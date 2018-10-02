Российских педагогов ждет грандиозная проверка. В профсоюзе "Учитель" считают ее бессмысленной

Рособрнадзор в октябре проведет Всероссийское исследование компетенций учителей. В проверке примут участие 18 тыс. педагогов из 45 регионов. Решение об участии в исследованиях регионы принимали добровольно, уточняется в сообщении ведомства.
Как заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, проверка дополнит «систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства».
В каждом регионе организуют площадки, где учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Педагогам предстоит принять участие в исследованиях по дисциплинам, которые они преподают в школах: русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию, экономике, праву, предметам «Россия в мире», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Наряду с заданиями диагностической работы в рамках исследования учителям предстоит ответить на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов их работы. Также исследуются результаты учителей в зависимости от контекстных данных — тип школы, размер населенного пункта, стаж и возраст учителя и т. п.
На 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тыс. учителей из 70-ти регионов.
Как уточнили в Рособрнадзоре, в дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения.
Ранее Рособрнадзором был реализован ряд проектов, направленных на разработку объективной модели оценки компетенций учителей и проведена апробация. Так, в 2015 году совместно со Всероссийской ассоциацией учителей истории и обществознания и Российским историческим обществом проведено Всероссийское исследование «Портрет учителя истории», в рамках которого опрошено около 6 тыс. участников. Целью исследования был экспертный анализ уровня профессиональных компетенций учителей истории и обществознания с учетом внедрения концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
В октябре 2015 года проведено предварительное исследование компетенций учителей русского языка, в котором приняли участие около 1 тыс. педагогов.
В апреле—мае 2016 года состоялся основной этап исследований компетенций учителей математики и русского языка (по 8 тыс. участников соответственно) и литературы (6 тыс.). В рамках исследования учителя выполняли диагностическую работу, включавшую три блока: решение задач, решение методических проблем в конкретной педагогической ситуации, оценивание работ и комментирование ошибок обучающихся.
Апробация новой модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики прошла осенью 2017 года в 13 регионах России. В ней приняли участие около 5 тыс. учителей.
В комментарии РБК сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал целью исследования Рособрнадзора попытку убедить общественность и власть в недостаточном профессионализме учителей России, а значит, «им не надо повышать зарплаты, не надо совершенствовать, облегчать систему отчетности». Однако, по словам Луховицкого, будут «распилены очень неплохие деньги». «Я поздравляю Рособрнадзор, им удалось сделать хороший бизнес», — сказал он.
Сам исследование Рособрнадзора он назвал «абсолютно бессмысленным», потому что «заранее предполагается невозможность использовать его результаты». «Это исследование, задуманное теми, кто школу не знает, кто в школе не работал и оценивать работу педагога не может в принципе», — пояснил он.
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