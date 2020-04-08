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Стильная сумка из старых джинс
По инф. cpykami.ru   
08 Апреля 2020 г.
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Старые джинсы обычно отправляются в ссылку на дачу, как и большинство другой одежды. Однако приходит момент, когда даже пропалывать грядки в них становится невозможно. Не торопитесь выкидывать старую одежду, лучше превратите ее в сумку.

Стильная сумка из старых джинс

Что потребуется

  • старые джинсы
  • швейная машинка
  • ножницы
  • резинка
  • веревка

Как сделать

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Отрежьте штанины у старых джинсов, получится своего рода мини-юбка.

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Выверните и прошейте низ.

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Обработайте края.

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Прострочите углы будущей сумки. Выверните ее.

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С изнаночной стороны вшейте две резинки по бокам спереди и одну посередине сзади. Резинка должна собирать ткань.

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Прошейте ее со всех четырех сторон, натягивая джинсу. Добавьте шов посередине.

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К проймам для ремня, привяжите веревки, подходящие по стилю. Как следует затяните узлы.

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Подробная инструкция в видео ниже.

По инф. cpykami.ru

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