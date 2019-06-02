Загадка Ушаковки

В конце прошлого века мне с исследовательской целью довелось сплавляться на надувной лодочке по Ушаковке. Честно сознаюсь: знай, что путешествие будет таким экстремальным, вряд ли бы на него решился – не знал я её норовистого характера. С виду река казалась спокойной, почти равнинной. Однако обманной она оказалась.

Уже после сплава по карте определил, что падение уровня её уровня составляет по 3,6 метра на километр! Вот тебе и «равнинная» река! Притом Ушаковка – река очень вилючая, поэтому падение уровня незаметно, только стремительное течение выдаёт его – местами вода несётся со скоростью доброго бегуна.

Сплав я начал от посёлка Горячие Ключи и завершил вблизи Пивоварихи. По прямой – километров сорок, но из-за извилистости русла – втрое больше. Общее время сплава составило 21 час. Это был сплав с препятствиями.

Ушаковка изобилует подмытыми кустами и деревьями, многочисленными заломами, когда рухнувшие деревья целиком перегораживали русло, к ним прибивало всё, что плыло по реке. Заломы приходилось обходить берегом, перетаскивать лодку и вещи, продираясь через густые прибрежные заросли, часто предварительно прорубая путь. Иногда упавший ствол лежал поперёк русла, весь скрытый водой, лишь острые обломки ветвей, едва торчавшие из воды, щерились: добро пожаловать! Кусты боярышника с острыми шипами – вообще верная смерть для надувной лодчонки. Приходилось постоянно уворачиваться от опасностей – лодка шла то передом, то задом, а то и боком.

В предпоследний день путешествия, когда до финиша оставалось около шести часов плаванья, приключилось прямо-таки мистическое происшествие. В одном месте по правому берегу находилась галечная отмель, на неё с левого берега рухнула громадная сосна. Образовался мощный залом. Перед заломом влево отходила узкая проточка, в неё устремлялся поток. Ветви прибрежных кустарников смыкались над ним, низко нависая над водой. Как обычно в таких случаях, я заблаговременно подгрёбся к отмели, высадился, перетащил лодку и вещи и поплыл дальше. Примерно через час пути русло раздвоилось. Одинаковые по ширине протоки расходились под тупым углом. Вход в левую был затруднён – мешала большая коряга и отмель. Вход же в правую был свободен, по ней я и поплыл. Через какое-то время русло вновь раздвоилось, и я опять вошёл в правое ответвление. Однако метров через двести путь преградил залом. Высадился, прошёл берегом вниз по течению, а там – залом на заломе. Протока оказалась абсолютно непроходимой. Пришлось возвращаться к развилке и затем плыть по левому ответвлению.

Через некоторое время мне стало казаться, что я уже плыл здесь. Вот склонённая берёза, под которой проплывал, вот коряга, от которой увернулся. Но мало ли склонённых берёз и коряг встречалось мне! Вдруг впереди по правому берегу показалась знакомая галечная отмель, громадная сухая сосна лежала поперёк русла, влево убегала узкая проточка. Часа три назад я был здесь!

Увиденное так поразило меня, что я промедлил буквально несколько секунд, лодку понесло, и уже невозможно было выгрести к отмели. Стремительная струя прижала лодку у входа в проточку, «судно» моё накренилось, обильно зачерпнув воды. Не мешкая, я выпрыгнул из лодки. Глубина – по грудь. Одной рукой ухватился за кустик, другой держу лодку. Шумная струя прямо-таки засасывает в проточку под переплетение ветвей. Попадёшь туда – не выберешься. Метрах в пяти по основному руслу вода пенилась, с рёвом уходя под залом. Что делать? Попробовал шагнуть вдоль берега, чувствую, становится глубже, течение сбивает с ног. Шагнул к отмели, вода едва не валит, но галечное дно крепкое, хорошо держит, и, главное, становится мельче. Осторожно побрёл к отмели, потянул лодку.

В «небесной канцелярии», вероятно, решили, что я недостаточно вымок – начался дождик. Я разжёг костёр и стал размышлять: как так случилось, что я совершил такой круг, плывя всё время по течению? Мистика? Завихрение пространства? Вначале я сам не поверил глазам, подумал, что место очень похожее, но не может же оно быть похожим до мельчайших подробностей! Да и вот они, мои следы, на отмели – неоспоримое доказательство. Ночью не спалось, было как-то не по себе. Вспоминал весь путь от злополучного залома. Решил: завтра в первом разветвлении русла войду в левую протоку. С тем и задремал.

Следующий день вознаградил меня солнечной жаркой погодой. Настроение сразу улучшилось. Когда подплыл к развилке, высадился и стал прикидывать, как ловчее войти в левую протоку. Вдруг на лиственницу, что стояла на её берегу, прилетела горлица, словно указывая правильный путь. Ну не мистика ли опять? Ветхозаветному Ною, чей ковчег носился по волнам Всемирного Потопа, голубка – птица из той же породы – принесла зелёную веточку как свидетельство близости земной тверди...

Позже я пришёл к заключению, что разгадку Ушаковки следует искать в особенностях рельефа дна в разных протоках, в скоростях их течения и в углах, под которыми протоки расходятся и сходятся.

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