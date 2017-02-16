Почему в России «эко» – вовсе не «эко»?

Популярность экологически чистых продуктов в России растет огромными скачками. Продукты питания с надписями «эко» или «био» стоят значительно дороже своих аналогов. Однако далеко не все они действительно являются экологически чистыми.

На полках магазинов все чаще появляются бренды фермерских товаров. Молоко, творог, мясо – действительно, многие из них являются очень качественными и полезными. В интернете можно найти объявления продам рис оптом или «продам картофель», но как понять, где действительно экологический продукт, а где нет?

Как поясняют специалисты, проблема в том, что в России нет обязательной сертификации экологических продуктов, то есть производители сами могут трактовать этот термин. Соответственно, любое «био» может оказаться далеко не самым полезным продуктом.

Между тем, существуют международные правила и принципы органического сельского хозяйства. Во-первых, это принцип здоровья – нельзя использовать удобрения, пестициды, ветеринарные препараты или пищевые добавки, которые могут навредить здоровью почвы, животных или человека. Во-вторых, это принцип экологии. Сельское хозяйство должно быть основано на естественных экологических системах, сосуществовать с ними. В-третьих, принцип справедливости – животные должны существовать в условиях, соответствующих их естественной среде обитания, природные условия должны быть созданы с учетом интересов будущих поколений. И, наконец, четвертый принцип – забота. Управление сельским хозяйством должно быть ответственным и предупредительным.

Таким образом, пометка «био» должна сообщать покупателю, что продукт выращен в экологически чистой местности, где животные находятся в своей естественной среде обитания, для его создания не использовались химические удобрения или пищевые добавки.

В России формирование рынка сбыта натуральной экологически чистой продукции только началось. Были попытки создания производств в конце 80-х годов, однако рынок оказался не готов к нововведениям. Из-за низкой экологической культуры россиян, нечеткой позиции государства по отношению к экопродуктам, отсутствия сертификации этот сегмент рынка развивается не так быстро, как в США или Европе. Однако спрос на биологически чистую пищу растет и это формирует свой сектор на рынке. Постепенно в России появляются собственные сертифицирующие организации, которые разработали свой стандарт, основанный на международных принципах экологического сельского хозяйства. Таким образом, уже через несколько лет, вероятно, количество настоящих экологических продуктов на рынке резко возрастет.

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