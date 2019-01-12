Обещано: ограничения на подарки не коснутся врачей и учителей

Предложенные ограничения на получение подарков работниками бюджетных учреждений не относятся к учителям и врачам, заявил заместитель главы аппарата правительства РФ Андрей Логинов.

«Это все написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка все-таки появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало», — цитирует Логинова РИА Новости.

Действующее ограничение на стоимость подарка в три тысячи рублей планируется отменить для подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками, добавил Логинов. Для работников медицинских и образовательных учреждений это ограничение планируется сохранить.

«Пожалуйста, единственное ограничение — три тысячи рублей. Когда принималась эта статья, данная сумма примерно соответствовала ста долларам. Сегодня ситуация другая, но в эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов», — пояснил Логинов.

Пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции, был внесен в Госдуму в декабре 2018 года.

Polit.ru

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