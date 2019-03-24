РПЦ осуждает операции по перемене пола: «Кощунство и преступление!»

Распространенные на Западе операции по перемене пола являются «преступлением против Бога». Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, цитирует телеканал «Россия-24».

Он отметил, что операция по перемене пола с точки зрения Церкви является «кощунством и преступлением». РПЦ «никогда не согласится с тем, чтобы признать эти извращения», добавил Иларион. По его словам, если человек, сменивший пол, примет крещение, то он «будет крещен таким, каким его создал Бог, то есть мужчина, „переделанный“ в женщину, все равно будет крещен как мужчина».

К извращениям митрополит отнес и распространенную на Запад практику, когда ребенку с детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может выбрать себе сам. Иларион уверен, что такое поведение родителей должно наказываться в уголовном порядке.

По инф. rosbalt.ru

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