В Москве безработный обманом завладел квартирой душевнобольной пенсионерки

В Москве задержали подозреваемого в покушении на мошенничество с квартирой пожилой женщины и ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает АГН «Москва».

По данным ведомства, в марте 2018 года в полицию поступила информация о том, что из квартиры на улице Новокузнецкая ушли и не вернулись хозяйка 1927 года рождения и ее сын 1968 года рождения. Оперативники выяснили, что неизвестный вывез людей в неизвестном направлении.

«В ходе розыска 8 апреля сотрудники полиции в Ногинске задержали безработного гражданина 1974 года рождения. Мужчина, зная, что у пенсионерки имеется психическое заболевание, ввел пожилую женщину и ее сына в заблуждение, осуществил прохождение пенсионерки медосвидительствования врачом-психиатром и подготовил документы на оформление договора-дарения на квартиру потерпевшей», — уточнили в пресс-службе.

Там же, в Ногинске, полицейские обнаружили пенсионерку и ее сына. Действия злоумышленника пресекли, потерпевшие вернулись домой. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По инф. rosbalt.ru

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