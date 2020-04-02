Выполнять малоинвазивные операции позволяет новое оборудование онкологической больницы №1

Второе место по числу смертей от онкологических заболеваний занимают раковые опухоли желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным около 55% случаев злокачественных образований в ЖКТ диагностируется на I-II стадиях, до 50% - на III-IV. Данные ВОЗ подтверждают ежегодное число летальных исходов – 750 тыс. человек.
Правительство России глубоко озабочено проблемой выявления онкологии на ранних стадиях. Специалисты получили возможность верифицировать начальные признаки болезни благодаря системе первичного обследования.
Эндоскопический метод и резекция
Лечение злокачественных образований ЖКТ должно быть комплексным. Хирургические малоинвазивные операции и вмешательство посредством эндоскопического метода возможно на первичных этапах. Подобные современные способы позволяют обеспечить пациентам функционально-щадящее лечение и ускоренную реабилитацию, исключают вредное воздействие лучевой терапии, химиотерапии и препаратов, блокирующих распространение раковых клеток. Внутрипросветная гибкая эндоскопия и резекция подслизистого слоя стенки кишки оказывают эффективное влияние на доброкачественные и начальные формы злокачественных образований ободочной кишки. Сегодня такое вмешательство считается преимущественно новым уровнем лечения больных. Стоит отметить, что 15 лет назад вместо него применялось удаление определенного участка кишки.
На данный момент онкологические учреждения активно оснащают современным оборудованием. Одним из первых стала онкологическая больница №1. «На территории больницы недавно был открыт новый хирургический корпус с самым современным оборудованием, позволяющим проводить малоинвазивные хирургические операции с применением эндоскопов и роботов-хирургов, значительно расширяющих область вмешательств» - комментирует главный врач ГКОБ №1 Всеволод Галкин
К слову, открытая хирургия также успешно движется вперед благодаря применению ранней активизации больного. Сегодня выписка осуществляется через 10 суток после оперативного вмешательства. Так, произошло значительное ускорение реабилитации пациента.
Комплексный метод борьбы при наличии III-IV стадии
К больным с III и IV стадиями онкологии применим более сложный лечебный подход:
- Собирается консилиум.
- Разрабатывается индивидуальная программа лечения несколькими специалистами – хирургами, радиологами и химиотерапевтами.
Заведующий Онкологическим отделением №2 Ерыгин Д. В. считает, что от слаженности действий врачей в отношении комплексного лечения онкологического заболевания зависит эффективность результатов. Он подчеркивает, что индивидуальный подход особенно важен.
Лечебные мероприятия, содержащие несколько этапов и компонентов, помогают продвинуться в эффективной борьбе против рака и сохранить жизнь пациентам. К примеру, меры по уменьшению раковой опухоли желудка, химиолучевая терапия злокачественного образования прямой кишки ведут к уменьшению потенциала раковых клеток, что также позволяет обеспечить будущую сохранность органов.
Применение неоадъювантной химиотерапии среди пациентов с IV стадией и метастазами в легкие и печень позволяет уменьшить первичную опухоль и метастатические поражения. 40% больных удается продлить жизнь за счет лечения опухоли и сокращения очагов распространения метастаз.
Дмитрий Валерьевич заявляет, что в Онкологическом отделении №2 проводятся различные виды хирургического лечения опухоли пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени (очаги распространения метастаз), толстой кишки и малого таза. Он отмечает, что 80% операций по удалению проводятся при помощи эндоскопов. На проведение данного рода вмешательств не влияет возраст и патология больного.
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Выполнять малоинвазивные операции позволяет новое оборудование онкологической больницы №1
Второе место по числу смертей от онкологических заболеваний занимают раковые опухоли желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным около 55% случаев злокачественных образований в ЖКТ диагностируется на I-II стадиях, до 50% - на III-IV. Данные ВОЗ подтверждают ежегодное число летальных исходов – 750 тыс. человек.
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