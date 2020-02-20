Шансы выздоровления пациентов в онкобольнице №1 увеличивают малоинвазивные операции

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В городской онкологической больнице №1 впервые была проведена малоинвазивная бескровная операция в новом хирургическом корпусе. Хирургический комплекс рассчитан на 180 мест и оснащен современным эндохирургическим оборудованием. В просторном помещении находится восемь операционных отделений, где созданы все условия для работы врачей.
По словам заведующего онкологическим отделением доктора медицинских наук Владимира Лядова, комплекс находится в стадии активного развития. Одним из ключевых моментов на сегодняшний день является онкоурология. Поскольку рак простаты довольно часто встречается среди мужчин, данной проблеме уделяется особое внимание. Недавно была проведена уникальная операция - лапароскопическая простатэктомия при раке предстательной железы, которая прошла успешно. Оперативное вмешательство подобного рода относится к щадящему виду радикального лечения для мужчин, страдающих раком предстательной железы.
В чем преимущества нового метода?
Отличительной особенностью является бескровное проведение операции. Благодаря этому, восстановительный период у пациентов происходит в самые короткие сроки. В ходе проведения оперативных действий врачи удалили пациенту тазовые лимфоузлы. Операция была проведена опытным хирургом – Игорем Викторовичем Мещанкиным, который обладает опытом более 400 подобных операций. Осложнений в процессе проведения операции не возникло. На следующие сутки пациент мог самостоятельно передвигаться и употреблять пищу. Отделение онкологии предлагает полный спектр услуг, в том числе: удаление опухолей в почках и мочевом пузыре. «Постоянное совершенствование нашей больницы приносит свои плоды. Новейшее оборудование и высочайшая квалификация специалистов позволяют не только качественно проводить операции, но и значительно увеличивать шансы полного и скорейшего выздоровления пациента», - комментирует главный врач онкологической больницы №1 Галкин Всеволод Николаевич.
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Шансы выздоровления пациентов в онкобольнице №1 увеличивают малоинвазивные операции
В городской онкологической больнице №1 впервые была проведена малоинвазивная бескровная операция в новом хирургическом корпусе. Хирургический комплекс рассчитан на 180 мест и оснащен современным эндохирургическим оборудованием. В просторном помещении находится восемь операционных отделений, где созданы все условия для работы врачей.
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