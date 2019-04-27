Долог путь к процветанию

17 апреля в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев выступил перед депутатами Госдумы с отчётом о работе правительства за 2018 год.

Само по себе событие знаковое, но почему-то особого резонанса, а тем более широкого обсуждения, кроме, естественно, анонимных и чаще всего издевательских реплик в интернете не последовало...

Одна из причин, думается, в том, что эти отчёты, звучащие ежегодно, мало что меняют в нашей повседневной жизни.

Те, кто слушал у телевизоров выступление Д. Медведева, в первую очередь обратили внимание на фразу премьера о положении пенсионеров в нашей стране: «Сегодняшний уровень пенсий далёк от того, чтобы обеспечить достойную и интересную жизнь!» – сказал премьер. И уже только эти слова могут служить оценкой эффективности работы правительства. Поскольку сказаны они не в первый год правления нынешнего кабинета, а как минимум – в пятый. Результат – 19 миллионов бедных (читай – нищих!) сограждан богатейшей страны, задавленный коррупцией и налоговым рэкетом малый бизнес, постоянное повышение цен на всё и вся, неуклонное падение уровня жизни большинства россиян.

Однако, по словам премьера, «это, безусловно, неплохие результаты, которые, кстати, признают и международные эксперты. Сейчас все ведущие мировые рейтинговые агентства отмечают положительные сдвиги в российской экономике... В этом плане я не считаю необходимым существенно корректировать что-то в этой модели, потому что эта модель даёт нам возможность развиваться при сохранении низких темпов инфляции, а стало быть, для населения это в целом облегчает жизнь».

Странная какая-то у нас экономика – такое впечатление, что она развивается отдельно от людей. Если она растёт, как утверждает Медведев, то почему падает уровень жизни населения? И для чего она растёт? Наши золотовалютные запасы бьют мировые рекорды, продажи газа, нефти, оружия – это миллиарды и миллиарды долларов, триллионы рублей, а пенсии и пособия правительство увеличивает на двести – триста рублей и ещё страшно этим гордится! Средние заплаты бюджетников, озвучиваемые с трибуны, – это по большей части откровенная ложь! Единицы – да, получают сверхвысокие оклады, а большинство рядовых работников довольствуются 15–20 тысячами. Но если сложить зарплаты руководителей и рядовых работников, а потом разделить поровну, то можно получить и более высокие результаты... Раньше за уровнем оплаты труда, худо-бедно, следили профсоюзы. Сейчас, когда эту когда-то могучую организацию опустили до уровня обслуживающего власть персонала, почти никто её всерьёз не воспринимает и следить за тем, как выполняются обязательства перед работниками, по существу, некому. Даже в бюджетных организациях. Про частные коммерческие предприятия и говорить нечего...

И в то же самое время возникает вопрос: как же так случилось, что при практически нищем народе у нас самые богатые правительство и Дума? Конечно же, никто этого вопроса из присутствовавших на отчёте премьер-министра представителей законодательной и исполнительной власти задать не посмел. По всей видимости, удовлетворившись его признанием, что «так жить 19 миллионов россиян не должны!» Но надеяться на то, что за этим последуют какие-то конкретные действия, например, возьмут и увеличат пенсии неработающим пенсионерам в два, а то и в три раза, вряд ли стоит. Получая миллионные (в месяц!) зарплаты члены правительства вовсе не торопятся облагодетельствовать народ вверенной им страны. А нищенские прибавки позволяют только браво рапортовать о том, что они, дескать, не забыли о народе!

Который год подряд Россия продаёт сырья на мировые рынки почти на 20 триллионов рублей. В прошлом году установлен рекорд по добыче нефти – 555 миллионов тонн, это по 3,5 тонны на человека. Где эта нефть, и где эти деньги? Кстати, в интернете нетрудно найти сведения о том, как распоряжаются своей нефтью и газом ведущие страны мира. Вот, к примеру, Норвегия, добывающая нефти и газа во много раз меньше России, тем не менее из средств, полученных от продажи сырья, в прошлом году даже безработным установила пособие 210 тысяч рублей на наши деньги. Всем гражданам гарантировано бесплатное образование и медицинское обслуживание. Сегодня эта страна в первой тройке самых социальных государств мира. На Аляске за счёт добычи нефти каждый гражданин на наши деньги получил по 100 тысяч рублей. В Иране цены на бензин и солярку в три раза ниже, чем у нас... А уровень жизни населения России продолжает откатываться всё дальше в прошлое. Так, по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян упали пятый год подряд. Об этом отчитался на днях Росстат, которому не помогла увидеть более радостную картину даже внеплановая смена руководителя. Хотя ещё в октябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало рост на 3,4%, а в середине декабря президент Владимир Путин говорил, что доходы «должны вырасти на 0,5%», за истекшие 12 месяцев показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%...

На будущей неделе мы отметим Праздник Весны и Труда. Когда-то один из самых ярких, по-весеннему солнечных и радостных дней. Тогда, почти тридцать лет назад, мы наивно верили в светлое будущее и социальную справедливость. В то, что завтра жить будет легче, богаче. И ведь что-то действительно предпринималось: и зарплаты повышались, и продукты не менялись в цене. Ни в коем случае не буду утверждать, что тогда всё было хорошо, но было главное – стабильность и вера в государство, в правительство. Теперь этой веры нет, а что и как отмечать в этот день теперь каждый решает сам. Демонстрации и митинги давно утратили массовость и обычно набирают десятки или сотни участников. Народ с бОльшим удовольствием отправляется за город «на шашлыки», открывая в первый день мая сезон на дачах и садово-огородных участках. Так что Первомай теперь точно соответствует своему нынешнему официальному названию – «Праздник Весны и Труда». Но мне жаль того праздника, который был и пятьдесят, и тридцать лет назад. C его яркими транспарантами, с колоннами порой не совсем трезвых сограждан, с его ощущением какого-то душевного единения, свойственного именно тогдашним советским людям. И верилось, что всё можно победить и преодолеть: и не слишком разнообразное меню, и рыбные дни, и дефицит, и прочие мелкие, как тогда казалось, неприятности быта. Была страна, в которую мы верили и которая не так уж и сильно, как выясняется сейчас, обижала нас. Тогда и отношение к труду было как к созиданию общего блага, а не просто зарабатыванию средств пропитания... Нынешнее руководство как будто специально старается лишить нас и этой веры, и этих перспектив. И доказательство тому – те реалии, что стоят за отчётом премьера Государственной думе. Так что, похоже, нас ожидает очень долгий путь к всеобщему процветанию....

Но за окном весна и наступающий май, жизнь продолжается, а значит, живы и надежды! Хотя бы на тучный урожай. Так что с Первомаем, вас, сограждане, и пусть этот день будет ясным и добрым!

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