Первые иркутские архитекторы

Иркутску, возникшему на востоке России, возрождающемуся над топью болот, над тайгой, над прозрачной рекой Ангарой, и который некоторое время не назывался российским (но зато сибирским!) городом, изначально повезло со своими основателями – сильными, волевыми, рисковыми енисейскими казаками, воздвигнувшими острог под предводительством Якова Похабова. В дальнейшем же Иркутску повезло и с архитекторами, благодаря которым провинциальный город вырвался из тайги, вознёсся над низкими деревянными постройками, золотыми куполами церквей, фасадами дворцовых усадеб и домов, сравнимых с царскими палатами.

В нашем городе, особенно в центральной его исторической части, есть много уникальных объектов архитектуры, которые не просто придают неповторимый колорит сибирской столице, но и имеют свою историю, свои особые предания, связанные с легендарными личностями. Такие здания сложно перечесть. Только на улице Карла Маркса (бывшей Большой) от дореволюционной застройки сохранилось около 25 сооружений, возведённых по проектам талантливых иркутских зодчих.

Самыми первыми архитекторами, создавшими облик Иркутска, были Александр Алексеев, Антон Лосев, Александр Разгильдеев, Алексей Кузнецов, Владимир Рассушин и Николай Бойков. Многие из их творений не дожили до наших дней. Но и те здания, что сохранились, и в 356-й день рождения Иркутска являются его гордостью и украшением.

По-разному сложились судьбы архитекторов дореволюционного периода, кого-то ждало благополучие, долгая счастливая жизнь и богатство, кого-то нищета или изгнание. Но общей у них была и остается слава, доставшаяся им за их труды и талант создавать шедевры, ставшие уникальными памятниками архитектуры нашего города.

Трудно в это поверить, но наш областной центр рос и обретал своё лицо чаще стихийно, чем планомерно. Первый архитектор в городе, Александр Яковлевич Алексеев, появился лишь в конце XVIII столетия. И тогда же был составлен первый генеральный, а значит – перспективный план развития города, утверждённый, кстати, самой Екатериной Второй.

Но в Комиссии о каменном строении городов Санкт-Петербурга и Москвы дважды представленные проекты Алексеева по перестройке города, несмотря на их совершенство, не были одобрены, так как были слишком дорогостоящими и не совсем соответствовали сложному рельефу местности. Особенностью проектов А. Я. Алексеева было стремление к четким геометрическим конфигурациям в планировке города, круглым и треугольным площадям.

В 1785—1789 гг. по проектам Алексеева в Иркутской губернии было возведено больше сотни каменных и деревянных построек, многие из которых не дожили до наших дней из-за сильных пожаров, часто возникавших в старом деревянном Иркутске.

По проектам Алексеева были построены здание городского магистрата, школа на улице Заморской (затем Амурской, ныне Ленина), библиотека и другие строения, в основном административного и торгового назначения. А в создании проекта иркутского Гостиного двора Александр Яковлевич был соавтором самого Джакомо Кваренги.

Только третий проект планировки города был одобрен и утверждён Комиссией. Он принадлежал Антону Лосеву, занявшему пост городского архитектора после ухода Алексеева.

Антон Лосев окончил Иркутскую навигационную школу и, будучи губернским землемером, принимал непосредственное участие в разделении Сибири на Западную и Восточную. В 1787–1788 годах он делал съёмки, изучал и описывал течения рек Ангары, Селенги, Лены и Байкала, составлял карты Байкала и всех уездов Иркутской губернии, им написано много статей исторического и географического характера. Его заслуги как краеведа и архитектора не остались незамеченными и императором Александром I – Антон Лосев получил право на потомственное дворянство и тысячу десятин земли за городом на берегу Ангары.

Иркутску в наследство от Лосева, создавшего около сорока строений, до наших дней достались несколько зданий, уцелевших от пожаров и катаклизмов. Наиболее известные из них – здание городского училища на улице Амурской (Ленина), сегодня в нём находится авиационный техникум, дом Баснина на Баснинской (Свердлова), теперь в этом здании располагается музей связи, Спасо-Преображенская церковь (напротив Музея Волконских), тюремный замок на улице Знаменской (Баррикад) и другие. К сожалению, старый лосевский замок, считающийся одним из красивейших зданий, созданных по проектам Лосева, не сохранился. Его место заняло новое здание тюрьмы.

Третьим в должности иркутского городского архитектора стал Александр Евграфович Разгильдеев. Болезненный от рождения, самый младший в большой семье, первоначальное воспитание он получил дома. Как писал сам архитектор: «В 1818 г. августа 15-го дня родился я в крепости Цурухайтуевской, крещён священником местной Никольской православной церкви отцом Иоанном Паргачевским, восприемниками были: мой родной дядя по матери Алексей Михайлович Муромов и родная моя сестра Вера Евграфовна Разгильдеева».

К учебе Александр проявлял большой интерес и способности. Начал учиться в Нерчинском горном училище, затем получает аттестат об окончании военного учебного заведения и отправляется в Санкт-Петербург, в Институт корпуса горных инженеров и в июне 1836 г. «по собственному своему влечению к художественным занятиям с согласия... родителей перешёл в Санкт-Петербургскую императорскую академию художеств...». После окончания полного курса учёбы ему присваивается звание художника архитектуры в чине четырнадцатого класса.

В Иркутск А. Г. Разгильдеев был приглашён генерал-губернатором Восточной Сибири В. Я. Рупертом. В должности городского архитектора Александр Евграфович пробыл 15 лет.

Среди горожан трудолюбие и талант молодого архитектора, а также его твёрдый, прямодушный характер вызывали всеобщее уважение.

А. Н. Гаращенко в своей работе «Иркутский архитектор Александр Разгильдеев: материалы к биографии» пишет: «Мы знаем далеко не все его строения в городе, а тем более другие возможные постройки на территории губернии. Многие документы не сохранились. Каким-то постройкам, за которыми он только следил в период строительства, последующими исследователями приписывается его авторство.

Известно, что Разгильдеев строил здание губернского казначейства (ул. Ленина, 1, построено в 1852 г.). Он же является автором таких сохранившихся построек, как каменное трёхэтажное здание Девичьего института Восточной Сибири (бульвар Гагарина, 20, возведено в 1855–1861 гг.) и Кузнецовской гражданской больницы (бульвар Гагарина, 4, построено в 1863–1871 гг.). Но если первое сохранило внешний вид, задуманный автором, то второе было значительно реконструировано и полностью утратило свой первоначальный исторический облик в связи с надстройками этажей и изменением фасада».

Во время работы над проектом этих зданий Разгильдеев два раза побывал в Санкт-Петербурге. Там он получил диплом от совета Петербургской Императорской академии художеств, удостаивающий его званием академика архитектуры.

На улице Большой (Карла Маркса) и поныне стоят старинные дома-красавцы, придающие неповторимый облик нашему городу: дом Пахолкова-Кравца (позже там открылся «Электро-Иллюзион», сейчас это кинотеатр «Дон Отелло»), торговое здание купцов Кербера и Кузнецова (в наше время это здание известно как гастроном № 1), дом Трапезникова, в нём размещался банк Медведниковой (в настоящее время магазин «Сапожок»).

В отставку А. Е. Разгильдеев ушел статским советником. За служение и преданность своему делу он был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст., знаком отличия за XV лет безупречной службы.

Архитекторам – Алексею Кузнецову, Владимиру Рассушину и Николаю Бойкову – принадлежат заслуги в обустройстве нашего города, в создании памятников архитектуры не менее достойных, чем перечисленные. Рассказ о них в следующих повествованиях.