Уйти на пенсию в Германии

Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниже он только по сравнению с норвежцами и шведами.

Пенсия в Германии может быть трех видов: государственная, частная и корпоративная. Договор о последнем виде страхования оформляется между предприятием и сотрудником на добровольных началах. В зависимости от прожитых лет, разных жизненных обстоятельств гражданам страны выплачивается пенсия по возрасту, есть пенсия для людей, проработавших в течение долгого периода времени. Также существуют выплаты лицам, которые заболели или стали жертвами несчастного случая и не могут больше работать или имеют ограничения в трудовой деятельности. Предусмотрены пенсии для шахтеров, вдовцов. Подробная информация о пенсиях в Германии в 2016-17 году, каков пенсионный возраст и другие подробности, размещена на этом ресурсе: http://ru-geld.de/pension/.

Размер пенсии в этой европейской стране зависит от количества трудового стажа, величины заработной платы и взносов в страхфонд. Средняя пенсия составляет семьдесят процентов от заработка, примерно это восемьсот евро. Триста шестьдесят четыре евро – размер минимальной пенсии. Если гражданин получает госпособие в такой сумме, оплату коммунальных платежей берет на себя государство. В зависимости от года рождения гражданин Германии сможет называться пенсионером с 65, 66 и 67 лет. Пенсионный возраст может наступить и раньше, все жизненные обстоятельства, влияющие на это, прописаны в государстве законодательно. Это может быть и 60 лет, и 63-65. Минимальный стаж работы, который дает право на пенсию в Германии – пять лет. Если этот период гражданином не выработан, соответственно пенсию он получать не сможет.

Выйдя на пенсию, немцы живут очень активно. Занимаются танцами, спортом, изучают языки, много путешествуют. Выбирают они разные курорты, в том числе бюджетный отдых в Турции, Греции и Латвии. Образованные пенсионеры пополняют свой багаж знаний наряду с молодым поколением на лекциях. Есть категория представителей старшего возраста, которые трудятся при благотворительных организациях. Эти структуры, а также государственные осуществляют уход за одинокими жителями страны, которых в Германии по статистике немало. В домах престарелых для людей организован высокий уровень комфорта, есть телевизор, душ и даже кровать, которой можно управлять дистанционно. Если пожилой человек предпочитает находиться дома, сотрудники благотворительной организации помогут ему по хозяйству и сориентируют, где можно будет найти хорошую сиделку. Стареть не страшно.

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