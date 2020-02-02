Как красиво перевязать коробку с подарком: 15 креативных идей

Ни одна праздничная вечеринка или торжественный прием не проходит без использования атласных лент. Распространенность и доступность этого декоративного материала широко используются при упаковке подарков. В этой статье мы собрали 15 разных способов украшения упакованных подарков с помощью ленточек. Здесь вы найдете и самые элементарные способы, как красиво завязать бантики на подарке, и затеи посложнее – для тех, кто имеет кое-какой опыт работы с лентами.

Начнем, пожалуй, с несложных вариантов.

1. Самый простой бант

Сложить и закрепить ленту таким образом сможет любой. Главное для того, чтобы этот бант выглядел эффектно, - это достаточная ширина ленты и подходящий к упаковке цвет. Обратите внимание, что вы можете обвязать как одну лишь крышку коробки, как на фото, а можете перевязать полностью всю коробку – это дело вашего предпочтения.

2. Простой бант

Этот вариант завязывания ленточек тоже доступен каждому, но он подходит для лент любой ширины, то есть, является более универсальным. Как и первый вариант, этот способ делает упаковку милой и симпатичной.

3. Сложный бант

Чтобы выполнить такой узел, потребуется уже немного больше ловкости рук, чем в первых двух случаях, поскольку довольно скользкую ленту придется укладывать в несколько слоев. Не расстраивайтесь, если первые несколько попыток будут не очень успешными – просто выделите себе немного больше времени, чтобы поупражняться в завязывании, посмотрите обучающие ролики о том, как красиво завязать бант на коробке или пакете, и у вас обязательно все получится.

Другой вариант сложного банта:

4. Комбинации из нескольких лент

В этом способе декора используются комбинации из ленточек разных цветов и ширины. Они складываются в общий пучок, перевязывают подарок и завязываются на простой бантик.

5. Петли, наложенные одна на другую

В данном методе лента укладывается в виде «восьмерок» разного размера, наложенных друг на друга в порядке уменьшения. Ленточная фигура фиксируется с помощью пришитой бусины, что добавляет композиции дополнительного шарма.

6. Лента и сердца

Очень легко можно сделать симпатичную и креативную перевязку подарка, используя сочетания нешироких ленточек с символическими фигурками типа сердечек, вырезанных из цветной бумаги, картона, фетра, фоамирана и других аналогичных материалов.

7. Пион из ленты

Если вы уже достаточно «приручили» юркую атласную ленту и научились вязать из нее сложные банты, можно поэкспериментировать с созданием цветов из этого материала. Разумеется, такие цветы станут превосходным украшением для подарочной коробки. Такой пион из сиреневой ленточки и золотых бусин смотрится очень нежно, и, в то же время, нарядно.

8. Розы

Что может быть нежнее и привлекательнее розы? Только роза, которая никогда не завянет. Если вы научитесь делать такие розы из атласных ленточек и украсите ими свой подарок, они еще долго будут напоминать виновнику торжества о вас, излучать тепло ваших чувств и хранить праздничную атмосферу.

9. Сочетание лент, бусин, цветов

Ленты сами по себе уже чудесное украшение, но в сочетании с другими декоративными материалами можно создавать великолепные композиции.

10. Банты на боковой грани

Креативность упаковочному декору придают не только сами декоративные элементы, но и способы их расположения на коробке. Так, традиционно чаще всего украшают крышку или верхнюю грань коробки с подарком. Но, разместив декор и на боковых гранях, вы получите неожиданную и очаровательную изюминку. В данном случае оцените, как мило смотрятся все те же простые бантики в стиле Тиффани из тонких ленточек по бокам коробки.

11. Цветы на боковой грани коробки

В этом способе предыдущий вариант усложнен тем, что вместо простых бантиков здесь использованы более сложные цветы из лент.

12. Ленты и елочные игрушки

Огромный простор для создания оригинальных украшений предоставляет новогодняя тематика подарочного декора. Так, ленты можно сочетать с елочными игрушками, мишурой, шишками, сосновыми и еловыми ветками, шишками и другой рождественско-новогодней символикой.

13. Букеты из конфет и лент

Неожиданно и эффектно смотрятся букеты из конфет и лент. В этом случае ваш декор будет не только красивым, но и вкусным.

14. Бант как элемент сюжета упаковки

Виновник торжества не сможет быстро забыть такой декор вашего подарка, где бант не является основой декора, но дополняет остальную сюжетную композицию упаковки.

15. Украшение бутылок

Художественное обвязывание бутылок лентами можно причислить к отдельной самостоятельной «отрасли» в искусстве подарочных упаковок. Изобретательные рукодельницы придумали массу разнообразных дизайнов такого декора на все случаи жизни. Достаточно посмотреть в интернете примеры, вдохновиться и... сделать свой.

Какой бы вариант украшения вы ни выбрали для упаковки своего подарка, для любой идеи вы найдете подходящие атласные ленты по ссылке https://mirbusin.ru/catalog/cat-759-lenti-atlasnie. Придумывайте, творите и дарите красоту, тепло души и радость своим близким!

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