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Иркутскому спорту – 95 лет! Вызов легендарным
Павел КУШКИН, заслуженный работник культуры России   
03 Мая 2018 г.
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Иркутск в 50-е годы – признанный конькобежный центр России, удостоенный высокой чести участвовать в уникальном по тем временам матче пяти ведущих городов страны – Москвы, Ленинграда, Горького (ныне Нижний Новгород), Свердловска.

На старт, как правило, выходили сильнейшие скороходы Советского Союза. В таком матче в январе 1958 года громко о себе заявила малоизвестная тогда иркутянка Альбина Тузова. На спринтерской дистанции 500 метров она уступила лишь чемпионке мира, заслуженному мастеру спорта москвичке Тамаре Рыловой. С этого успеха начался стремительный взлёт к мировой известности воспитанницы черемховского спорта Альбины Тузовой. В Черемхово она блистала под фамилией Блажевич. Во время областных соревнований, где Альбина быстрее всех промчалась на своей коронной 500-метровке, на неё обратил внимание известный тренер Дасий Дмитриевич Шиповских.

Переехав в областной центр, Альбина стала тренироваться у него.

Вскоре имя Альбины Блажевич (а после замужества Тузовой) зазвучало на стадионах страны. Она рекордсменка и чемпионка СССР, кандидат в национальную сборную, в 1961 году добилась права выступать на мировом чемпионате в Норвегии. К этому времени Альбина тренировалась уже у другого специалиста – Михаила Кузнецова, в своё время одного из сильнейших в стране мастеров короткого бега. Его знания и опыт сыграли свою роль. Тузова установила мировое достижение для равнинных катков и заслужила признание лучшей конькобежки страны. Это при таких-то мировых знаменитостях, как Рылова, Стенина, Артамонова-Воронина, Скобликова...

Стадион овациями встречал асов мировой ледяной дорожки. Лишь неизвестное имя Тузовой не привлекало внимания. Всё изменилось, когда дебютантка превзошла в беге на 500 метров олимпийскую чемпионку, немку Хельги Хазе, показав фантастический результат – 47, 7 сек.

Тогда только великой чемпионке мира свердловчанке Валентине Стениной удалось перекрыть время сибирячки. Борьба продолжалась, и вскоре Тузова берёт «серебро» по сумме четырёх дистанций. Впереди лишь всё та же несравненная Стенина.

  • P. S. После размолвки с мужем Тузова уехала в Ленинград, а оттуда в Челябинск, где вторично вышла замуж за известного тренера Бориса Кочкина. Преподавала в пединституте любимую дисциплину – коньки.

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