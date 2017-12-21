К Новому году – шампанское, а к шампанскому – черная икра

Чёрная икра – один из самых изысканных и традиционных деликатесов. Его ценность подтверждена веками. Об экспорте источников икры – огромных жирных осетров, добытых в Каспийском море, упоминали еще римские историки Страбон и Полибий (II и I вв. до н. э.) В XIII столетии партии черной икры доставлялись в Новгород, чтобы оттуда начать свой путь на рынки Руси и остальной Европы. В XV столетии волжская икра уже заняла свое место в трапезах Великих Московских князей, а с середины XVI века Астраханское ханство платило Москве дань, важной частью которой были отборные осетры. Вес этой рыбы достигал 200 килограммов.

С тех пор чёрная икра считается подлинным русским деликатесом. Ее предпочитают все, кто может себе позволить «черное золото».

В поздние годы советской власти чёрная икра стоила дешево, но найти ее на прилавках обычных магазинов было почти невозможно. Она отправлялась на экспорт и в специальные распределители, из которых попадала на столы привилегированной части советского общества. Прочие жители СССР могли получить заветную круглую банку с икрой преимущественно «по блату». В 1990-е икра появилась в свободной продаже, но варварские методы лова рыбы в Каспийском море привели к тому, что популяция осетров заметно сократилась. В итоге стоимость черной икры, и прежде немалая, взлетела до небес. Появилась дешевая искусственная черная икра, но она не содержит уникальных питательных свойств натуральной.

Различают несколько стадий степеней зрелости черной икры. На каждой стадии икра имеет особый вкус и плотность. Вторая стадия – икра ястычная, третья – паюсная, четвертая – зернистая. Вкус зернистой икры более насыщенный, ее консистенция отличается плотностью (можно резать ножом) и более презентабельным внешним видом. Кроме того, зернистая икра дольше хранится.

Шампанское с черной икрой – идеальное угощение к Новому году. К счастью, эта закуска все еще доступна. Необходимо помнить, что настоящую икру продают только легальным способом. Например, в магазине ИкраМарт можно заказать натуральную черную икру всех трех разновидностей: белужью, осетровую, севрюжью. Наиболее ценится белужья икра. Она содержит все необходимые аминокислоты и множество витаминов, а кроме того – железо, калий, фосфор, лизин, сирин, лейцин.

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