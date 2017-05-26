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Как получить прибавку к пенсии
По инф. "Российской газеты"   
26 Мая 2017 г.
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100 rub

В пенсионную формулу заложен бонус: если гражданин решит отложить обращение за назначением пенсии, то у него есть возможность получить к ней существенную прибавку, пишет "Российская газета".

Этим механизмом, кстати, могут воспользоваться не только те, кто достигает пенсионного возраста, но и работающие пенсионеры.

прибавка к пенсии

"Система начисления дополнительных премиальных баллов и увеличения фиксированной выплаты распространяется на всех, - пояснили "РГ" в ПФР. - Работающие пенсионеры могут добровольно приостановить получение пенсии, а после прекращения работы снова возобновить ее получение.Минимальный срок такой приостановки - один год, и пенсия потом станет больше".

При более позднем оформлении пенсии от года до 10 лет фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. Если отложить выход на пенсию более, чем на 10 лет, повышающие коэффициенты уже не увеличиваются.

Как проверить будущую пенсию на онлайн калькуляторе

В Пенсионном фонде России рекомендуют: если вы хотите узнать ориентировочный размер страховой пенсии, - можете использовать пенсионный калькулятор. Эта программа доступна на сайте ПФР, в "Личном кабинете".

Заходим на сайт Пенсионного фонда России. Идем по ссылке "Электронные сервисы".

как растёт пенсия

Далее нужна ссылка "Личный кабинет". Если вы уже зарегистрированы на портале госуслуг, вводим ваш логин, пароль и входим в "Личный кабинет". Если нет, проходим регистрацию на госуслугах.

В "Личном кабинете" есть возможность узнать количество уже имеющихся баллов (ссылка "о сформированных пенсионных правах"), рассчитать количество баллов за 2017 год исходя из предполагаемой зарплаты и рассчитать примерную пенсию на калькуляторе.

Молодые люди могут с помощью калькулятора оценить, какой будет страховая пенсия, если, например, намечается служба в армии по призыву или планируется рождение ребенка и т.д. Соответствующие данные вбиваются в калькулятор, и он выдает результат.

Примеры расчета будущей пенсии

Условия: гражданка А. имеет страховой стаж 30 лет.

Допустим, сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением страховой пенсии по старости - 120 баллов.

78,58 рубля - стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии.

4 805,11 рубля - размер фиксированной выплаты.

Если гражданка А. обращается за назначением страховой пенсии по старости при возникновении права на нее - в 55 лет.

Размер страховой пенсии составит: 120 х 78,58+ 4805,11 = 14 234,71 рубля в месяц.

Если А. обращается за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее - в 60 лет.

Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии - 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии - 1,36.

Размер страховой пенсии: 120 х 1,45 х 78,58 + 4805,11х 1,36 = 20 207,87 рубля в месяц, что на 42% больше, чем при обращении в 55 лет.

Если же гражданка А. обращается за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения права на нее.

Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии - 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.

Размер страховой пенсии составит: 120 х 2,32 х 78,58 + 4805,11 х 2,11 = 32 015,45 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией в 55 лет (не считая плановых индексаций и заработанных за эти годы новых пенсионных баллов).

Реальный размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за пенсией будет еще выше, так как пример выполнен в условиях 2017 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно увеличиваются государством.

Вопрос - ответ

Я - бывший военный, после отставки семь лет отработал на "гражданке". Сейчас мне уже 60 лет, и я хотел оформить вторую пенсию в ПФР. Я слышал, что в этом году минимальный стаж 8 лет. Хорошо, я отработаю еще год, но ведь в следующем году минимальный стаж будет уже 9 лет. Получается, мне не "угнаться" за пенсией?

Да, для назначения страховой пенсии в 2017 году нужно иметь 8 лет стажа. Постепенно требования к стажу будут увеличиваться - до 15 лет в 2024 году. Но важно отметить, что требуемый страховой стаж определяется на дату достижения общеустановленного пенсионного возраста. То есть если вам в 2017 году исполнилось 60 лет, для вас требуемый стаж в следующем году составит не 9, а те же 8 лет. Таким образом, вы сможете оформить страховую пенсию в следующем году.

До замужества я работала несколько лет. Сейчас я многодетная мать, четверо детей родились один за другим, на каждого я оформляла отпуск по уходу. Будут ли учтены эти отпуска при расчете моей будущей пенсии?

Изменения в пенсионном законодательстве, которые вступили в силу с 2015 года, направлены в том числе на повышение социальной защищенности родителей, имеющих детей. Время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года включается в число так называемых нестраховых периодов, когда человек не работал и не получал зарплату, но занимался социально значимой деятельностью. Наличие этих нестраховых периодов учитывается при расчете величины будущей страховой пенсии с помощью назначения определенного числа баллов за каждый год.

Таким образом, время ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого из четырех детей) не только включается в страховой стаж, но и дополнительно формирует пенсионные баллы: 1,8 балла - за один год отпуска по уходу за первым ребенком, 3,6 балла - за год отпуска по уходу за вторым ребенком, 5,4 балла - в случае отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком.

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