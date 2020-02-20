Росздравнадзор заявил, что "Кагоцел" - препарат без побочных эффектов

Сообщений о нежелательных реакциях на лекарственный препарат «Кагоцел» в период с 1 января 2018 года по 9 января 2020 года в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало. Об этом заявили в Росздравнадзоре, передает «АиФ».
В ведомстве пояснили, что разработчик препарата в соответствии с международными требованиями проводил на этапах I-II фаз регистрационных клинических исследований оценку потенциального влияния препарата на репродуктивную функцию. «Согласно полученной информации, проводившиеся разработчиком доклинические исследования репродуктивной токсичности и эмбрионотоксичности не выявили воздействия лекарственного препарата на репродуктивную систему животных», — говорится в официальном ответе Росздравнадзора.
Данное заявление стало ответом на очередную «теорию заговора», в ходе которой по интернету массово разошлись слухи о том, что препарат «Кагоцел» якобы вызывает мужское бесплодие. Это привело к тому, что производитель препарата пошел на беспрецедентный шаг, опубликовав подробные данные о всех зарегистрированных случаях побочных реакций на его употребление. «Общее количество нежелательных явлений, выявленных за период обращения на рынке лекарственного средства Кагоцел®, — 181, что составляет 0, 0000905% от общего количества проданных упаковок за весь период обращения препарата Кагоцел® на рынке и является ничтожно малым. Все нежелательные явления, выявленные за период обращения на рынке лекарственного средства Кагоцел®, носят характер аллергических реакций, возможность которых предусмотрена в Инструкции по медицинскому применению препарата Кагоцел®. Большинство из них, по классификации ВОЗ имеет индекс "редко" (с частотой от 1/10 000 до 1/ 1000 назначений)», — говорится в отчете.
Кроме того, по данным последнего периодического отчета по безопасности лекарственного препарата в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2018 года, а также кумулятивным данным за весь 16-летний период обращения лекарственного средства на рынке, информации о нежелательных реакциях, связанных с поражением репродуктивной системы, в компанию-производитель не поступало.
Справка
Изучение репродуктивной токсичности лекарственного препарата в рамках клинических исследований проводится на животных, так как проведение исследований на людях противоречит принятым во всем мире, и в том числе в РФ, нормам Надлежащей клинической практики (GCP). Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, исследования репродуктивной безопасности следует проводить на крысах, как "животной" модели, позволяющей с наибольшей степенью экстраполировать результаты на человека. Именно это и было сделано разработчиком препарата.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
-
Шансы выздоровления пациентов в онкобольнице №1 увеличивают малоинвазивные операции
В городской онкологической больнице №1 впервые была проведена малоинвазивная бескровная операция в новом хирургическом корпусе. Хирургический комплекс рассчитан на 180 мест и оснащен современным эндохирургическим оборудованием. В просторном помещении находится восемь операционных отделений, где созданы все условия для работы врачей.
-
Здоровье и хорошее настроение подарят шоколад и бананы
Перекусывая шоколадом или бананами, люди сберегут свое здоровье и хорошее настроение. О полезных свойствах этих сладких продуктов сообщили врачи.
-
Что сердце успокоит? Медики разобрались и объяснили
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа, пишет "РГ".
-
Росздравнадзор заявил, что "Кагоцел" - препарат без побочных эффектов
Сообщений о нежелательных реакциях на лекарственный препарат «Кагоцел» в период с 1 января 2018 года по 9 января 2020 года в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало. Об этом заявили в Росздравнадзоре, передает «АиФ».
-
Лечение рака груди: симптомы, диагностика, терапия
Рак груди – одна из самых распространенных и опасных болезней. Каждый год она уносит много тысяч жизней. Хотя изучен этот тип онкологии больше других, да и на ранних стадиях его вылечить проще, в России от него смертность очень высока, одержать победу над болезнью удается лишь половине заболевших женщин.
-
Лить на рану спирт - это только для кино хорошо
Врач объяснила, почему нельзя промывать раны водкой, сообщает "РГ".
-
Зачем иногда нужно «глотать лампочку»?
Эзофагогастродуоденоскопия – так называется обследование, про которое в народе говорят глотать «лампочку», или даже «шланг». Зачем нужна эта процедура и почему иногда это нужно делать каждому?
-
Финская баня: здесь многое по другому, а вы и не знали?
Банная культура в России и Финляндии исторически довольно схожа внешне, но существенно разнится в мелочах. Очень часто привычки из русской бани пытаются реализовать в сауне. Это не только выглядит глупо, даже по-дикарски, но и может нанести реальный вред здоровью.
-
Лечение в клиниках Москвы – как легко подобрать подходящий вариант
Когда нужна какая-то медицинская помощь: сдать анализы, найти врача, пройти медосмотр или обследование, то иногда трудно сразу понять, куда обратиться. И чем больше город, тем сложнее задача.
-
Полезные жиры помогут похудеть
Названа простая еда с незаменимыми омега-3, которая поможет сжечь жир, пишет "РГ".
-
Компрессы из хлорки не помогут: врачи разоблачили "народные" способы защиты от коронавируса
"РГ" сообщает: эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли от применения распространяющихся в социальных сетях способах, якобы защищающих от заражения новым коронавирусом COVID-19.
-
Ученые выясняли живучесть коронавируса
"РГ" сообщает: медики выяснили, как долго коронавирус "живет" на различных предметах.
-
Пивной алкоголизм: безобидное начало и тяжелые последствия
Пивной алкоголизм – это термин, которым обозначают болезненную тягу к пиву. Хотя понятие не является официальным диагнозом, остроты проблемы это не снимает.
-
При диабете сладенькое можно, но не все подряд
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете, пишет "РГ".
-
Как сбить давление быстро и без таблеток? Есть три способа
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.
-
Никак не можете согреться? Надо выяснить причину
Способность организма поддерживать температуру тела в определённых границах называется терморегуляцией. Этот процесс представляет собой один из аспектов гомеостаза – состояния равновесия между внутренней средой организма и его внешним окружением. Система теплорегуляции настроена на то, чтобы увеличивать теплообразование при снижении температуры тела и, наоборот, уменьшать его при повышении температуры тела.
-
Где вы, гормоны счастья?
Дофамин, серотонин, эндорфины. Как получить побольше «гормонов удовольствия» и при этом не навредить себе?
-
Храп не просто мешает спать, он здоровье портит
"РГ" сообщает: храп надо воспринимать не просто как раздражающий шум, но и как возможный симптом крайне опасного заболевания, считают медики.
-
Фитнес и пилатес: особенности, различия и предложения от Студии Activium Style в Москве
Занятия спортом и физическая нагрузка важны для здоровья и хорошего самочувствия каждого человека. В настоящее время многие отдают предпочтение фитнесу.
-
Рецепт от депрессии для любого возраста: шевелиться надо больше
Психиатры рассказали, как снизить риск депрессии у подростков, пишет "РГ".