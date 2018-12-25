Спикер Совфеда считает запрет на дорогие подарки учителям и врачам "оскорбительным"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала законопроект о запрете дарить подарки учителям и врачам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, эта инициатива — избыточная мера, «ненужная и даже оскорбительная для педагогов».

Она напомнила, что «есть регламентация, что никто не может принимать подарки, в том числе учителя, чиновники, врачи, выше суммы 3 тыс. рублей», но есть «народные традиции». «Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить — что здесь плохого?» — продолжила спикер Совфеда.

«Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против», — добавила она.

Ранее были предложены изменения в части правового регулирования порядка получения подарков служащими. Сейчас законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Если стоимость таких подарков не превышает 3 тыс. рублей, данные подарки возвращаются служащему. Теперь будут разрешены подарки в связи с официальными и протокольными мероприятиями. Служащим будет разрешено принимать подарки в виде цветов, полиграфической продукции с логотипом госоргана, органа местного самоуправления или организации. К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве награды.

По инф. rosbalt.ru

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