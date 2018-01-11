Начало большого пути

В октябре 2018 года Иркутский государственный университет будет праздновать свой 100-летний юбилей. Наша газета открывает рубрику, в которой с периодичностью два раза в месяц мы будем публиковать цикл материалов, посвящённых этому событию. Рубрику будет вести выпускник ИГУ 1964 года, профессор, почётный работник высшей школы Николай Михайлович Лаптев.

«Пройдут года, и многое изменится в быстром беге истории. Иркутский государственный университет будет вечно свидетельствовать, что русский народ в период тяжкой разрухи, голодный и раздетый, нашёл в себе силы выделить последние крохи на постройку Дома науки для удовлетворения своих духовных потребностей. Нельзя не преклоняться перед таким величием духа». Профессор Н. Д. Бушмакин, ректор ИГУ с 1919 по 1929 гг.

Здание института благородных девиц в Иркутске, где впервые разместился Иркутский государственный университет

Вопрос об открытии университета в Сибири стоял ещё в начале XIX века. Общий, хотя и медленный, культурный рост государства и общества того времени предъявлял повышенные запросы в области просвещения. Главную часть этих запросов правительство старалось закрыть путём открытия университетов. В добавление к трём существовавшим (Московскому, Виленскому и Дерптскому) указом императора Александра I в 1803 году должны были открыться три новых – в Киеве, Тобольске и Великом Устюге. Но затем император передумал, и были названы три других города – Казань, Харьков и Санкт-Петербург. Остальные же, в том числе и Сибирский в Тобольске, не были учреждены, хотя у последнего и нашёлся богатый покровитель в лице П. Г. Демидова, готового пожертвовать на его открытие солидную по тем временам сумму – 100 000 рублей.

Сибирь осталась пока без университета. Но поскольку и она требовала образованных чиновников и других специалистов, правительство России разрешило обучать небольшое количество уроженцев Сибири бесплатно в Казанском университете, с условием, чтобы эти стипендиаты после выпуска направлялись на службу только в Сибирь. Но таких специалистов было столь малое количество, что они не могли удовлетворить потребности, и вопрос об открытии университета в Сибири поднимался ещё не один раз.

Так, в 1856 году министр просвещения России Норов ставил вопрос о Сибирском университете. Город, в котором должен быть открыт университет, ещё не был определён, но Иркутск явно не мог попасть в список претендентов. Как ни странно, но против открытия в нём университета был тогдашний иркутский генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв (пока ещё не Амурский). В своей записке императору Александру II он писал, что открытие университета в Восточной Сибири приведёт к местничеству и неповиновению. Таким образом, и на этот раз Сибирь не получила университета.

Только в 1876 году вопрос об открытии университета в Сибири приблизился к своему решению. По докладу генерал-губернатора Западной Сибири Казнакова, Государственный совет принял постановление об открытии университета в Сибири. Но поскольку город, в котором будет открыт университет, назван не был, заявки на университетскую «столицу» огромного края поступили из 11 городов, в том числе и от Иркутска. Но победу одержал Томск. И этому, как ни странно, в немалой степени поспособствовал доклад Иркутской думы следующего содержания: «После продолжительного обсуждения вопроса Иркутская городская дума пришла к великодушному отречению от своих прав на университет и ходатайствует об открытии его в Томске. Университет с начала нынешнего столетия был заветным желанием Сибири, и город Иркутск может с уверенностью сказать, что в нём зародилась и долгое время зрела мысль об университете. Но когда эта мысль созрела и стала близка к осуществлению, когда возник вопрос, где быть университету, город Иркутск, движимый чувством справедливости и интересами не одной Восточной, но и всей Сибири, уступил своё право Томску». Таким образом, первый сибирский университет был основан в 1880 году в Томске, но официальное открытие его состоялось лишь в 1888 году в составе всего лишь одного медицинского факультета.

Но Иркутск не прекратил борьбу за «свой» университет. В 1915 году министр Просвещения граф П. Н. Игнатьев в записке императору Николаю II высказал предположение о необходимости создания новых университетов в России и в первую очередь – в Сибири. Об этой записке узнали и в Иркутске, вследствие чего городская дума активно принялась хлопотать об открытии у себя университета.

Во-первых, дума заручилась поддержкой соседних городских дум – Енисейской, Минусинской, Красноярской, Читинской и Троицкосавской.

Во-вторых, для графа Игнатьева было подготовлено письмо, в котором указывалось, что в Иркутске проделана определённая подготовительная работа, а именно: выделены деньги в сумме 500 000 рублей на постройку университета, и для его строительства бесплатно будет отведено столько земли, сколько потребуется. А для временного же размещения университета будут предоставлены городские здания.

На это письмо граф Игнатьев ответил посланием от 3 августа 1915 года следующего содержания: «Вопрос об учреждении университета в Иркутске в настоящее время только намечен и будет решён при рассмотрении всех местных условий и подробной записке о целесообразности учреждения университета именно в Иркутске». Такая записка была подготовлена и в августе 1916 года была вручена министру просвещения. 24 февраля 1916 года Совет министров России принял решение: университету в Иркутске – быть!

Но... в 1917 году произошла февральская буржуазно-демократическая революция, и эстафета в решении вопроса об открытии университета в Иркутске перешла к Временному правительству. Оно, несмотря на сложную политическую обстановку в России, не отправило этот вопрос в долгий ящик, а наоборот, делало многое, чтобы ускорить его решение.

Была создана правительственная комиссия для рассмотрения вопросов, связанных с открытием и развитием высших учебных заведений, в том числе и Иркутского университета. А о том, что дело обстояло именно так, свидетельствует телеграмма управляющего в то время министерством просвещения, профессора Салазкина от 15 сентября 1917 года в Иркутск: «Внося в ближайшее время во Временное правительство проект Иркутского университета, прошу подтвердить обязательства города. Для выяснения на месте вопросов по организации университета будет командирована специальная комиссия при участии профессоров Петроградского университета». Комиссия была организована, и в неё вошли профессора Д. Д. Гримм, С. Д. Рождественский и приват-доцент Римский-Корсаков. Из сибиряков в состав комиссии был включён профессор Томского университета М. Г. Курлов. Временное правительство ассигновало 30 млн рублей на открытие университета в Иркутске.

Однако и на этот раз Иркутскому университету не повезло. Решение вопроса отодвинула Октябрьская революция. Но большевики держали его под контролем, и в марте 1918 года создаётся новая комиссия под руководством доцента МГУ М. М. Рубинштейна. Ему поручено из преподавателей МГУ и Петроградского университета сформировать педагогический коллектив для двух факультетов Иркутского университета – историко-филологического и юридического. Народный комиссариат просвещения выделил 3 млн рублей на открытие университета. Однако летом политическая обстановка в стране резко изменилась. Началась Гражданская война, и в июле 1918 года Сибирь оказалась отрезанной от Советской России.

И всё-таки М. М. Рубинштейн довёл дело до конца. Он вступил в контакт с Сибирским правительством и добился разрешения на открытие Иркутского университета. 14 (31) августа 1918 года в Иркутской городской управе состоялось заседание думы с представителями общественных организаций и министра просвещения Сибирского правительства В. В. Сапожникова, который и подписал акт об открытии Иркутского университета. В подписанном документе указывалось, что университет открывается в составе двух факультетов – историко-филологического и юридического.

Это событие зафиксировано в «Летописи Иркутска» Н. С. Романова. Приводим его запись полностью: «У губернатора Яковлева совещание по вопросу открытия университета в Иркутске. Принимали участие представители Сибирской областной думы, городского самоуправления, земства, торгово-промышленного мира, учебного округа и другие. Прибывший из Москвы приват-доцент Московского университета М. М. Рубинштейн сделал доклад о необходимости открытия в Иркутске университета. Предложено для помещения университета использовать здание института благородных девиц». В летописи запись датируется 20 августа 1917 года.

Открытие университета состоялось 27 октября 1918 года и проходило в торжественной обстановке в зале 1-го общественного собрания (ныне ТЮЗ им. А. Вампилова). Накануне именитым гражданам Иркутска были вручены два пригласительных билета: один билет «На торжество открытия Иркутского государственного университета», другой – «На спектакль-концерт в городской театр, который состоится 28 октября».

В связи с открытием университета представляет интерес следующий факт: шла Гражданская война, и часть его студентов была призвана на действительную службу в армию Сибирского правительства. Ректор университета М. М. Рубинштейн обратился к командующему войсками Иркутского военного округа 8 октября с письмом, в котором писал: «Просьба не отказать в распоряжении освободить 27 и 28 октября призванных в ряды войск студентов и вольнослушателей для участия в торжествах открытия Иркутского университета».

Открывал университет министр просвещения Временного Сибирского правительства В. В. Сапожников, который немало сделал для организации науки и высшей школы в Сибири, будучи дважды ректором Томского университета – в 1906–1909 и 1917–1919 годах. В своём выступлении он отметил, что Иркутский университет уже при своём открытии получил хорошую кадровую основу в лице крупных специалистов из Москвы, Петрограда, Казани и других городов.

И действительно, если мы заглянем в список первых ведущих преподавателей вуза, то их звания и география говорят сами за себя: ректор М. М. Рубинштейн, приват-доцент МГУ, профессора: П. Б. Петри, Л. И. Пономарёв, А. М. Селищев представляли Петроград, профессора В. П. Доманжо, В. И. Огородников, приват-доцент Лаптев С. Н. являлись преподавателями Казанского университета.

В Иркутский университет в первый год его существования были приглашены и дали согласие вести научную и преподавательскую работу специалисты из других стран: Г. Уиттил (США) – для преподавания элементарного курса английского языка, маркиз де Совиль – французский язык, приват-доцент И. Благож из Праги и другие. Так путь длиною в сто лет был начат, а Иркутск стал первым в Восточной Сибири университетским городом.

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