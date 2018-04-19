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Иркутскому спорту – 95 лет! Золотой дубль
Павел Кушкин, заслуженный работник культуры РФ   
19 Апреля 2018 г.
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Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвящённых 95-летию иркутского спорта.

1956-й год – ярчайшая страница в летописи иркутского спорта: наши парни – борец Константин Вырупаев и боксер Владимир Сафронов – на ХVI летних Олимпийских играх в Мельбурне впервые покорили высший пьедестал.

(слева направо) Владимир Сафронов, Константин Вырупаев, Вырупаев с тренером Евгением Потаповым

(слева направо) Владимир Сафронов, Константин Вырупаев, Вырупаев с тренером Евгением Потаповым 

Как лётчик, идущий на таран

Они встретились в боксерском зале иркутского техникума физкультуры – молодой тренер Виктор Полодухин и невысокий темноволосый крепыш, 15-летний Володя Сафронов, приехавший из Улан-Удэ поступать в училище художественных искусств.

– Значит, на художника будешь учиться? – спросил тренер лукаво. – А ведь на ринге могут так разукрасить, что в училище не узнают. Не пугает?

– Хочу так боксировать, чтобы не разукрасили.

Схватывающий на ходу тонкости бокса, малоизвестный сибиряк выиграл в 1954 году чемпионат России, а следом и первенство ВЦСПС (союзное профсоюзное ведомство). Его заметили и оценили.

В результате отборочных боев Сафронов заслужил право на поездку в Мельбурн.

22-летнего Сафронова не смутили ни титулы, ни опыт грозных соперников. На каждый бой он выходил, как на решающий, последовательно победив темпераментного и агрессивного итальянца Коссия, неуступчивого француза Андре де Соуза, длиннорукого левшу из Польши Генрика Недзевского. В финале его ждал двукратный чемпион Европы британец Томми Николс, известный как «Джентльмен ринга», лучший техник континента, такая же гордость Британских островов, как традиционный караул у Букингемского дворца в Лондоне...

Спустя время Сафронов честно скажет: «Должен впервые признаться, что я боялся боя с Николсом. Но храбрость заключается в том, чтобы подавить в себе страх. Я помнил, что сказал англичанин в интервью перед боем: «Сафронов – хороший боксер, но я его побью». Во мне кипела весёлая злость, я чувствовал себя лётчиком, идущим на таран».

Стоило Томми на мгновение открыть голову, как последовал мощный удар прямой правой. Нокдаун! Зал ревет – гордость Англии на коленях. Наконец, под сводами Дворца спорта разносится металлический английский голос: «Победил Владимир Сафроно-фф – фф»! Рука нашего боксера взмывает вверх. Душа ликует и поёт – вот она, выстраданная и желанная победа!

Сибирской породы

Константин Вырупаев свою первую схватку в Мельбурне проиграл по баллам венгру Хорвату. Паники не было, но и ночью не спалось. Три штрафных очка – тяжёлый груз. Следующую схватку с обладателем Кубка мира турком Алмазом нужно было только выигрывать. И он выиграл, но по баллам, а это ещё одно штрафное очко. Ситуация тупиковая, лимит неудач исчерпан, очередная может стать роковой. Костя в положении минёра: у него нет права на ошибку. Наступил момент истины, и он обязан был доказать всем и себе в первую очередь, что силён духом. Как там у тёзки, поэта Ваншенкина?

Почувствуй неудачу каждой порой.

И встань! Ведь ты сражен не наповал.

Судьба не впервые испытывала его на прочность. И Костя выдержал, потому что, как писал Евгений Евтушенко, он был «сибирской породы, мускулистый, лобастый...».

Константин – из подростков Великой Отечественной войны, рано познавший, что такое труд. Работал кузнецом на заводе им. Куйбышева. Там крепкий молотобоец и увлёкся спортом – сначала боксом, затем борьбой.

Первый большой успех Вырупаева – на чемпионате СССР в 1954 году, где дебютант завоевал бронзовую медаль, произведя фурор. Так Костя попал в обойму национальной сборной и стал готовиться под началом тренера Евгений Потапова. Вырупаев – его первый ученик, с которым они прошли до олимпийского Мельбурна.

...Неудачный дебют не сломил сибиряка. Проявив недюжинный характер и высочайшее мастерство, он всем доказал, что в нём не ошиблись.

«Русский буквально смял своих соперников, – сообщала австралийская пресса, – особенно эффектна победа над хладнокровным шведом Вестербю, которого называли главным фаворитом. В решающей схватке русский коронным приемом «обратный пояс» бросил непокорного шведа лопатками к ковру. Чистая победа!»

26-летний иркутянин Константин Вырупаев – первый из сибирских борцов Олимпийский чемпион!

***

Дата

25 апреля 1922 года родился заслуженный тренер России Алексей Данилович Кузьмин. Он стоял у истоков развития лёгкой атлетики Ангарска, воспитал плеяду высококлассных атлетов, в числе которых участник Олимпийских игр в Риме, бегун на стайерские дистанции Борис Ефимов.

А. Д. Кузьмин – ветеран Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами и медалями. Война не разлучила его с любимой лёгкой атлетикой. Он и сам был отличным бегуном, участвовал в союзном первенстве. Но его призвание – тренерство. Он один из лучших тренеров в истории ангарского спорта.

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