Вместе против коронавируса: сибирские ученые помогут китайским коллегам

Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес перечислил распространенные заблуждения, которые зачастую мешают похудеть, затягивая процесс потери лишнего...
Темпы современной жизни диктуют свои правила, мы все время куда-то спешим, мало спим и едим на бегу. Длиннющие списки дел не позволяют остановиться и отдохнуть. В результате можно заработать хроническую...
"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Сибирские противовирусные разработки планируют испытывать в Китае
Заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода отметил, что известны китайские партнеры, с которыми будет проводиться такая работа. Но пока по причине карантина юридическое оформление договоров временно задерживается на неопределенный период.
Ученый особо отметил беспрецедентно высокий уровень международной кооперации и сотрудничества научных и лечебных учреждений разных стран. Инициатором этого сотрудничества выступил Китай.
- В Сибирское отделение РАН по разным каналам поступил запрос, чем мы можем помочь китайским коллегам, - сказал руководитель научного направления фундаментальных и клинических исследований филиала Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Воевода.
В числе разработок сибирских ученых - несколько вариантов защитных масок, обладающих уникальными характеристиками, тест-системы для выявления вируса, включая тест-системы нового поколения, ускоренные варианты вакцин. Кроме того, сибирские исследователи предлагают разработать лечебные препараты на основе антител переболевших людей.
Китайские ученые выразили готовность испытать несколько вариантов медицинских масок, которые разработаны в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН и в коммерческих компаниях Томска. А также - исследовать ускоренные тест-системы, созданные специалистами Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и компанией "Медико-Биологический Союз", и начать немедленную работу по созданию ускоренных вакцин.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при гриппе.
Зарубежные диетологи перечислили еду и напитки, регулярное употребление которых увеличивает риск развития диабета, проблем с сердцем и других недугов, сообщает "РГ". Причем, некоторые из этих продуктов считаются здоровой альтернативой вредной пище.
Весной у многих вегетарианцев может ухудшиться самочувствие. Как рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, причиной является авитаминоз. В весенний период ему больше всего подвержены именно те, кто отказывается от мясных продуктов.
Артроз считается лидером среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, приводящих к инвалидности из-за ограничения подвижности. Сегодня артроз вышел на первое место среди причин инвалидности. Более 65% людей в возрасте от 55 лет страдают от этой болезни.
На вид и состояние наших зубов влияет очень многое, и с возрастом улыбка меняется не в лучшую сторону. В частности, исчезает белизна. Иногда в погоне за белоснежной улыбкой люди не знают меры и в результате получают совсем не то, что хотели.
14 марта Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для родственников туристов, вернувшихся в Россию, и разрешил детям не ходить в школу. Раньше на карантин из-за коронавируса были закрыты все школы Липецка. С каждым днем тех, кто вынужден самоизолироваться, все больше. Как себя вести, чтобы не заразить других и самому не заразиться, объяснила инфекционист Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.
В последние годы сканирование на томографе стало обыденной процедурой, которая назначается в любой области медицины. Однако перед пациентом, которому выдали направление на скрининг, стоит главный вопрос – где пройти процедуру качественно и экономно?
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.