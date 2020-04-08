Стильная сумка из старых джинс

Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.