Как связать махровое полотно своими руками

Мягкое пушистое полотно, не так сложно вязать, как кажется на первый взгляд. Единственная сложность — следить, чтобы вытянутые петельки были одинакового размера. Ну, конечно, времени понадобится больше, чем на вязание полотна аналогичного размера, но обычной вязкой.

Применение мотива с вытянутыми петлями весьма широкое: от пледов до детских пинеток. И еще помните, что ниток вам потребуется в два раза больше, а то и в три, чем на обычную вязку спицами.

Советуем сначала рассчитать необходимое количество пряжи, связав контрольную заплатку и прикинув, сколько понадобится на все изделие.

Итак, вам потребуется:

Нитки любого качества, в зависимости от назначения изделия;

Спицы соответствующего ниткам номера.

Шаг 1. Вяжем все ряды лицевыми петлями: и четные, и нечетные. Начало, как обычно: набираем необходимое количество петель на спицы и провязываем первый ряд или сколько нужно по вашей задумке.

Шаг 2. Теперь вяжем ряд с вытянутыми петлями. Сразу заметим, что можно использовать свой палец, а можно линейку, которую обвиваем ниткой и вынимаем после завершения ряда. Опытные вязальщицы могут экспериментировать, как удобней именно им. Плюс в использовании линейки: стопроцентно одинаковые петли. Но немного она может мешать при вязании.

Вытянутую петлю формируем перед каждой петлей на спице. Продеваем правую спицу в петлю на левой спице, нитку обвиваем вокруг среднего пальца и провязываем петлю на спице, оставляя основную петлю на левой спице, не затягиваем воздушную петлю. Возвращаем петлю на левую спицу. Провязываем две петли вместе. Так повторяем целый ряд.

Шаг 3. Ряд лицевых петель.

Шаг 4. Ряд вытянутых петель.

Шаг 5. Закрываем полотно как обычно.

Вы поймете все тонкости этого узора на практике. Просто пробуйте и у вас получится. Можно в конце работы разрезать петли и выйдет шерстяное полотно. Можно и расчесать его, тогда нитки распушатся и будет достигнут более реалистичный эффект мехового полотна.

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