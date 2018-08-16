Первооткрыватели якутских алмазов

В августе 1949 года на берегу речки Ирелях, притоке Вилюя, группа геологов Иркутского университета в составе Г. Х. Файнштейна (руководитель поисковой партии), И. И. Блинникова, А. В. Бутенко, В. Г. Дубовского, Ф. М. Морозова, Г. К. Семигузова и Ю. А. Хабардина первые открыла в Якутии алмазы. А предыстория этого открытия была такова.

Одним из первых геологов в СССР, кто высказал предположение о наличии алмазов в Сибири, был выпускник Ленинградского горного института Владимир Степанович Соболев. Он занимался изучением геологического строения Сибирской платформы и в 1939 году защитил докторскую диссертацию по этой проблеме: доказал схожесть геологического строения Сибирской платформы и Южной Африки, где уже были открыты коренные месторождения алмазов. Соболев высказал гипотезу о вероятном распространении алмазных кимберлитов (трубок) на Сибирской платформе.

В 1941–1943 гг. профессор Соболев, будучи в эвакуации в Иркутске, преподавал геологию в ИГУ, и его гипотеза не могла не найти сторонников среди университетских геологов. Особенно одержим ею был М. М. Одинцов – первый декан геологического факультета ИГУ. Поисками алмазов в Сибири заинтересовались и в верхах. В сентябре 1946 года советское правительство приняло постановление об организации поисковых геологических экспедиций. К разведывательным работам по изучению алмазоносности восточной и центральной части Сибирской платформы и поиску алмазов были привлечены Иркутское геологическое управление, ИГУ, Всесоюзный геологический трест-2, Всесоюзный геологический институт и Восточно-Сибирский филиал АН СССР.

Поскольку в отряде поиска был назван Иркутский университет, то решением Совета ИГУ была сформирована крупная геологическая Тунгусская экспедиция, которую с 1947 по 1954 год возглавлял М. М. Одинцов. Экспедиция насчитывала более десяти поисковых партий, в числе которых и была самая удачливая группа геологов, которыми руководил Г. Х. Файнштейн.

Файнштейн

В 1949 году в Якутии были открыты рассыпные алмазы, а коренное месторождение – кимберлитовая трубка, которую геологи назвали «трубкой мира», открыто в 1953 году. Это первое месторождение алмазов в СССР, которое было переведено на промышленную основу. В 1955-м там был заложен посёлок Мирный, названный так в честь «трубки мира», в 1959-м ему присвоен статус города.

Вся «великолепная семёрка» первооткрывателей якутских алмазов в 1957 году была удостоена Ленинской премии – самой высокой премии в СССР. Ни до, ни после них в истории ИГУ такого высокого и масштабного награждения не было. В этой публикации мы расскажем лишь об одном из них – Григории Хаимовиче Файнштейне.

Родился он в 1914 году в селе Домна Бурятской АССР. После окончания средней школы, как способный ученик, был направлен на работу учителем в начальные классы. Учился и сам на педагога. Однако делом его жизни стала геология.

В 1934-м поступил на геологическое отделение ИГУ. Во время учёбы и позже, до призыва в армию, работал геологом-коллектором в Иркутском геологическом управлении.

Когда началась война, Григорий в должности командира роты был зачислен в 311 стрелковый полк 36 стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, принимал участие в боях против Японии, был награждён боевыми наградами. После войны вернулся в Иркутский университет, чтобы заниматься любимой геологией в качестве рядового геолога-поисковика. В 1947 году М. М. Одинцов, возглавивший комплексную Тунгусскую экспедицию, решил сосредоточить основные силы геологов на поиски алмазов. Было сформировано несколько поисковых партий, которые делились ещё и на отряды. Одну из них и возглавил Файнштейн.

Хабардин

Условия работы геологов в первые послевоенные годы были чрезвычайно трудными. Маршрутными поисками его партии были охвачены бассейны рек Нижняя Тунгуска, Илимпеи, Тэтэрэ, Тептеи и Чолы. Геологи ощущали нехватку самого необходимого: оборудования, провианта. Не было даже подробных карт местности, их составляли со слов проводников-якутов. Геологи, по выражению самого Файнштейна, бродили по тайге на ощупь, по ходу вырабатывая и применяя одну за другой методики поисков алмазов. И это напоминало игру в жмурки. Тот год для поисковиков был неудачным: ни одна партия алмазов не нашла.

Зима прошла в обработке собранного материала, в чтении всей имевшейся на то время литературы об алмазах и... в подготовке к новому штурму. После долгих споров пришли к выводу, что если В. С. Соболев прав и алмазы на платформе есть, то работы следует вести на той реке, которая вымывает породы из этой платформы. Но... министерство геологии СССР на 1948 год ни одного рубля не выделило для экспедиций на реке Вилюй. И всё же М. М. Одинцов на свой страх и риск включил в состав геологических партий одну внеплановую – Вилюйскую 128, которую и возглавил Файнштейн. Этому решению способствовало ещё и то, что на слёте стахановцев ИГУ в марте 1948 года Тунгусская экспедиция в виде дополнительных социалистических обязательств взялась помочь в работе Вилюйской поисковой партии – 128. Впрочем, это была даже не партия: скорее, отряд из начальника Г. Х. Файнштейна, коллектора Ю. Хабардина, минералога А. Тимофеевой и несколько рабочих.

За лето этот отряд, где на оленях, где на плотах, а то и пешком, обследовал более двух тысяч километров верхней части реки Вилюй и его притоков. И вновь алмазов не нашли. Снова споры, предположения. Но – не отчаяние! М. М. Одинцов, как самый опытный теоретик и практик, предложил в ходе дискуссий, чтобы следующая экспедиция направилась на средний Вилюй. Рассуждал он примерно так: если Вилюй размывает какие-то алмазоносные породы, то алмазы искать следует в среднем течении, так как верхнее течение реки весьма стремительно и изобилует порогами, что не может способствовать накоплению этих минералов.

В январе 1949 года уже на законных основаниях (Москва наконец отпустила деньги) организуется новая поисковая партия под руководством того же Файнштейна. Подготовка к ней уже была проведена солидная: ещё зимой все грузы и основной состав партии были заброшены на реку Чону – приток Вилюя, а к началу ледохода на месте начала маршрута были построены три больших лодки и несколько плотов. И по весне вслед за ледоходом по Чоне двинулась и вся поисковая партия. За десять дней поисковики прошли около тысячи километров и достигли Вилюя. Начались поисковые работы. Обследование галечных намывов ничего не дали, и тогда Григорий Хаимович решил использовать опыт золотоискателей: намывами обследовали песчаную косу на Вилюе, в шести километрах от посёлка Крестях, и 7 августа 1949 года там был найден первый алмаз.

Надо заметить, что поиск и добыча алмазов в те времена были строго засекречены, и в связи с этим у первооткрывателей произошёл забавный случай. В случае обнаружения алмазов Файнштейн должен был отправить руководству такую радиограмму: «Подох 1 олень». Что он и сделал. Затем, в течение недели, были найдены ещё три алмаза, и в Иркутск снова отправили радиограммы с аналогичным текстом. В ответ – никакой реакции. Одинцова в Иркутске в это время не было, а хозяйственники, в руки которых попадали радиограммы, были не в курсе секретов геологов. Когда в радиограммах с Вилюя счёт «мёртвым оленям» пошёл на десятки, Файнштейн получил наконец ответную радиограмму: «Примите срочные меры по сохранению оленей, вся ответственность падает на вас».

Таким образом гипотеза В. С. Соболева была подтверждена, а руководитель поисковой партии Г. Х. Файнштейн, как говорили тогда, получил повышение по службе: его назначили главным геологом одной из комплексных партий Иркутского геологического управления. Но поскольку поисками алмазов в большей степени стала заниматься Амакинская экспедиция Якутской АССР, то в 1953 году Григория Хаимовича, уже как ведущего специалиста по алмазам, назначили на должность начальника научно-производственной партии этой экспедиции.

Звёздный час Г. Х. Файнштейна наступил в 1955 году, когда они вместе с Ю. И. Хабардиным открыли первое в Якутии промышленное месторождение алмазов – трубку «Мир». За «Миром» последовали другие открытия: «Удачная», «Сытыкан» «Айхал», но их уже делали другие геологи.

В 1957 году несколько геологов-первооткрывателей якутских алмазов были удостоены Ленинской премии. И среди них – Г. Х. Файнштейн и Ю. И. Хабардин, выпускники Иркутского университета.

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