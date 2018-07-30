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Регионы смогут избавить пенсионеров от взносов за капремонт. Смогут, но захотят ли?
По инф. rosbalt.ru   
30 Июля 2018 г.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий властям регионов расширить перечень льготников, которые имеют право на компенсацию взносов на капремонт. В понедельник документ обнародован на портале правовой информации.

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Теперь субъекты РФ получили полномочия компенсировать расходы на уплату взносов на капремонт пенсионерам, достигшим 70 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. Компенсация уплаченных взносов для людей от 70-ти до 80-ти лет может составить 50%, а старше 80-ти — 100%.

Сейчас это правило распространяется на одиноких, а также тех пожилых людей, которые живут в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста».

Расходы на компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета.

По инф. rosbalt.ru

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