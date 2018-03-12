Шансы кандидатов в президенты: «Комсомольская Правда» опубликовала прогнозы столичных экспертов

Прогнозы столичных экспертов по поводу шансов кандидатов в президенты опубликовала «Комсомольская Правда». Несмотря на то, что агитационные кампании некоторых кандидатов в президенты начались уже давно, интересно наблюдать на теледебатах за схватками оппонентов.

Чего стоят предвыборные обещания, останутся ли они пустой болтовней или кандидат действительно обладает не только харизмой, но и необходимыми управленческими талантами? Достанет ли он свой главный козырь из рукава или окажется, что он прячет скелет в шкафу, который может поставить на его политической карьере жирный крест? Для политологов ответы на многие вопросы уже очевидны.

Владимир Путин

Практически все эксперты единодушны в оценке кандидата «номер один» - действующего президента Владимира Путина. Здесь, по их мнению, особых сюрпризов не предвидится. «Путин не идет в президенты - он просто продолжает работать на своем посту, уверен Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. – Очевидно, что его шансы быть переизбранным довольно высоки. Однако учитывая, что остальные кандидаты - интересные и сильные соперники, вряд ли выборы станут для него простой формальностью».

Не менее важно, считает политолог, обеспечить «легитимность выборов и добиться максимально высокой явки, при которой победа не вызывала бы вопросов».

Павел Грудинин

Займёт ли КПРФ традиционное для неё второе место? - размышляют эксперты. При этом отмечают, что новому лицу партии – олигарху и главе ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину – пока не удается обеспечить честность и прозрачность избирательной кампании коммунистов.

Политолог и публицист Леонид Радзиховский признает, что Грудинин «поначалу приятно удивил». «Восторженные блогеры, как «левые», так и «либеральные», взахлеб писали про достойную альтернативу, но за полтора месяца кандидат наглядно сдулся», - говорит он. Причина, по его мнению, кроется в том, что «Грудинин – симулянт»: «Он меняет партии и обещания. Поэтому не может внятно рассказать о своей политической платформе. Его программа «20 шагов» - сплошные штампы».

«Позиционировал себя как крепкого хозяйственника, человека от земли, - рассуждает публицист – Но со временем выяснилось, что «клубничное чудо» - во многом фикция, а главные источники доходов его совхоза – сдача в аренду дорогой земли».

«Прежде чем идти в президенты и на встречах с электоратом обещать помощь обманутым дольщикам, надо было решить проблему с обманутыми пайщиками в собственном совхозе», - напомнил еще одну нелицеприятную историю политолог Алексей Рощин. Политолог не уверен, что кандидат от КПРФ «способен построить прозрачную властную систему», ведь «он даже в собственной декларации не может навести порядок. Этим объясняются все время всплывающие подробности, которые компрометируют кандидата от коммунистов, вроде вида на жительство в странах НАТО, заграничных счетов и недвижимости».

Эксперты констатируют совокупность нарушений, выявленных в ходе кампании Грудинина. «При регистрации «забыл» указать несколько миллиардов рублей в заграничных банках. Позже - ещё одни счета в банках Швейцарии и Австрии, дом в Испании. Как же такой рассеянный идет в президенты мировой ядерной державы? – недоумевает Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Виктор Тюлькин. – Или не забыл, а специально скрыл? Это подтверждает мое предположение, что Грудинина просто грамотно подготовили и подсунули для выдвижения Зюганову, который уже давно не самостоятелен. В любом случае, президентскую карьеру плохо начинать с обмана народа».

Также акцентирует внимание на многочисленных заграничных активах семьи Грудинина и лукавстве самого кандидата. «Вилла в Испании, вид на жительство и домовладения в Латвии, мама кандидата опять же живет в Израиле. Отмечу отдельно, у старшего сына кандидата от коммунистов ВНЖ в Латвии - в стране, открыто называющей Россию своим врагом и агрессором, почитающей СС и угнетающей русских. Может, не только у его детей имеются вид на жительство и недвижимость в странах НАТО? Мы каждый день узнаем про Грудинина что-то новое».

В этой связи эксперты задаются вопросом – какую цель преследует сам Павел Грудинин, идя на выборы? Ранее звучали предположения, что кампания в данном случае используется как предмет торга с Кремлём - «чтобы получить, например, пост губернатора Московской области или министра сельского хозяйства». Однако вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин сомневается, что Грудинин может рассчитывать на высокие должности: «Уже одного нарушения из этого «послужного списка» кандидата достаточно, чтобы любого госслужащего уволили. Грудинин, очевидно, не понимает, что с таким багажом торговаться за посты бесполезно».

Леонид Радзиховский считает, что выдвижение КПРФ такого кандидата, которого не поддерживают даже пламенные сторонники коммунистов, может привести к серьёзному конфликту, а может быть и к расколу внутри партии. Поэтому политолог советует присмотреться к двум другим левым кандидатам - Сергею Бабурину («Российский общенародный союз») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России»).

«Оба на фоне скандалов с Грудининым вполне способны перетянуть часть электората КПРФ на себя, - допускает публицист. – Этих патриотов объединяет идеологически более четкая позиция, в духе традиционных ценностей коммунистов и левых сил, но им не хватает ресурсов, чтобы обеспечить себе достаточную для борьбы медийность».

Борис Титов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак

Выдвижение бизнес-омбудсмена Бориса Титова от «Партии роста» непонятно многим экспертам. «Политическую кампанию он практически не ведет, если не считать пиар в Лондоне со «списком Титова», - говорит Леонид Радзиховский.

Напротив, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, не исключает эксперт, может в этот раз удивить: «Он способен сменить имидж правильного, но скучного кандидата для либеральной научно-технической интеллигенции, выступить жестким критиком режима и потеснить соперников по демократическому лагерю».

При этом Алексей Рощин отдаёт должное Ксении Собчак, идущей от «Гражданской инициативы». По его мнению, она «может заручиться поддержкой протестного класса недовольных “рассерженных горожан” и молодёжи, а также получить определенные дивиденды от участия в кампании». «Собчак хорошо ведет кампанию, много старается и работает, проводит мероприятия, встречается с избирателями”. Политолог объясняет причину такой активности кандидата: “Президентские выборы для неё - это мостик из “детского шоу-бизнеса” во взрослую политическую жизнь. Ксения уже заявила, что будет баллотироваться на следующих выборах в Госдуму».

Владимир Жириновский

Эксперты отдают должное лидеру ЛДПР, который давно является неотъемлемой частью политической арены страны. Они признают, что политическое долгожительство не мешает Владимиру Вольфовичу привлекать все больше новых сторонников.

«Жириновский будет бороться за второе место, - прогнозирует Алексей Макаркин. – Напомню, за ЛДПР на выборах в Думу в 2016 году голосовали не только традиционные сторонники Жириновского, но и часть протестного электората, полностью поддерживающего внешнюю политику власти, но недовольного собственным уровнем жизни».

«При всей своей эпатажности Жириновский виртуозно умеет находить подход к совершенно разным слоям общества, - говорит Алексей Рощин. – Блестящий оратор, он сложные вещи объясняет просто и понятно. Интересы граждан он выражает не только перед телекамерами, но и в Государственной думе. Эти качества лидера ЛДПР многих привлекают».

Политолог относит к особенностям всех кампаний кандидата (нынешняя шестая – абсолютный рекорд) «долго запрягать, но быстро ехать». «Кампания Жириновского всегда набирает обороты ближе к окончанию, и на финише – второе-третье место. Эти выборы вряд ли станут исключением», - уверен эксперт.

Кто финиширует первым 18 марта должны решить сами россияне - для этого нужно прийти на участки, а не остаться дома. Тем более что на этот раз выборы обещают быть крайне захватывающими.

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