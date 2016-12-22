Социальные доплаты к пенсии в 2017 году: президент внёс уточнения

Внесены изменения в закон о государственной социальной помощи. Обновлённый закон принят Государственной Думой 7 декабря, одобрен Советом Федерации 14 декабря, подписан Президентом РФ 20 декабря 2016 года.
Социальные доплаты к пенсии в 2017 году
Федеральным законом в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» вносятся изменения, направленные на уточнение видов выплат, включаемых в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера при установлении ему социальных доплат к пенсии, а также сроков пересмотра размера социальных доплат.
В частности, в перечень выплат, учитываемых при подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера, включается срочная пенсионная выплата, осуществляемая за счёт средств пенсионных накоплений.
Кроме того, определяется, что пересмотр размеров социальных доплат к пенсии в случае изменения величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации производится с 1 января года, на который эта величина установлена, а в случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размеров социальных доплат к пенсии, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
Федеральным законом №178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О государственной социальной помощи» установлено, что общая сумма материального обеспечения пенсионера не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера.
При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:
-
пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии;
-
дополнительного материального (социального) обеспечения;
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ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
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иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Федеральная социальная доплата к пенсии
При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются меры социальной поддержки, предоставляемые ему в натуральной форме. Исключение составляют денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной законодательством.
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учётом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера.
Региональная социальная доплата к пенсии
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера по месту его жительства или по месту его пребывания.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учётом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте Российской Федерации.
Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или прекращение её выплаты.
Удержание излишне выплаченных сумм социальной доплаты к пенсии производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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