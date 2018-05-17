Иркутскому спорту – 95 лет! Перед ним все снимали шляпу

17 мая патриарху иркутских коньков, заслуженному тренеру СССР Льву Клыпину – 100 лет со дня рождения.

Автографы от корифеев

В 1951 году в Иркутске после пожара фактически заново отстроили городской стадион «Авангард». Как утверждали специалисты, лучший на просторах Сибири и Дальнего Востока. В нелёгкие времена люди думали не только о хлебе насущном, а и о физическом совершенстве и спортивной доблести. Директором назначили Степана Васильевича Гусева, до этого четыре года руководившего спорткомитетом.

Свои автографы на иркутском льду оставляли асы мировой дорожки Виктор Косичкин, Инга Артамонова, Лидия Скобликова, будущая шестикратная олимпийская чемпионка. Но куда важнее, что на льду «Авангарда» выросла знаменитая плеяда иркутских скороходов – Галина Зорина, Галина Поблинкова, Станислав Селянин, Альбина Тузова, Станислав Петров, Валентина Говорушкина, Любовь Погодаева, Лариса Плеханова, Любовь Березина, Оксана Равилова (участница трёх Олимпиад), Наталья Черепанова, Денис Коваль (участник Олимпиады в Сочи). Почти все они, по большому счёту, своими достижениями обязаны тренерам старшего поколения – Д. Шиповских, М. Кузнецову, В. Ботохину, А. Баранову, Г. Гришиной, А. Субботину, Ю. Косыгину, М. Михалеву. Но даже «старейшины» снимали шляпу перед патриархом иркутских коньков, заслуженным тренером СССР, судьей всесоюзной категории Львом Гавриловичем Клыпиным, которому 17 мая исполнилось бы 100 лет.

Продолжение легенды

В середине 30-х годов в иркутских коньках два непревзойдённых чемпиона – Анатолий Рябинин и Вера Муратова, первые мастера спорта. Муратова побеждала корифеев с мировыми именами – Марию Исакову и Валентину Кузнецову. На первом чемпионате СССР в 1936 году в Москве она заняла четвёртое место. Рябинин в том же году по итогам сезона третий в стране. Выпускник горного института Рябинин, несмотря на известность, был человеком скромным и даже переживал, что нет достойных конкурентов. И был искренне обрадован, когда на открытии сезона в декабре 1937 года ему бросил дерзкий вызов молодой высокий конькобежец. Рябинин сам поспешил к нему навстречу.

– Анатолий Рябинин, – протянул он широкую ладонь.

– Рад познакомиться, – смущённо улыбнулся 19-летний Клыпин, – не ожидал такого внимания.

– Не скромничайте, Лев. Это сегодня вас мало кто знает. А вскоре будут спрашивать: это кто в паре с Клыпиным бежит? А-а, пенсионер Рябинин...

– Как вы бегаете, дай Бог мне лет через пять бегать.

– А вот тут я с вами в корне не согласен. Вы человек способный, и я с лёгким сердцем могу лидерство передать.

В тот раз жребий не свёл их в один забег. Стремительный Рябинин выиграл уверенно четыре дистанции, оставляя Клыпину вторую позицию.

После соревнований Рябинин искренне поздравил молодого соперника:

– Видел, Лев, ваш бег и скажу, что он произвёл на меня впечатление – скольжение и техника отличные. Силёнок надо набираться, тренировочные объёмы увеличивать. Без этого меня не обыграть. Ну, будь здоров!

Клыпин входил в силу, особенно неподражаем был на спринтерских дистанциях.

Когда Лев побеждал в очередной раз, Рябинин непременно напоминал:

– А я что говорил: не пройдёт и года, как ты меня обставишь.

После отъезда Рябинина из Иркутска груз лидерства лёг на плечи Льва Клыпина.

Если не мы, то кто...

После войны председатель областной федерации коньков Степан Гусев сказал Клыпину:

– Готовься, Лёвушка, принять бразды правления коньками на себя. В твоём лице я вижу человека, способного объединить наших конькобежцев. И не спорь. Считай, вопрос решён. Нужен уважаемый, авторитетный специалист с организаторскими данными. Ты подходишь лучше любого: первый номер в коньках, воспитанный, умный, грамотный, И заодно займись тренерской деятельностью. Как медику с высшим образованием, тебе и карты в руки – начни работу в родном спортобществе «Медик». Моя помощь и поддержка гарантированы. Другого не дано: если не мы, то кто?

Фактически Клыпин стал главной фигурой в иркутских коньках. Начал с того, что подобрал сильную команду единомышленников. Одним из них стал Дасий Дмитриевич Шиповских, которого Лев Гаврилович пригласил из Улан-Удэ. Талантливый тренер и организатор Шиповских дал путёвку в большой спорт десяткам скороходов.

Иркутские коньки выходили на лидирующие позиции в стране, и роль Клыпина была решающей. Чемпион области тех лет Валерий Захаров вспоминал:

– На стадионе «Авангард» на массовом катании я бегал на хоккейных коньках, чем и привлёк внимание Льва Гавриловича, который пригласил меня заниматься в «Медике», под флагом которого выступал несколько лет. Довольно скоро выполнил норму мастера спорта и успешно выступал на всесоюзных соревнованиях. Обязан прежде всего тренеру. Клыпин, несомненно, был яркой личностью, он заряжал всех учеников любовью к конькам. На одних соревнованиях в Томске моим соперником по забегу оказался мой тренер. Я выиграл и на церемонии награждения чувствовал себя неловко. Лев Гаврилович, напротив, излучал счастье.

– Порадовал, Валерий, молодец! – пожал он мне руку. – Не зря мы тренировались все эти годы.

Такие слова Лев Гаврилович мог сказать десяткам своих воспитанников. В том числе и сыну, мастеру спорта, Владимиру, который сменил его потом на посту руководителя федерации. Стройный, элегантный, Лев Гаврилович идеально олицетворял спортивного супермена. Не только в молодости, таким оставался до конца дней своих. Он и умер-то внезапно от сердечного приступа в 1991 году, прожив красивую, яркую жизнь.

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