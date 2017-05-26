Как получить прибавку к пенсии

В пенсионную формулу заложен бонус: если гражданин решит отложить обращение за назначением пенсии, то у него есть возможность получить к ней существенную прибавку, пишет "Российская газета".

Этим механизмом, кстати, могут воспользоваться не только те, кто достигает пенсионного возраста, но и работающие пенсионеры.

"Система начисления дополнительных премиальных баллов и увеличения фиксированной выплаты распространяется на всех, - пояснили "РГ" в ПФР. - Работающие пенсионеры могут добровольно приостановить получение пенсии, а после прекращения работы снова возобновить ее получение.Минимальный срок такой приостановки - один год, и пенсия потом станет больше".

При более позднем оформлении пенсии от года до 10 лет фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. Если отложить выход на пенсию более, чем на 10 лет, повышающие коэффициенты уже не увеличиваются.

Как проверить будущую пенсию на онлайн калькуляторе

В Пенсионном фонде России рекомендуют: если вы хотите узнать ориентировочный размер страховой пенсии, - можете использовать пенсионный калькулятор. Эта программа доступна на сайте ПФР, в "Личном кабинете".

Заходим на сайт Пенсионного фонда России. Идем по ссылке "Электронные сервисы".

Далее нужна ссылка "Личный кабинет". Если вы уже зарегистрированы на портале госуслуг, вводим ваш логин, пароль и входим в "Личный кабинет". Если нет, проходим регистрацию на госуслугах.

В "Личном кабинете" есть возможность узнать количество уже имеющихся баллов (ссылка "о сформированных пенсионных правах"), рассчитать количество баллов за 2017 год исходя из предполагаемой зарплаты и рассчитать примерную пенсию на калькуляторе.

Молодые люди могут с помощью калькулятора оценить, какой будет страховая пенсия, если, например, намечается служба в армии по призыву или планируется рождение ребенка и т.д. Соответствующие данные вбиваются в калькулятор, и он выдает результат.

Примеры расчета будущей пенсии

Условия: гражданка А. имеет страховой стаж 30 лет.

Допустим, сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением страховой пенсии по старости - 120 баллов.

78,58 рубля - стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии.

4 805,11 рубля - размер фиксированной выплаты.

Если гражданка А. обращается за назначением страховой пенсии по старости при возникновении права на нее - в 55 лет.

Размер страховой пенсии составит: 120 х 78,58+ 4805,11 = 14 234,71 рубля в месяц.

Если А. обращается за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее - в 60 лет.

Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии - 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии - 1,36.

Размер страховой пенсии: 120 х 1,45 х 78,58 + 4805,11х 1,36 = 20 207,87 рубля в месяц, что на 42% больше, чем при обращении в 55 лет.

Если же гражданка А. обращается за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения права на нее.

Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии - 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.

Размер страховой пенсии составит: 120 х 2,32 х 78,58 + 4805,11 х 2,11 = 32 015,45 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией в 55 лет (не считая плановых индексаций и заработанных за эти годы новых пенсионных баллов).

Реальный размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за пенсией будет еще выше, так как пример выполнен в условиях 2017 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно увеличиваются государством.

Вопрос - ответ

Я - бывший военный, после отставки семь лет отработал на "гражданке". Сейчас мне уже 60 лет, и я хотел оформить вторую пенсию в ПФР. Я слышал, что в этом году минимальный стаж 8 лет. Хорошо, я отработаю еще год, но ведь в следующем году минимальный стаж будет уже 9 лет. Получается, мне не "угнаться" за пенсией?

Да, для назначения страховой пенсии в 2017 году нужно иметь 8 лет стажа. Постепенно требования к стажу будут увеличиваться - до 15 лет в 2024 году. Но важно отметить, что требуемый страховой стаж определяется на дату достижения общеустановленного пенсионного возраста. То есть если вам в 2017 году исполнилось 60 лет, для вас требуемый стаж в следующем году составит не 9, а те же 8 лет. Таким образом, вы сможете оформить страховую пенсию в следующем году.

До замужества я работала несколько лет. Сейчас я многодетная мать, четверо детей родились один за другим, на каждого я оформляла отпуск по уходу. Будут ли учтены эти отпуска при расчете моей будущей пенсии?

Изменения в пенсионном законодательстве, которые вступили в силу с 2015 года, направлены в том числе на повышение социальной защищенности родителей, имеющих детей. Время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года включается в число так называемых нестраховых периодов, когда человек не работал и не получал зарплату, но занимался социально значимой деятельностью. Наличие этих нестраховых периодов учитывается при расчете величины будущей страховой пенсии с помощью назначения определенного числа баллов за каждый год.

Таким образом, время ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого из четырех детей) не только включается в страховой стаж, но и дополнительно формирует пенсионные баллы: 1,8 балла - за один год отпуска по уходу за первым ребенком, 3,6 балла - за год отпуска по уходу за вторым ребенком, 5,4 балла - в случае отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком.

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