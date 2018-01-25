ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

... А души лечит нам театр...
25 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

 

В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить. Сократ

Герои пьесы «Про Федота-стрельца…» на сцене

Герои пьесы «Про Федота-стрельца...» на сцене

Театральная студия дома-интерната

Можно поспорить с Константином Сергеевичем Станиславским – всемирно известным режиссёром, одним из основателей Московского художественного театра (МХАТ), по поводу его знаменитой фразы – «Театр начинается с вешалки». Конечно, не следует понимать её буквально, а лишь как мимолётность, сказанную великим актёром и режиссёром в письме к цеху гардеробщиков – «наш театр отличается от многих других театров тем, что в нём спектакль начинается с момента входа в здание театра».

Не будем глубоко вдаваться в суть сказанного. Всё предельно ясно. Не будем и сравнивать или сопоставлять (не с чем!), но произнесено ключевое слово – «театр». А просто поговорим о небольшом коллективе – театральной студии, которая объединила людей, связанных общей идеей, задачей – желанием скрасить жизнь относительно небольшому коллективу бабушек и дедушек (от 30 лет и за 90!), судьба которых так повернулась, что собрались они под одной крышей в Доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Ярославского, 260, города Иркутска. И нашлись здесь энтузиасты, которые загорелись идеей создать свой театр, совсем небольшой, но свой. Чтоб и актёры были свои (не пришлые), и декорации, и костюмы, сшитые талантливой Светланой Леонидовной Павловой, обладающей и мастерством, и великолепным вкусом!

Начало начал

Совсем недавно отметил дом-интернат своё тридцатилетие. По крупицам рождалось это учреждение. Год от года менялся его внешний и внутренний облик. У центрального входа выросли величавые сибирские ели и лиственницы, широко раскинули руки-ветки маньчжурские ореховые дерева. Рябины кокетливые алыми гроздьями дарят по осени щедрую красоту свою. А как цветут весною вишни, правда, не европейские, владимирские, а наши, сибирские! Но аромат их бесподобен!

Время быстротечно. Вполне естественно, что за этот период много специалистов и обслуживающего персонала поменялось, приходят новые кадры, но неизменно одно – медики лечат, назначают физиопроцедуры, повара готовят еду. Состав проживающих в доме-интернате тоже меняется. А их в данное время 170 человек.

Иркутский Дом-интернат для инвалидов и престарелых

Иркутский Дом-интернат для инвалидов и престарелых

Беспроблемных людей в интернате нет и не будет. У каждого есть своё прошлое, которое хочется иногда забыть. Да не всегда получается! Разные жизненные обстоятельства привели их сюда. Некоторые остро нуждались не только в крыше над головой, но и просто в общении. В простом человеческом общении. Не стало ни дома, ни здоровья. Человек остался один. Совсем один на белом свете.

И вот в доме-интернате получил он место в комнате, кровать, постельное бельё, одежду. На довольствие поставлен. Медики теперь определяют его состояние и следят за его здоровьем. И должны, конечно, оказать своевременно медицинскую помощь.

Но ведь известно, что прежде надо лечить душу, а уж потом тело. И это прекрасно знают психологи – Виктория Валерьевна Королёва, Екатерина Сергеевна Васильева, специалисты по социальной работе Ирина Евгеньевна Шушпанова, Оксана Геннадьевна Елисеева, заведующая отделением социальной реабилитации Анастасия Алексеевна Лебеденко. Это они вникают в сферы, такие важные, как взаимоотношения с людьми, рядом проживающими. Разберутся – готов ли человек к общественно полезному труду. Есть ли у него желание оказать помощь более немощному соседу? Депрессивные состояния преодолеваются не только полезным трудом, но и вовлечением в занятия рукотворным творчеством. Об этом постоянно заботится Светлана Ивановна Тарханова – трудотерапевт.

Ну, а как, спросите, решаются проблемы праздников? Актовый зал интерната никогда не пустует. Теперь с гордостью можно сказать, что есть в доме свой театр. Активно работает театральная труппа.

А началось всё с 2009 года, когда на постоянное местожительство в интернат приехала Анастасия Александровна Щербатюк. Собрала небольшой, но надёжный коллектив любителей театра, пока из девяти человек.

Дебют состоялся 6 мая 2009 года. Новоявленные театралы посвятили своё выступление великому празднику – Дню Победы – и ветеранам войны, которые чинно сидели в первом ряду с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков и на праздничных кофточках у женщин.

В этот день на сцене шла инсценировка «Смерть и воин» по мотивам поэмы Твардовского «Василий Тёркин». И новоиспечённые актёры в первый раз, пока ещё не совсем уверенно, но вполне достойно играли свои роли – Марина Кащеева, Дмитрий Марченко, Татьяна Барахтенко, Анастасия Щербатюк, Игорь Тирских, Орест Когодовский.

С тех пор короткие инсценировки практически на сходили со сцены. Инициативу взяла в свои руки библиотекарь Инга Александровна Добрынина. Темы были разнообразными и интересными. До сих пор помнят в доме весёлый праздник, который она устроила в Новый, 2014 год. Сценарий закрутила блестяще – круиз по планете! В пяти странах побывали и на вопросы познавательной викторины охотно отвечали...

На сцене сказка

В 2016 году замахнулись театралы на сатирическую пьесу Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Успех превзошёл все ожидания. Большая заслуга в постановке спектакля, конечно, принадлежала режиссёру-постановщику Ладе Евгеньевне Максименко – штатному сотруднику дома-интерната, с богатым опытом актрисы музыкального театра, одарённому и талантливому человеку. А ей хочется большего – поделиться своими знаниями и опытом, помочь раскрытию творческого потенциала в сфере театрального искусства через уроки мастерства актёра, сценического движения, речи, и конечно, вокального искусства.

В декабре 2017 года был объявлен в интернате день открытых дверей. Гостей назвали «тьму-тьмущую» – 40 человек! Приглашены были члены Иркутского городского Совета ветеранов, первичных ветеранских организаций «Мудрость», «Берёзка», студентов медицинского колледжа и колледжа железнодорожного транспорта.

Зинаида Иосифовна Антонова – солистка ансамбля «Ивушка»

Зинаида Иосифовна Антонова – солистка ансамбля «Ивушка»

Студия представила на суд гостей и всех проживающих премьеру – пьесу о Федоте-стрельце. Именно премьеру! Ведь в этом варианте постановки пьесы произошло много изменений. Коснулось это, прежде всего, декораций. В этом большая заслуга Е. С. Васильевой. Дар оформителя-художника декоратора у неё выявился. На занавесе появились заставки-аппликации. Яркие, раскрывающие зрителям смысл пьесы и её содержание ещё до того, как занавес дрогнет и откроется. Атрибутика царская по-новому заблистала: и жезл, и корона, и генеральские знаки отличия. Костюмы действующих лиц, хорошо отражающие эпоху, были великолепно сшиты С. Л. Павловой.

Все были в восторге!

Известно, что театральная деятельность является источником ярких чувств, глубоких переживаний, она лечит и окрыляет душу. Самодеятельные актёры прекрасно справились с ролями, и зрители их игру по достоинству оценили.

Федота-стрельца сыграл Дмитрий Марченко. Ему 28 лет. Родился в посёлке Тайтурка Усольского района. С раннего детства стал инвалидом. Рано ушли из жизни его родители. Остался мальчонка совсем один. В 1995 году определили его в детский приют для слепых «Надежда». В коррекционной школе обратили на мальчишку внимание педагоги – голосок был у него очень звонкий и проникновенный. Стал заниматься в театральной студии. С 2007 года получил путёвку в Иркутский дом-интернат, где в полной мере открылся в нём певческий дар, а душа открылась музыке и, конечно, театру. В тот день, на премьере, он играл главную роль – Федота.

Роль умной ворчуньи и скупердяйки-няньки сыграла Татьяна Барахтенко старожил интерната. Она живёт здесь с 2001 года. Пенсия крошечная, поэтому и берётся за на любую работу, если здоровье позволяет. А руки золотые. Без дела не сидит – шьёт мягкие игрушки, вяжет, создаёт красоту своими руками. Стихи читает со сцены почти на всех праздниках. Разреши ей читать поэму на двадцать страниц – прочтёт. Слушать её бабули любят. Иногда до слёз пробирает.

Роль няньки пришлась по душе Татьяне. И мимикой, и жестами, всё от своего чистого сердца, рассказала она царю, что за послы понаехали в его царство-государство свататься за царевну.

Роль капризной и разборчивой царевны сыграла Оксана Козлова. Она в интернате недавно, из Саянска приехала. Судьба не пощадила её. Она мать двоих детей, которых воспитывают теперь свекровь и мама её родная. Но духом Оксана не падает. Советую посмотреть её «алмазные» вышивки, поделки из страз: пейзажи, где в фантастических лесах бродят африканские львы и тигры, а в бурном море смело трепещут алые паруса. И, конечно же, вызывает благоговение созданная ею великолепная икона «Божья младенцем».

А теперь вот – и сцена, без которой, мне кажется, она уже жить не может! Матерь с Играет, поёт романсы, песни Михаила Круга.

Посла людоедского племени блестяще сыграл Евгений Борисович Берг. Светлая ему память, совсем недавно ушёл из жизни.

Вот и музыка царская грянула под самый конец, и Скоморох-потешник Игорь Тирских закончил с поклоном сказку. «Был и я на том пиру, ел зернистую икру. А что сказка дурна – то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак – ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!!!»

Игорь Александрович Тирских всю сказку вёл чинно и благородно, без заминок. От зубов отлетало и настроение создавало. В рубахе синего цвета, перепоясанной красным кушаком, скоморох смотрелся молодцом. Он живёт в доме с 2007 года. Все отличились: царь – С. И. Степашкин, композитор и исполнитель собственных песен; генерал (он же комендант) – А. М. Пильтяй, бывший геолог «Сосновгеологии», Маруся – И. Е. Шушпанова, специалист по социальной работе; посол – В. И. Горюнов, он же – голос за кадром.

А разве можно обойти вниманием и не заметить игру Татьяны Алексеевны Чикиш, парикмахера дома-интерната?! Модница Баба-яга в её исполнении была весьма эмоциональна. Зал заразительно смеялся над её импровизированными подленькими проделками и хитростями.

Недолго позволила Лада Евгеньевна Максименко передохнуть театралам. Вскоре после постановки «Федота-стрельца», 28 декабря 2017 года, в актовом зале собрались любители музыки. На сцене – «Вечера на хуторе» по мотивам повести Н. В. Гоголя. Одиннадцать действующих лиц участвовали в мюзикле, труппа в полном составе!

В полной мере раскрылся в мюзикле ансамбль «Ивушка», которым бессменно в течение пятнадцати лет руководит Татьяна Владимировна Мостиц. В коллективе четырнадцать человек: А. М Пильтяй – староста, А. Т. Никитеева, Л. И. Сапожникова, З. А. Ганченко, Г. П. Ильина, В. И. Строганов, П. П. Перфильев, В. Н. Дьячков, В. П. Бабинцев, Ю. Г. Филиппов, А. Ю. Звягинцев, Л. С. Шарапова, бывший работник дома-интерната.

Конечно, не зря называют «соловушкой» и «нашей Зыкиной» солистку ансамбля Зинаиду Иосифовну Антонову. У неё сильный и очень красивый глубокий голос. Заслушаешься, когда она поёт «Здравствуй, гостья-зима...», «Ой, мороз-мороз...» и другие песни из своего репертуара. А сочный баритон Эдуарда Дмитриевича Панфёрова летит душевно и мощно, завораживая присутствующих в зале.

Свой мюзикл театралы посвятили Николаю Васильевичу Гоголю, нашему русскому писателю.

После танцев в стиле XIX века, непринуждённо и изысканно исполненных Александрой Булак и Викторией Королёвой, ансамбль «Ивушка» в полном составе грянул украинскую песню «Ти ж мене пiдманула...». Эффект был потрясающим, когда в царском одеянии, в белом парике и золотой короне вплыла на сцену сама императрица Екатерина II – Татьяна Барахтенко.

У зрителей в полной мере открылись чувства и эмоции. Вместе с актёрами они сопереживали всему происходящему. Удался спектакль! От всего обыденного отвлеклись и актёры, и зрители, получив отличный заряд хорошего настроения перед началом Нового года!

Надеемся, что в 2018 году театральная студия удивит нас ещё не раз. Жители дома-интерната с нетерпением ждут этих праздников.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 