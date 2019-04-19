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Поддержать себя материально: деньги в долг и другие возможности

Ксения ДАВЫДОВА   
19 Апреля 2019 г.
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Поддержать себя материально: деньги в долг и другие возможности

Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть необходимость как-то дожить до зарплаты, пенсии или других ожидаемых денежных поступлений. Как быть?

В молодые и зрелые годы люди могут на все свои хотелки и нужды взять и заработать. А вот представители старшего поколения не всегда в силах так поступить. И тогда на помощь в вопросе, где взять деньги, приходят другие варианты.

Кому-то может подойдет информация с "досок бесплатных объявлений" в Интернете, ведь на таких сервисах в том числе публикуются предложения о даче денег в долг. Можно взять деньги в долг в Минске, находятся объявления по таким услугам и для наших соотечественников. Среди плюсов здесь - высокий процент одобрения, часто не влияет на принятие положительного решения и неважная кредитная история. Естественно, стоит постараться получить как можно более полную информацию, с кем есть намерения в плане денег сотрудничать, и взвесить свои возможности по отдаче долга с учетом поставленных процентов.

Другой способ - банк. Тут тоже свои плюсы. Это возможность получения большой суммы на долгий срок, относительно невысокие ежемесячные выплаты, небольшой штраф за просрочку и возможность рефинансирования. Минусы тоже присутствуют. Например, довольно жесткие условия по платежеспособности обратившегося и влияние на решение банковской структуры кредитной истории клиента.

Также можно обратиться в МФО или кредитный потребительский кооператив, обязательно тщательно собрав информацию об организациях и взвесив при этом все за и против. Вышеперечисленные способы касаются тематики "взять деньги в долг".

А если долговые варианты человеку не подходят, можно придумать другие.

Например, провести мониторинг ненужных вещей и начать продавать их прямо сейчас. В приложении Viber (думается, что многие пенсионеры знакомы с ним) можно выйти на группы, где людьми реализуются разные вещи. Необходимо, чтобы сервис был установлен на телефоне, и после вступления в группу - внимательно прочитать правила нахождения здесь и совершения действий.

Виртуальные доски объявлений, сайты подобной направленности также помогут реализовать вещи и получить с них какой-то доход. Нужно пройти регистрацию на страничках, уметь разместить фотографию вещи - картинка продаваемого часто является обязательным условием при подаче онлайн-объявления.

Эти два способа поддержать себя материально тоже достойны того, чтобы их рассмотреть и держать в голове. А в целом, как советуют специалисты по планированию личных расходов и доходов, всегда нужно иметь хоть небольшую подушку безопасности.

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