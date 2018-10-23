Реклама вредной еды - одна из причин детского ожирения, считает ВОЗ

Реклама продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара, вредных детям и подросткам, ограничивается в недостаточной степени, говорится в новом докладе ВОЗ. Меры по ограничению такой рекламы были приняты только в половине из 53 стран Европейского региона ВОЗ.

В нескольких странах внедрены юридически обязательные нормы, ограничивающие рекламу вредных продуктов в СМИ в определенное время. В других странах делаются попытки регулирования цифрового маркетинга, отмечает пресс-служба ООН.

ВОЗ считает, что

В мае 2010 года в ВОЗ единогласно приняли свод рекомендаций в отношении маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных напитков, направленного на детей. Однако несмотря на убедительные доказательства того, что маркетинг продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара отрицательно воздействует на пищевые привычки детей и способствует их ожирению, многие страны не торопятся внедрять рекомендации ВОЗ, говорится в докладе.

В большинстве существующих норм и законов упор делается на телевизионной рекламе, хотя информация поступает к детям и по другим каналам: через интернет, во время презентации товаров в магазинах или в виде привлекательных предложений на упаковке. Странам необходимо применять более комплексные подходы к регулированию рекламы вредных для детей продуктов, считают в ВОЗ.

Кроме того, существующие ограничения преимущественно нацелены на защиту детей до 12 или 13 лет, хотя маркетинг продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара не менее негативно отражается и на подростках.

Более того, не во всех странах введены эффективные системы классификации продуктов питания, которые призваны служить критерием их оценки с точки зрения воздействия на здоровье.

Тем не менее, в отчете отмечается, что в целом в странах растет интерес к этой проблеме и появляется желание более строго регулировать эту область. Со своей стороны, ВОЗ оказывает поддержку государствам-членам в поиске эффективных решений, в частности, посредством ежегодных совещаний.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ