Большой террор. Судьбы.

В октябре 2017 года был проведён социологический опрос: «Известно ли вам, что в СССР в 30-40-х годах имели место преследования по политическим мотивам или вы слышите об этом впервые?». 46% молодых респондентов от 18 до 24 лет ответили, что «слышат об этом впервые». И хотя это печально, но неудивительно: советский период отечественной истории до сих пор рассматривается почти что в русле «краткого курса», опубликованного 80 лет назад.

Да и действительно, чему удивляться? Памятники Ленину стоят у нас в городах повсеместно (в Иркутске их три), имена Кирова и Дзержинского – в названиях улиц, посёлков, городов, Сталин – герой многочисленных телесериалов, а «сталинский» гимн 1943 года (музыка Александрова, слова Михалкова, трижды переписанные) будит нас по утрам. Четырнадцатилетние школьники отвечали на вопросы: «Что вы знаете о Ленине и что о нём думаете?», «Что вы знаете о Сталине и что о нём думаете?». Так вот, 98% юных респондентов ответили: «Ленин – хороший, добрый, заботился о людях, создал СССР». «У Сталина были недостатки, некоторые его не любили, другие уважали, несогласных он отсылал в Сибирь, были репрессии, но он укрепил СССР, при нём выиграли войну, он был генералиссимус, полководец».

И это неудивительно: решения XX и XXII съездов почти забыты и не имеют юридической силы. У нас не было своего Нюрнберга, что даёт возможность Зюганову превозносить «гениальность» Сталина, а его подельникам из партии «Коммунисты России» участвовать в прошедших выборах президента с программой «10 сталинских ударов». Конечно же то, что вдалбливали на протяжении семи десятилетий, трудно преодолеть в сознании народа. Да и советский период российской истории до сих пор почти рассматривается с позиций того самого «краткого курса» – «победоносное шествие к вершинам земного рая при незначительных ошибках». Но те же «красный террор», деятельность ВЧК, «расказачивание», подавление «антоновщины» и Кронштадта – «незначительные» ошибки Ленина-Троцкого, а затем и «ошибки» Сталина («ликвидация кулачества как класса», коллективизация, репрессии 30-50-х годов, договор о дружбе с гитлеровским Рейхом) – всё это заставляет рассмотреть советскую историю и с иной позиции, которая, на мой взгляд, наиболее соответствует исторической истине.

Сейчас уже кажется ни для кого не секрет, что СССР был воплощением коммунистического тоталитаризма. В этой проблеме раньше и глубже всех разобрался Н. Бердяев. В книге «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937 г.) он писал: «сталинизм, то есть коммунизм периода строительства, перерождается незаметно в своеобразный русский фашизм, которому присущи все особенности фашизма: тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и, как базис – милитаризованная молодёжь. Ленин не был ещё диктатором в современном смысле, Сталин уже вождь-диктатор в современном смысле».

Обобщая политическую историю прошлого века, можно выделить специфические признаки тоталитарного государства: одна идеология, одна политическая партия, выполняющая государственные функции, вождь, террористическая тайная полиция, псевдоколлективизм, уничтожающий суверенитет личности. Особенность тоталитарной власти заключается в том, что её политика становится всеобщей, тотальной. Каждый становится субъектом политического действия. Отсюда – постоянные митинги, собрания и «политику партии одобряем».

Человек в условиях советского тоталитаризма утрачивал понятия чести и достоинства, у него не формируется чувство самоценности собственной жизни, жизни своих близких. Он становится собственностью государства, заложником тоталитарной власти. К идеологическим рычагам тоталитарная власть добавляла террор, который становится обыденностью. Но и в таких нечеловеческих условиях многие сохранили нравственную сущность. О судьбах таких людей – новая рубрика газеты: «Большой террор. Судьбы».

***

Валерия Флоренсова

Флоренсова Валерия Александровна, 1904 года рождения, родилась в селе Лиственичное Иркутского района Иркутской области. Старший научный сотрудник института микробиологии. Арестована 10 августа 1938 года. Обвиняется по ст. 58-10, 58-11». (Архив УФСБ ИО, д. № 8402).

«Опасную преступницу, представляющую большую угрозу советской власти», поместили в одну из женских камер иркутской тюрьмы. В книге «Моя Голгофа» Александра Васильева, арестованная тремя днями раньше, вспоминает: «Однажды в камеру к нам посадили новенькую. Это была молодая женщина, по профессии врач – Валерия Александровна Флоренсова, сестра известного теперь (воспоминания написаны в 1964 году – В.Т.) сибирского геолога Флоренсова, члена-корреспондента АН СССР. Она вошла к нам в скромном сером пальтишке и низким голосом спокойно сказала: «Здравствуйте, товарищи! Где мне можно пристроиться?». И сразу представилась: заведующая областной лабораторией по выработке противооспенного препарата, беспартийная, не замужем, дома осталась старенькая мама, которой она на прощание сказала: «Мама, считай меня в длительной командировке», и рояль, который она, уходя, незаметно погладила».

Обвинения Валерии Александровны были основаны на показаниях её сокурсника, с которым она училась в университете десять лет назад. Он показал, что в годы их обучения в университете была создана контрреволюционная организация, активным участником которой была студентка медицинского факультета Валерия Флоренсова. Этот вымысел НКВДшники решили взять за основу своей очередной «победы» – дескать, раскрыта хорошо законспирированная контрреволюционная организация, созданная ещё в 20-е годы. Только один пример такой «фантастической проницательности» сотрудников НКВД – обвинение профессора Б.Э. Петри, «возглавившего антисоветскую организацию в 1918 году». Для «раскрытия» новой контрреволюционной организации необходимы «признания» и новые «показания» Валерии Александровны. Но следователям-садистам Котину, Гонтаренке, Шакиризьяну не удалось сломить сильную духом женщину. И вновь – воспоминания А. Васильевой: «Уже дело шло к весне (март 1940 г.), неожиданно вызывают на допрос Валерию, составляют оправдательный протокол и через два дня отпускают на свободу. Под следствием она просидела без малого два года! Теперь всё отпало. Ни в чём не виновна. Бесконечно рада за неё и тому, что рушилась ещё одна ложь, восстала из пепла ещё одна правда. Валерия – умница. Верю, что и тюрьма её не выбьет из колеи, не собьёт мозги набекрень, останется эта женщина, как и была, хорошим советским человеком, честным работником».

А. Васильева не ошиблась. Валерия Александровна вернулась в институт, стала заведующей отделом, защитила кандидатскую диссертацию и работала до 1967 года. Умерла в 1989 году.

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