Весна! Есть ли повод радоваться?

Отшумели мартовские праздники – весна уверенно вступает в свои права. А на душе – какая-то ноющая грусть, сродни холодной ночи. Даже не радует звон ручьёв, появление из-под снега зелёной травы, не будоражит кровь весенняя сила пробуждения всего и вся. Весна не радует, напоминая погодой и настроением затяжную осень. Подобные ощущения вполне понятны.

Март ещё раз подтвердил: чуда не будет – изобилия, покоя, лёгкости в жизни не предвидится уже какое десятилетие подряд. Да и откуда взяться изобилию и покою, если даже по оценке экспертов рост ВВП в текущем году замедлится до 1,3%, а надеяться на незаменимую палочку-выручалочку в виде дорогой нефти в условиях продолжающихся санкций не приходится.

Не добавили россиянам оптимизма ни пенсионная реформа, ни рост ставки НДС, ни подорожавшие овощи, яйца, курятина... О ценах на бензин, за проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ и говорить не приходится. Всё очень сложно, трудно, даже страшно. Весело только Сечину, Миллеру, Вексельбергу, Тимченко и им подобных, набирающих сил и богатство от Земли-матушки, высасывая и продавая её несметные богатства. Весело сегодня и руководителям властных каналов телевидения, под чьим руководством на экранах танцуют, поют, играют в разные игры, затевают всё новые шоу. Видно, нас таким образом пытаются отвлечь от политики, особенно внутренней: как заштриховать неприглядный для власти факт, что позорно для страны, обладающей мировыми природными ресурсами, иметь более 20 миллионов нищих жителей и занимать 96-е место по уровню жизни из ста крупнейших стран.

Хочется не думать о политике, отвлечься, наблюдая за чемпионатами мира по конькобежному спорту, биатлону, универсиадой в Красноярске. Но снова и снова каждый наш шаг упирается в политику и в экономику. А спорт, телевизионные шоу – это яркие вспышки в холодной ночи. Как можно забыть о политэкономике, если сегодня нам объявляют об увеличении оплаты электроэнергии, вывоза бытовых отходов, завтра повышают цены на продукты питания и бытовую технику, послезавтра... Впрочем, про послезавтра даже думать не хочется. До него ещё надо дожить.

Ну как тут не волноваться, не митинговать, не думать, не предполагать? Не бояться, что Дума придумает новый закон «новой Яровой» о запрете не только митингов и протестных демонстраций, но и «не сметь своё мнение иметь», думать против мнения власти.

Редко у кого всё это окрашивается в светлые тона. Скорее, краски, сгущаясь, переходят от тёмно-серого к чёрному цвету. И даже весна не может их подголубить. Знают ли власти, что в трамваях, автобусах, в редких очередях в магазинах (а они остались только в мясных магазинах местного производства с хорошим товаром), в беседах с друзьями слышишь одно и тоже: слова безнадёжности, беспросветности, отчаяния.

Я не знаю ответов на эти вопросы. Я, как и все, не хочу «майдана», хочу честных выборов и прозрения народа. Думаю, что жить-то всё равно надо. А потому необходимо успокоиться. Радоваться, что жив, что не в больнице, где потребуют платы за лечение, лекарства и обслуживание. Радуюсь, что рано начало светать, и вижу солнце уже в начале восьмого.

Радуюсь, что часто нахожусь среди родственников, друзей и знакомых. Радуюсь, что на рынках полно всего и нет покупателей.

Радуюсь, что не стремлюсь выехать за границу. За границу всем не выехать, в лотерею или другую азартную игру всем не выиграть, на чудо – не надеяться, замки – не построить, на подвиг или политическую авантюру – не осмелиться. Перед собой и друзьями ставлю задачу: не озвереть, не опуститься, не свихнуться, не разочароваться.

Наши взаимоотношения – это, может, единственное, что способно согреть, успокоить. Отношения в доме своём, на работе, на улице. И снова есть причина порадоваться, когда смотришь по телевизору ссоры и склоки, копание в грязном белье пресыщенных жизнью олигархов или «звёзд», «звёздочек» и звезданутых. А мы, «нищеброды» и «лохи», не будем добивать друг друга, до конца травить самих себя этой грязью, разъедающей души.

Да, жизнь с каждым годом становится хуже и дороже, но ведь второй жизни не будет! Стало быть, надо искать радости в этой. Искать и уметь радоваться. Новую ценность должно обрести не богатство и власть, а внимание и доброта, семейные отношения, дружба, благодарность... Они ведь тоже стали дефицитны. Только вот за деньги их не купишь.

Не пытайтесь, дорогие читатели, обвинить меня в ложном оптимизме или попытках призвать к смирению. Послушничество мне претило с детства. Просто, выглядывая каждое утро в окно, вижу синее небо и восходящее солнце, а ещё спешащих на учёбу школьников и студентов, на работу – мужчин и женщин. И снова радуюсь я, что народ наш стерпит любые налоги, будет радоваться тому, что «наша армия всех сильней», а ракеты самые неуязвимые в мире. Значит, не будет войны. Это радость моя вперемежку со всеми. А санкции, кризис, падение цен на нефть, продолжавшие деревенеть рубли как-нибудь переживём – не привыкать. Нет денег, но мы вослед совету нашего премьера держимся и «радуемся» проводимой властью внутренней и внешней политикой.

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