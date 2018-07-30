Регионы смогут избавить пенсионеров от взносов за капремонт. Смогут, но захотят ли?

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий властям регионов расширить перечень льготников, которые имеют право на компенсацию взносов на капремонт. В понедельник документ обнародован на портале правовой информации.

Теперь субъекты РФ получили полномочия компенсировать расходы на уплату взносов на капремонт пенсионерам, достигшим 70 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. Компенсация уплаченных взносов для людей от 70-ти до 80-ти лет может составить 50%, а старше 80-ти — 100%.

Сейчас это правило распространяется на одиноких, а также тех пожилых людей, которые живут в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста».

Расходы на компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета.

По инф. rosbalt.ru

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