Полезные функции банковских карт, о которых не все знают

Пластиковые банковские карты стали для нас сегодня делом обыденным, на них получают стипендию, заработную плату, пенсии и другие выплаты. Однако некоторые люди до сих пор относятся к этому банковскому продукту с долей недоверия, предпочитая снимать денежные средства сразу после их поступления на карту. И совершенно зря, ведь грамотное использование карты может не только сохранять, но и приумножать ваши деньги. А все благодаря дополнительным опциям, о которых далеко не все знают.

Сегодня практически у всех есть зарплатная карта, которую выдает работодатель. Обычно это самые простенькие банковские карты с минимумом функций. Однако оформить дебетовую карту можно самостоятельно (проще всего это сделать на сайте-агрегаторе, где есть возможность сравнить условия разных банков и заказать доставку на дом). Для чего это нужно и что вообще полезного может быть в карте, кроме перечисления на нее зарплаты или пенсии?

Во-первых, это кэшбек (cashback) – то есть возврат определенного процента денежной суммы, потраченной на ту или иную покупку. Размер кэшбека зависит от условий банка, выпустившего карту, и категории покупок (супермаркеты, путешествия, АЗС, аптеки, общепит, развлечения и т.д.). К примеру, вы много денег тратите на лекарства. Если вы оформите карту с кэшбеком 10% на категорию «аптеки», то с потраченных в аптеке пяти тысяч рублей 500 рублей вам вернется на карту.

Во-вторых, бывают карты с процентом на остаток, и чем он выше, тем выгоднее хранить деньги на этой карте. Скажем, вы тратите большую часть денег со своей карты, а карту вашего супруга используете в основном для накоплений, и там постоянно лежит крупная сумма денег. В зависимости от условий банка, вам ежемесячно будет начисляться определенный процент на эту сумму (это практически как вклад, только без ограничений на снятие и пополнение).

Кроме того, у банковской карты есть и другие малоизвестные функции, которые могут оказаться весьма полезными в определенных обстоятельствах. Так, опция «форс-мажор» пригодится, если вы уехали в другой город, а карту забыли дома. В ближайшем отделении вашего банка можно оформить специальную мгновенную карту, привязав ее к счету (она будет почти без защиты, но для временного пользования пойдет). Есть и еще одна похожая опция, которую чаще всего используют путешественники: по банковскому счету выпускается не одна, а две или несколько карт. В случае кражи или потери одной карты, можно быстро снять наличность с другой и затем сразу заблокировать ее. К слову, иногда дубликат карты делают для ребенка, при этом устанавливают лимит на определенную сумму, которую можно израсходовать с этой карты.

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