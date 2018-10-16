Вклады на "советских сберкнижках" остаются "в заморозке"

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. Также комитет рекомендовал правительству РФ разработать и направить в Госдуму не позднее июля 2019 проект закона, регулирующего вопрос о компенсации советских вкладов, сообщает ТАСС.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

Как подсчитали в правительстве, при переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый для их погашения, составляет в 2019 году 43,82 трлн рублей, в 2020 году — 45,4 трлн рублей, в 2021 году — 47,22 трлн рублей.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года, потому что до сих пор не разработаны законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.

По инф. rosbalt.ru

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