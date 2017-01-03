Как вырастут пенсии в 2017 году

С 2017 года индексация страховых пенсий вернется в привычное русло - они повысятся с 1 февраля на реальный размер инфляции. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), ориентировочно - на 5,8 процента. Правда, на руки повышенную пенсию по-прежнему получат только неработающие пенсионеры, пишет "Российская газета".

Таким образом, средняя пенсия по старости составит в новом году 13,7 тысячи рублей. Стоимость пенсионного балла "подорожает" с 74,27 рубля до 78,58 рубля.

Государственные пенсии, в том числе социальные, вырастут на столько, насколько увеличился за год прожиточный минимум пенсионера - на 2,6 процента, и средний размер социальной пенсии оставит 8,8 тысячи рубля. А средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13,3 тысяч рублей.

Сумма ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, тоже будет проиндексированы на 5,8 процента.

Для работающих пенсионеров тоже есть хорошая новость х- в августе их пенсии вновь будут пересчитаны. Максимум они могут вырасти на три балла или на 235 рублей.

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в новом году, напоминаем, что для того, чтобы ее назначили, в этом году нужно иметь как минимум восемь лет страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимум за 2017 год можно заработать 8,26 балла.

Ожидается, что в этом году количество пенсионеров в нашей стране вырастет на 600 тысяч человек до 43,9 миллиона россиян.

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