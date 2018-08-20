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А вы шашлык нынче ели? Это из-за вас цены на мясо растут!
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2018 г.
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Рост цен на мясо в последние месяцы объясняется ростом его потребления в «сезон шашлыков», заявили в пятницу в Минсельхозе РФ.

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По данным ведомства, цены на мясо, в том числе на свинину, в этом году увеличились несущественно. Но в весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту цен, что связано с популярностью шашлыков у потребителей считают в министерстве.

Как передает «Интерфакс», по последним данным Минсельхоза, средневзвешенные цены производителей на говядину сохранились на уровне годичной давности, цены на свинину возросли на 2,5%, на мясо птицы — на 3,1%.

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил вице-премьера Алексея Гордеева повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее рассмотрели более высокие цены на продукцию мясопереработки, в том числе колбасу. По данным НСМ, с начала года цены на свинину выросли на 30%, на курятину — на 35%, на российскую говядину — на 10%. Рост цен в НСМ связали с ограничениями на импорта мяса в Россию.

По инф. rosbalt.ru

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