Социальные доплаты к пенсии в 2017 году: президент внёс уточнения

Внесены изменения в закон о государственной социальной помощи. Обновлённый закон принят Государственной Думой 7 декабря, одобрен Советом Федерации 14 декабря, подписан Президентом РФ 20 декабря 2016 года.

Социальные доплаты к пенсии в 2017 году

Федеральным законом в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» вносятся изменения, направленные на уточнение видов выплат, включаемых в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера при установлении ему социальных доплат к пенсии, а также сроков пересмотра размера социальных доплат.

В частности, в перечень выплат, учитываемых при подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера, включается срочная пенсионная выплата, осуществляемая за счёт средств пенсионных накоплений.

Кроме того, определяется, что пересмотр размеров социальных доплат к пенсии в случае изменения величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации производится с 1 января года, на который эта величина установлена, а в случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размеров социальных доплат к пенсии, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.

Федеральным законом №178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О государственной социальной помощи» установлено, что общая сумма материального обеспечения пенсионера не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера.

При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии; дополнительного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Федеральная социальная доплата к пенсии

При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются меры социальной поддержки, предоставляемые ему в натуральной форме. Исключение составляют денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной законодательством.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учётом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера.

Региональная социальная доплата к пенсии

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера по месту его жительства или по месту его пребывания.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учётом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте Российской Федерации.

Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или прекращение её выплаты.

Удержание излишне выплаченных сумм социальной доплаты к пенсии производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Другие пенсионные новости на сайте "Мои года" (moi-goda.ru) читайте здесь.

«Мои года»

Ещё полезное:

• Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом

• Причина №1, по которой вам незаконно откажут в назначении досрочной пенсии

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ