 260, города Иркутска. И нашлись здесь энтузиасты, которые загорелись идеей создать свой театр, совсем небольшой, но свой. Чтоб и актёры были свои (не пришлые), и декорации, и костюмы, сшитые талантливой Светланой Леонидовной Павловой, обладающей и мастерством, и великолепным вкусом!

Начало начал

Совсем недавно отметил дом-интернат своё тридцатилетие. По крупицам рождалось это учреждение. Год от года менялся его внешний и внутренний облик. У центрального входа выросли величавые сибирские ели и лиственницы, широко раскинули руки-ветки маньчжурские ореховые дерева. Рябины кокетливые алыми гроздьями дарят по осени щедрую красоту свою. А как цветут весною вишни, правда, не европейские, владимирские, а наши, сибирские! Но аромат их бесподобен!

Время быстротечно. Вполне естественно, что за этот период много специалистов и обслуживающего персонала поменялось, приходят новые кадры, но неизменно одно – медики лечат, назначают физиопроцедуры, повара готовят еду. Состав проживающих в доме-интернате тоже меняется. А их в данное время 170 человек.

Иркутский Дом-интернат для инвалидов и престарелых

Беспроблемных людей в интернате нет и не будет. У каждого есть своё прошлое, которое хочется иногда забыть. Да не всегда получается! Разные жизненные обстоятельства привели их сюда. Некоторые остро нуждались не только в крыше над головой, но и просто в общении. В простом человеческом общении. Не стало ни дома, ни здоровья. Человек остался один. Совсем один на белом свете.

И вот в доме-интернате получил он место в комнате, кровать, постельное бельё, одежду. На довольствие поставлен. Медики теперь определяют его состояние и следят за его здоровьем. И должны, конечно, оказать своевременно медицинскую помощь.

Но ведь известно, что прежде надо лечить душу, а уж потом тело. И это прекрасно знают психологи – Виктория Валерьевна Королёва, Екатерина Сергеевна Васильева, специалисты по социальной работе Ирина Евгеньевна Шушпанова, Оксана Геннадьевна Елисеева, заведующая отделением социальной реабилитации Анастасия Алексеевна Лебеденко. Это они вникают в сферы, такие важные, как взаимоотношения с людьми, рядом проживающими. Разберутся – готов ли человек к общественно полезному труду. Есть ли у него желание оказать помощь более немощному соседу? Депрессивные состояния преодолеваются не только полезным трудом, но и вовлечением в занятия рукотворным творчеством. Об этом постоянно заботится Светлана Ивановна Тарханова – трудотерапевт.

Ну, а как, спросите, решаются проблемы праздников? Актовый зал интерната никогда не пустует. Теперь с гордостью можно сказать, что есть в доме свой театр. Активно работает театральная труппа.

А началось всё с 2009 года, когда на постоянное местожительство в интернат приехала Анастасия Александровна Щербатюк. Собрала небольшой, но надёжный коллектив любителей театра, пока из девяти человек.

Дебют состоялся 6 мая 2009 года. Новоявленные театралы посвятили своё выступление великому празднику – Дню Победы – и ветеранам войны, которые чинно сидели в первом ряду с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков и на праздничных кофточках у женщин.

В этот день на сцене шла инсценировка «Смерть и воин» по мотивам поэмы Твардовского «Василий Тёркин». И новоиспечённые актёры в первый раз, пока ещё не совсем уверенно, но вполне достойно играли свои роли – Марина Кащеева, Дмитрий Марченко, Татьяна Барахтенко, Анастасия Щербатюк, Игорь Тирских, Орест Когодовский.

С тех пор короткие инсценировки практически на сходили со сцены. Инициативу взяла в свои руки библиотекарь Инга Александровна Добрынина. Темы были разнообразными и интересными. До сих пор помнят в доме весёлый праздник, который она устроила в Новый, 2014 год. Сценарий закрутила блестяще – круиз по планете! В пяти странах побывали и на вопросы познавательной викторины охотно отвечали...

На сцене сказка

В 2016 году замахнулись театралы на сатирическую пьесу Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Успех превзошёл все ожидания. Большая заслуга в постановке спектакля, конечно, принадлежала режиссёру-постановщику Ладе Евгеньевне Максименко – штатному сотруднику дома-интерната, с богатым опытом актрисы музыкального театра, одарённому и талантливому человеку. А ей хочется большего – поделиться своими знаниями и опытом, помочь раскрытию творческого потенциала в сфере театрального искусства через уроки мастерства актёра, сценического движения, речи, и конечно, вокального искусства.

В декабре 2017 года был объявлен в интернате день открытых дверей. Гостей назвали «тьму-тьмущую» – 40 человек! Приглашены были члены Иркутского городского Совета ветеранов, первичных ветеранских организаций «Мудрость», «Берёзка», студентов медицинского колледжа и колледжа железнодорожного транспорта.

Зинаида Иосифовна Антонова – солистка ансамбля «Ивушка»

Студия представила на суд гостей и всех проживающих премьеру – пьесу о Федоте-стрельце. Именно премьеру! Ведь в этом варианте постановки пьесы произошло много изменений. Коснулось это, прежде всего, декораций. В этом большая заслуга Е. С. Васильевой. Дар оформителя-художника декоратора у неё выявился. На занавесе появились заставки-аппликации. Яркие, раскрывающие зрителям смысл пьесы и её содержание ещё до того, как занавес дрогнет и откроется. Атрибутика царская по-новому заблистала: и жезл, и корона, и генеральские знаки отличия. Костюмы действующих лиц, хорошо отражающие эпоху, были великолепно сшиты С. Л. Павловой.

Все были в восторге!

Известно, что театральная деятельность является источником ярких чувств, глубоких переживаний, она лечит и окрыляет душу. Самодеятельные актёры прекрасно справились с ролями, и зрители их игру по достоинству оценили.

Федота-стрельца сыграл Дмитрий Марченко. Ему 28 лет. Родился в посёлке Тайтурка Усольского района. С раннего детства стал инвалидом. Рано ушли из жизни его родители. Остался мальчонка совсем один. В 1995 году определили его в детский приют для слепых «Надежда». В коррекционной школе обратили на мальчишку внимание педагоги – голосок был у него очень звонкий и проникновенный. Стал заниматься в театральной студии. С 2007 года получил путёвку в Иркутский дом-интернат, где в полной мере открылся в нём певческий дар, а душа открылась музыке и, конечно, театру. В тот день, на премьере, он играл главную роль – Федота.

Роль умной ворчуньи и скупердяйки-няньки сыграла Татьяна Барахтенко старожил интерната. Она живёт здесь с 2001 года. Пенсия крошечная, поэтому и берётся за на любую работу, если здоровье позволяет. А руки золотые. Без дела не сидит – шьёт мягкие игрушки, вяжет, создаёт красоту своими руками. Стихи читает со сцены почти на всех праздниках. Разреши ей читать поэму на двадцать страниц – прочтёт. Слушать её бабули любят. Иногда до слёз пробирает.

Роль няньки пришлась по душе Татьяне. И мимикой, и жестами, всё от своего чистого сердца, рассказала она царю, что за послы понаехали в его царство-государство свататься за царевну.

Роль капризной и разборчивой царевны сыграла Оксана Козлова. Она в интернате недавно, из Саянска приехала. Судьба не пощадила её. Она мать двоих детей, которых воспитывают теперь свекровь и мама её родная. Но духом Оксана не падает. Советую посмотреть её «алмазные» вышивки, поделки из страз: пейзажи, где в фантастических лесах бродят африканские львы и тигры, а в бурном море смело трепещут алые паруса. И, конечно же, вызывает благоговение созданная ею великолепная икона «Божья младенцем».

А теперь вот – и сцена, без которой, мне кажется, она уже жить не может! Матерь с Играет, поёт романсы, песни Михаила Круга.

Посла людоедского племени блестяще сыграл Евгений Борисович Берг. Светлая ему память, совсем недавно ушёл из жизни.

Вот и музыка царская грянула под самый конец, и Скоморох-потешник Игорь Тирских закончил с поклоном сказку. «Был и я на том пиру, ел зернистую икру. А что сказка дурна – то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак – ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!!!»

Игорь Александрович Тирских всю сказку вёл чинно и благородно, без заминок. От зубов отлетало и настроение создавало. В рубахе синего цвета, перепоясанной красным кушаком, скоморох смотрелся молодцом. Он живёт в доме с 2007 года. Все отличились: царь – С. И. Степашкин, композитор и исполнитель собственных песен; генерал (он же комендант) – А. М. Пильтяй, бывший геолог «Сосновгеологии», Маруся – И. Е. Шушпанова, специалист по социальной работе; посол – В. И. Горюнов, он же – голос за кадром.

А разве можно обойти вниманием и не заметить игру Татьяны Алексеевны Чикиш, парикмахера дома-интерната?! Модница Баба-яга в её исполнении была весьма эмоциональна. Зал заразительно смеялся над её импровизированными подленькими проделками и хитростями.

Недолго позволила Лада Евгеньевна Максименко передохнуть театралам. Вскоре после постановки «Федота-стрельца», 28 декабря 2017 года, в актовом зале собрались любители музыки. На сцене – «Вечера на хуторе» по мотивам повести Н. В. Гоголя. Одиннадцать действующих лиц участвовали в мюзикле, труппа в полном составе!

В полной мере раскрылся в мюзикле ансамбль «Ивушка», которым бессменно в течение пятнадцати лет руководит Татьяна Владимировна Мостиц. В коллективе четырнадцать человек: А. М Пильтяй – староста, А. Т. Никитеева, Л. И. Сапожникова, З. А. Ганченко, Г. П. Ильина, В. И. Строганов, П. П. Перфильев, В. Н. Дьячков, В. П. Бабинцев, Ю. Г. Филиппов, А. Ю. Звягинцев, Л. С. Шарапова, бывший работник дома-интерната.

Конечно, не зря называют «соловушкой» и «нашей Зыкиной» солистку ансамбля Зинаиду Иосифовну Антонову. У неё сильный и очень красивый глубокий голос. Заслушаешься, когда она поёт «Здравствуй, гостья-зима...», «Ой, мороз-мороз...» и другие песни из своего репертуара. А сочный баритон Эдуарда Дмитриевича Панфёрова летит душевно и мощно, завораживая присутствующих в зале.

Свой мюзикл театралы посвятили Николаю Васильевичу Гоголю, нашему русскому писателю.

После танцев в стиле XIX века, непринуждённо и изысканно исполненных Александрой Булак и Викторией Королёвой, ансамбль «Ивушка» в полном составе грянул украинскую песню «Ти ж мене пiдманула...». Эффект был потрясающим, когда в царском одеянии, в белом парике и золотой короне вплыла на сцену сама императрица Екатерина II – Татьяна Барахтенко.

У зрителей в полной мере открылись чувства и эмоции. Вместе с актёрами они сопереживали всему происходящему. Удался спектакль! От всего обыденного отвлеклись и актёры, и зрители, получив отличный заряд хорошего настроения перед началом Нового года!

Надеемся, что в 2018 году театральная студия удивит нас ещё не раз. Жители дома-интерната с нетерпением ждут этих праздников.

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