Комнатные цветы для красоты и пользы

Почти каждый держит у себя в доме цветы, это не просто так. Комнатные растения способны на разные вещи: наполняют воздух кислородом, делают его влажным, улучшают энергетику дома и людей в нем, влияют на психику и на здоровье человека. Цветы помогают сделать в доме атмосферу спокойствия, уюта, помогают сделать человека счастливым. Но за каждым живым организмом нужно следить. От состояния цветка зависит состояние человека.

Влияние на энергетику

С древних времен люди знали о влияние растений. Каждый цветок в комнате имеет свою энергию. Эта энергия способна уничтожить плохое воздействие излучения от приборов в комнате, воздействие вредных химически веществ, способна улучшить атмосферу в доме, придав ей комфорт. Каждое растение несет свою энергетику, имеет свой характер. Но есть те, кого давно и хорошо знаем и любим.

Азалия наполняет квартиру жизненной энергетикой. Позволяет концентрироваться на определенных целях, способствует препятствию появлению негатива в настроении, таких как нервозность или стресс.

Бегония королевская - лучший приятель для общительной пары, охранник их семейного благополучия и верный защитник от "энергетических вампиров". В случае встречи энергетики бегонии с недружелюбной, плохой посторонней энергией, энергия цветка может переделывать и систематизировать пагубно действующую энергию, превращая ее в источник здоровья. Бегония - чудо преобразователь.

Польза и вред

Кроме насыщения воздуха кислородом, комнатные растения имеют много свойств для улучшения здоровья. Многие растение имеют фитонцид - стражи от вредных бактерий. Этим цветы убивают большою часть всех бактерий в воздухе. Например, в комнате будет намного больше зловредных бактерий, если там не стоит цветочный горшок. Комнатные цветы поглощают много тяжелых металлов, уменьшают электромагнитное излучения. Еще они убивают злокачественные для человека формальдегиды, выделенные синтетическими материалами. Многие растения имеют целебный эффект.

Сок многих цветков может заживлять раны, лечить гнойные воспаления. Например, Пеларгония Душистая насыщает воздух ароматами свежести. При этом она выделяет летучие фитонциды, что уничтожают все плохие бактерии. Цветы также помогают с лечением психических расстройств.

Но покупая красивые цветы, которые будут украшать вашу комнату, не забывайте о вреде некоторых растений. Эти цветки могут приносить вред здоровью и состоянию человека. Много растений имеют масла пагубно влияющие на организм. Эти ароматы попадая в легкие, вызывают головною боль, мигрень, ускоряют удары сердца.

Индийская хризантема может вызвать кожные заболевания и их усложнения. Частое прибывание возле аглаонемы может привести к химическим ожогам, изменения сердечного ритма, разных сердечных заболеваний и разных заболеваний связанных с нервной системой. Эксперты советуют не покупать экзотических цветов и растений в целом, потому что они могут быть причинами заболеваний дыхательной системы.

Если вы имеете детей, не надо покупать растения, что имеют кислоты в соке и яркий цвет. Эти цветы могут попробовать на вкус, из любопытства, ваши дети. Этот опыт может сказаться на состояние ребенка. Запрещена покупка комнатных цветов людям с аллергией.

Расположение цветов

Все часто задаются вопросом: «Куда лучше поставить цветок». И этот вопрос очень важен. Чтобы цветок себя хорошо чувствовал нужно поставить его в правильно место. Для этого нам потребуется узнать все особенности растения.

Если цветку нужно больше солнца, то его нужно проставить на подоконник и наоборот. Но расположение «зеленого друга» оказывает влияние на энергетику дома и людей в нем. Не нужно ставить цветок на прикроватной тумбочке, потому что каждое наше движения может привести к падению растения. Не нужно ставить растения в спальне, если у вас аллергия. Но если нет, то это лучше место для цветов во всей квартире, потому что в спальне будет очень чистый воздух и хорошая энергетика.

Тропические растения нужно ставить туда где тепло и влажно, для этого хорошо подходит ванная. Но обычно в ванной очень мало света. Если в доме есть ребенок, умеющий хотя бы ползать, каждый предмет в доме может быть опасным,как и в плане химических свойств растения, так и в плане того что горшок может упасть на голову ребенка. По этому цветы не нужно ставить в детской. На кухне цветам самое место, если они не под рукой. Маленький горшочек сделает атмосферу очень комфортной и родной. Просто нужно обезопасить цветок от пара, жира, огня.

Уход

Нет точных правил по уходу за растениями, у каждого цветка есть свои потребности, их надо соблюдать. Но есть правила, которые обязательные при уходе за комнатными растениями.

Растения живут при помощи солнца и света, поэтому лучше ставить их на подоконник в хорошо освещенных комнатах. Все светолюбивые цветущие виды комнатных растений растут по направлении солнца, поэтому нужно следить, что- бы не было искривления ростков.

Полив - очень важная часть ухода за растениями. Зимой корневая система растения замедленная, и цветок нужно поливать раз в три недели. Но в теплые времена года полив нужно осуществлять чаще, раз в неделю. Цветы любят «душ» с пульверизатора. Поливать нужно водой комнатной температуры, Кипяченая вода не годится к поливу, потому что в ней нет минеральных веществ.

Сквозняки враги каждого растения. Если нужно проветрить комнату, обязательно заберите все растения. Часто бывает когда окна продуваются, то тогда нужно поставить горшок с цветком на возвышение.

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