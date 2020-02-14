Внимание, ветераны!

Уважаемые жители города Иркутска! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует:

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, предоставляется единовременная денежная выплата согласно указу губернатора Иркутской области от 3 февраля 2020 года № 24-уг.

Право на единовременную денежную выплату имеют:

ветераны Великой Отечественной войны;

инвалиды Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников Великой Отечественной войны (супруга или супруг, не вступившие в повторный брак).

Гражданам данных категорий, проживающих в Иркутске, для получения единовременной денежной выплаты необходимо обратиться в отделы учреждения по реализации права на меры социальной поддержки по адресам:

664011, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37;

664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 22а;

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184

либо в отделы ГАУ «Иркутский многофункциональный центр» с соответствующим заявлением и документами:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по месту пребывания; – в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории города Иркутска; удостоверение установленного образца о праве на льготы по соответствующей категории; для членов семьи – удостоверение установленного образца о праве на льготы либо пенсионное удостоверение с отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина» и документ, подтверждающий отнесение погибшего (умершего) супруга (супруги) к категории инвалида ВОВ или участника Великой Отечественной войны.

Обращаться можно по телефонам в Иркутске: 21 -72-84, 23-02-42, через сайт ведомства или к своему социальному работнику.

Кроме того, работает горячая линия министерства 25-33-07.

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