Мобильные гериатры и старики как новорожденные: власти демонстрируют заботу о здоровье пожилых

Минздрав РФ готовит проект по усовершенствованию систему оказания помощи пожилым людям, в его рамках планируется внедрение в практику мобильных гериатрических бригад. Не отстает от исполнительной власти и законодательная: не исключено, что за стариками начнут наблюдать точь-в точь как за новорожденными младенцами. Общая нервозность вокруг "пред-" и просто пенсионеров, поднятая законом о повышении пенсионного возраста, обязывает власти демонстрировать заботу о людях "возраста дожития"...
Но не в одном политиканстве дело: в России достаточно думающих специалистов и чиновников, которые понимают - без объективных усилий по продлению жизни страну из демографической ямы не вытащишь (с какой бы стати нашим внучкам следовать совету "рожать пораньше" - если они наглядно видят что жизнь коротка и беспросветна?). Другой вопрос: будут ли отделены действительно благие начинания от бредовых - и хватит ли на них денег...
Что касается инициатив Минздрава: как рассказала в понедельник на круглом столе в Госдуме замдиректора департамента медицинской помощи и санаторно-курортного дела этого министерства Эльмира Вергазова, по проекту предполагается создание трехуровневой системы гериатрической помощи. Первый уровень — гериатрические отделения и кабинеты, второй — гериатрические отделения и койки в многопрофильных медицинских организациях, третий — федеральный научный центр геронтологии и гериатрии.
Порядок оказания медпомощи по профилю «гериатрия» был принят в 2016 году, напоминает РИА Новости. Это единая система долговременной медико-социальной помощи за счет преемственности ведения пациента между различными уровнями системы здравоохранения.
По словам Вергазовой, сейчас Минздрав готовит поправки к этой системе и «буквально на следующей неделе» они будут размещены на портале правовой информации для общественного обсуждения. Будет скорректировано количество геронтологических коек, количество врачей-гериатров в стационарах и в амбулаторных условиях. Мобильные гериатрические бригады, пояснила Вергазова, повысит доступность геронтологической и гериатрической помощи непосредственно жителям отдаленных районов, в первую очередь, на селе.
А вот в Госдуме возникла идея создать в России систему патронажа пожилых людей и ввести Дни здорового пенсионера в поликлиниках — по аналогии с системой контроля за новорожденными.
С этой идеей на круглом столе «Медицина старшего поколения» выступил в понедельник зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, последняя перепись населения показала, что «в стране более четверти стариков — одинокие, причем не в эмоциональном смысле, а в буквальном — о них некому позаботиться, измерить давление, напомнить выпить таблетку».
Также, продолжил Огуль, многие пенсионеры, особенно на селе, привыкли лечиться народными методами самостоятельно — то есть больницу они попадают уже в запущенном состоянии. По мнению депутата, этого можно избежать, если создать для людей в возрасте 65+ систему патронажа.
Система могла бы работать по тому же принципу, что и система контроля за здоровьем новорожденных: семья с младенцем стоит на учете у участкового педиатра, в детских поликлиниках проводят Дни здорового ребенка. Педиатры постоянно осматривают закрепленных за ними детей и делают диагностику их здоровья, отвечают на вопросы родителей, дают советы и рекомендации, отметил Огуль.
По его словам, такую же систему необходимо создать и для пожилых. Должна быть создана база этих людей, каждый пенсионер должен быть закреплен за определенным терапевтом, в больницах можно проводить Дни здорового пенсионера.
«Тогда терапевты будут не просто лечить попавших к ним стариков, а „вести“ их на протяжении всей старости, время от времени осматривать, регулярно брать анализы. Медсестры могут 2-3 раза в год звонить и приглашать на медосмотр», — описал систему депутат. Это, считает он поможет продлить жизнь пожилых людей и повысить ее качество.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
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