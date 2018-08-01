Он 20 лет отказывался получать пенсию. Все-таки уговорили

В Казахстане бывший дипломат в течение 20 лет отказывался получать свою пенсию.

Об этой истории на пресс-конференции рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения республики Светлана Жакупова, передает Sputnik Казахстан.

«Я могу привести пример чрезвычайного посла Казахстана, уважаемого сейчас человека на пенсии, который на протяжении 20 лет действия пенсионной системы никогда не обращался за назначением пенсионной выплаты. Он говорил: „Государство для меня дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию, я себя обеспечиваю сам“», — сказала Жакупова.

По ее словам, министерство все же смогло убедить мужчину написать заявление, после чего ему назначили пенсию.

Чиновница подчеркнула, что о пенсионном обеспечении населения должно заботиться не только государство, но и сами работники и работодатели.

С 14 июля в Казахстане действует норма, обязывающая самозанятых граждан, оказывающих услуги по договору гражданско-правового характера, делать отчисления с зарплаты в пенсионный фонд.

По инф. rosbalt.ru

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