Шаг назад. Университет в 30-е годы

В октябре 2018 года ИГУ отпразднует 100-летний юбилей. Наша газета открывает рубрику, в которой с периодичностью два раза в месяц мы будем публиковать материалы, посвящённые этому событию.

В первое десятилетие существования университета, как уже отмечалось ранее, научные исследования были связаны с изучением истории региона, населявших его народов и природных богатств. На рубеже 20–30-х годов университет объединил свои усилия в науке с Восточно-Сибирским отделом Российского географического общества (ВСОРГО). В тот период его кадровый состав формировался в основном из преподавателей университета, а его научный журнал «Сибирская живая старина» заполнялся публикациями сотрудниками ИГУ. Научные статьи профессоров С. А. Арцыбашева, В. Г. Дорогостайского, Б. Э. Петри, М. К. Азадовского, Б. А. Сварчевского, В. Т. Шевякова и некоторых других были переведены на иностранные языки и печатались в научных журналах университетов Европы.

Часть исследований носила практический характер и была направлена на поиски полезных ископаемых и на изучение минеральных источников Восточной Сибири. Особенно успешными были экспедиции профессора кафедры геологии А. В. Львова по доразведке запасов каменного угля в Черемховском бассейне и в изучении минеральных вод в Тункинской долине. Главным объектом исследовательской деятельности университетских биологов становится озеро Байкал. Только за период с 1927 по 1931 год было организовано пять экспедиций для изучения флоры и фауны Байкала. Большинство из них было организовано биолого-географическим научно-исследовательским институтом, входящим в состав университета. Наиболее результативными из них были экспедиции В. Г. Дорогостайского, М. М. Кожова и В. Н. Яснитского. Они не только проводили исследовательские работы, но и основали постоянно действующую на Байкале биологическую станцию в Больших Котах.

Но начало 30-х годов для университета были тяжёлыми. В 1930 году университет был реформирован, а точнее сказать – ликвидирован. На базе его трёх факультетов в Иркутске были открыты три института: педагогический, медицинский и финансово-экономический. Факультет советского строительства и права (бывший юридический) был переведён на Урал и стал основой для Свердловского юридического института, а на базе бурятского отделения филологического факультета был открыт Бурятский педагогический институт в Улан-Удэ. Таким образом Иркутский университет «дал дорогу в жизнь» пяти институтам.

В 1930 году университет был реформирован, а точнее ликвидирован. На базе его трёх факультетов в Иркутске были открыты три института – педагогический, медицинский и финансово-экономический. Факультет советского строительства и права (бывший юридический) был переведён на Урал и стал основой для Свердловского юридического института, а на базе бурятского отделения филологического факультета был открыт Бурятский педагогический институт в Улан-Удэ. Таким образом, Иркутский университет «дал дорогу в жизнь» пяти институтам.

Сам же он был восстановлен в 1931 году в новом качестве – Восточно-Сибирский университет, в котором было три отделения: химическое, почвенно-географическое и физическое. В 1930–31 гг. вышло несколько постановлений ЦК ВКП(б) и Совнаркома о реорганизации Высшей школы, вследствие которой одни вузы ликвидировались, другие – открывались. От такой реорганизации страдала в первую очередь сама высшая школа: менялись методики преподавания, распылялись кадры. Особенно отрицательно это сказалось на свободе выбора специальностей и факультетов.

Вся деятельность учёных советов вузов строго регламентировалась руководством партийных органов. В 1930 году ЦК ВКП(б) принял постановление «О структуре партийных и профсоюзных организаций в вузах и втузах», согласно которому в университетах и институтах создавались парткомы и партийные бюро с правом контроля за деятельностью ректоратов и деканатов. В сентябре 1932 года было принято постановление ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах», которое определило коренной поворот в развитии вузов. Теперь в их основную функцию входила подготовка высококвалифицированных специалистов широкого производственного профиля и... педагогов. Было признано необходимым пересмотреть учебные программы, усилить их практическую и идеологическую направленность

Не способствовала стабилизации жизни в университете и частая смена ректоров: Н. Д. Бушмакин, Г. Т. Чуич, Г. К. Русаков – эти ректоры проработали в общей сложности лишь шесть лет. И лишь в 1935 году на целое десятилетие в университете утвердился Н. С. Шевцов. С его именем связано восстановление университета как классического.

Реформы «верхов» в 30 годы не прошли для университета бесследно: катастрофически (почти вчетверо) сократилось количество студентов и преподавателей. Большие потери понёс университет и в годы сталинских репрессий. В «мясорубке» НКВД погибли профессора – В. Г. Дорогостайский, Ц. Ж. Жамцарано, Н. Н. Козьмин, В. С. Манасеин, В. И. Огородников, Б. Э. Петри, А.М. Скородумов. Все они как «шпионы иностранных разведок» были оклеветаны и попали в разряд врагов народа. Как оказалось впоследствии, все их дела были сфабрикованы, и преподаватели университета были реабилитированы посмертно.

Всё это, конечно же, ослабило и кадровый состав университета, и научные исследования. Но история университета продолжалась, и даже в некоторых направлениях была успешной. Так, в 1934 году в СССР был создан крупный научный коллектив по составлению Большого советского атласа. Для участия в этой комплексной научной теме были приглашены учёные-географы ИГУ профессора К. Н. Миротворцев, С. Н. Лаптев, доцент Е. А. Пресняков и картограф И. Герасимов. Они представили большое количество данных о Сибири, и их работа была высоко оценена.

Когда в ИГУ были восстановлены факультеты, их возглавили крупные учёные, основатели своих научных школ. Так, деканом биологического факультета был назначен профессор В. Н. Яснитский, один из основателей научной школы по исследованию биологии Байкала. Именно из этой школы выйдут впоследствии крупные учёные-байкаловеды М. М. Кожов, О. М. Кожова, К. И. Мишарин и другие. Хорошую школу почвоведов создал декан геолого-почвенно-географического факультета профессор И. В. Николаев. Ещё в 1931 году он основал кафедру почвоведения, которую возглавлял 20 лет. Среди его учеников – М. А. Корзун, О. В. Макеев, Л. В. Попов – профессора ИГУ, отдавшие много сил для изучения тайн сибирских почв и лесных богатств Иркутской области.

Безусловно, в 30-е годы тон в науке задавали ещё представители старой дореволюционной школы, но уже набирала силу и молодая, советская поросль учёных. И первым здесь следует назвать И. А. Парфиановича, руководившего физическим факультетом 55 лет! Расцвет его научной деятельности пришёлся на 60–80 годы, и мы ещё об этом расскажем нашим читателям.

Большой известностью в этнографии и археологии в этот период пользовалась школа университетского учёного профессора Б. Э. Петри, который работал в ИГУ с самого основания и до ареста органами НКВД. Под его руководством были организованы десятки этнографических и археологических экспедиций и собран богатейший материал о коренных народах Сибири. А какие ученики вышли из его школы!

Академик АН СССР А. П. Окладников – археолог с мировым именем. В 1933 году он участвовал в первой своей археологической экспедиции на Верхнюю Лену и обнаружил несколько захоронений древнейших жителей Сибири. Впоследствии он всю свою жизнь посвятил археологии. А мировая слава придёт к нему в 60-е годы, когда он станет основателем и первым директором научно-исследовательского института истории, археологии и этнографии Сибирского отделения Академии наук СССР (СОАН СССР). За крупные открытия в археологии он станет лауреатом Государственной премии СССР, и ему будет присвоено звание Героя Социалистического Труда.

М. М. Герасимов также являлся учеником Б. Э. Петри. В 1931 году он самостоятельно открыл и исследовал верхнепалеолитическую стоянку в селе Мальта Иркутской области. Затем был приглашён в Москву, в институт этнографии АН СССР. Там он защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации и стал руководителем лаборатории пластической реконструкции. Он первый в мире восстановил черты и тип лица по черепу. Мы смогли увидеть лица древнейших людей планеты – питекантропа, синантропа. Ему также удалось восстановить портреты и многих выдающихся исторических деятелей: Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Тимура Тамерлана, Улугбека и других.

Так что, несмотря и на репрессии, университет сохранился как основной центр науки в Сибири, и новые научные школы оказали большое влияние на разработку комплексных тем в последующие десятилетия.

Но, как и прежде, главной задачей в деятельности университета оставалась подготовка кадров для различных отраслей народного хозяйства. И среди его выпускников появились новые специалисты.

Так, в 1936 году состоялся первый выпуск геологов. Их было немного – всего одиннадцать человек, но среди них окажутся будущие известные учёные, члены-корреспонденты АН СССР – Н. А. Флоренгов и М. М. Одинцов. В этом же году крайисполком возложил на ИГУ задачу – организовать годичный вечерний рабочий университет. В отличие от рабфака, в вечернем университете без отрыва от производства обучались стахановцы и ударники иркутских предприятий. Для них были открыты специальные факультеты, где вели преподавание профессора В. Г. Дорогостайский, М. М. Кожов, В. Н. Яснитский, И. А. Парфианович, С. Н. Лаптев, доценты К. Н. Погодаев, В. В. Васильев и другие. Никаких дополнительных специальностей стахановцы и ударники не получали, а повышали, так сказать, свой культурно-образовательный уровень.

Однако реорганизационный период для ИГУ не закончился, и его ждали новые изменения. В июле 1938 года был закрыт рабфак, а его слушатели были переданы рабфаку Иркутского пединститута. Здание, которое занимали рабфаковцы ИГУ, знаменитый в Иркутске Белый дом – бывшая резиденция губернатора – было передано библиотеке университета.

Двадцатая годовщина университета была отмечена очень скромно. Состоялось торжественное собрание преподавателей и студентов университета, были получены поздравления от академиков В. И. Вернадского, В. А. Обручева и Наркомпроса, который преподнёс университету «подарок» – указом президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено имя А. А. Жданова.

В 1940 году в университете были восстановлены исторический и филологический факультеты, увеличился приём студентов. Но по количеству обучающихся студентов (894 человека) и работавших преподавателей (105 человек) он уступал даже началу 20-х годов. Так закончились 30-е годы в истории ИГУ, а впереди были суровые и трудные военные и послевоенные годы.

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