Вместе против коронавируса: сибирские ученые помогут китайским коллегам

"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Сибирские противовирусные разработки планируют испытывать в Китае

Заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода отметил, что известны китайские партнеры, с которыми будет проводиться такая работа. Но пока по причине карантина юридическое оформление договоров временно задерживается на неопределенный период.

Ученый особо отметил беспрецедентно высокий уровень международной кооперации и сотрудничества научных и лечебных учреждений разных стран. Инициатором этого сотрудничества выступил Китай.

- В Сибирское отделение РАН по разным каналам поступил запрос, чем мы можем помочь китайским коллегам, - сказал руководитель научного направления фундаментальных и клинических исследований филиала Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Воевода.

В числе разработок сибирских ученых - несколько вариантов защитных масок, обладающих уникальными характеристиками, тест-системы для выявления вируса, включая тест-системы нового поколения, ускоренные варианты вакцин.

Кроме того, сибирские исследователи предлагают разработать лечебные препараты на основе антител переболевших людей.

Китайские ученые выразили готовность испытать несколько вариантов медицинских масок, которые разработаны в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН и в коммерческих компаниях Томска. А также - исследовать ускоренные тест-системы, созданные специалистами Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и компанией "Медико-Биологический Союз", и начать немедленную работу по созданию ускоренных вакцин.

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