Вязание: интересные факты и отличный интернет-магазин пряжи

Вязание – увлекательное и кропотливое творчество, и многие люди, особенно женщины, занимаются таким ремеслом. А вот несколько веков назад в некоторых территориях всё было совсем по-другому. Например, во Франции. Там, пишут открытые источники, вязали представители сильного пола. И в 1527 году в столице был основан первый профсоюз вязания. Только женщины туда не допускались.

Сейчас вязание стало занятием, которое больше привлекает дам, хотя есть и мужчины-рукодельники, и им нравится управляться со спицами, крючком и клубками. Да и почему таким красивым творчеством не заниматься, если для него сейчас всё что угодно можно найти. Например, на сайте интернет-магазина пряжи Книт Стори.

Магазин имеет разнообразный ассортимент пряжи в мотках и бобинах для машинного и ручного вязания. Продукцию компания закупает у крупнейших мировых производителей, которые изготавливают качественные товары. В каталоге интернет-магазина можно найти пряжу альпака (верблюд), твидовую, с мериносом, ангору, лен и многие другие виды. Нажав на выбранную позицию, к примеру, мохер с шелком, можно увидеть несколько предложений по такому виду пряжи. Есть фотография товара, указан цвет (хаки, шоколадный, оранжевый, фиалковый с люрексом, розовый и т.д.), бренд, метраж, состав, цена и имеется ли такая пряжа в наличии. Среди разделов интернет-ресурса: каталог, акции, доставка и оплата, контакты, о компании и статьи. В последнем разделе можно найти много интересной и полезной информации, об этом скажут и заголовки представленных там публикаций: «Выбираем пряжу для весенней шапочки», «Мягкость и

гипоаллергенность: выбираем пряжу для детских изделий», «Как выбрать пряжу для теплого пледа», «Мохер или ангора – какая пряжа лучше» и т.д. Все на сайте очень понятно, к нужному товару приведет хороший ненавязчивый дизайн, подчеркивающий важное, и удобная доступная навигация.

Еще любопытные факты, связанные с вязанием:

Интересно, что вначале шерсть не была популярным материалом для вязания. Первые 400 лет любители рукоделия пользовались хлопком и шелком. А шерсть стала королевой среди материалов для вязания с развитием сельского хозяйства.

Раньше материалом для изготовления спиц служили слоновая кость и черепаший панцирь. Сегодня спицы делают из алюминия и пластика, а также изготавливают деревянные.

При помощи вязания рукодельницы и рукодельники вяжут не только разнообразные красивые вещи, также некоторые занимаются изготовлением икон.

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