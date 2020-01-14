Пенсионный юрист – актуальный специалист для многих людей, выходящих на заслуженный отдых

На пенсионное обеспечение граждане имеют право по достижении необходимого возраста и наличии трудового (или специального) стажа. Но без проблем реализовать это право удается далеко не всем. Некоторым людям могут отказать в назначении досрочной трудовой пенсии, у других могут быть противоречия при определении длительности необходимого трудового стажа, у третьих оказаться не включенными в стаж отдельные временные периоды трудовой деятельности, которые не были подтверждены документами и т.д. Все эти вопросы требуют обращения к специалисту, помочь здесь сможет пенсионный юрист.

Споры по пенсионным вопросам – законный способ решить возникшие проблемы правовой направленности. Эффективный результат будет обеспечен, если в спорах примет участие хороший профессионал. Специалист должен отлично ориентироваться в нормах действующего законодательства и, конечно, иметь богатый практический опыт.

В функционале пенсионного юриста могут быть следующие действия: консультативная работа, составление заявления в Пенсионный фонд, составление и направление искового заявления в суд, помощь в сборе доказательств по спорным периодам трудовой деятельности клиента, представление интересов заказчика услуги в суде и т.д. Часто первая консультация у юриста для клиента обозначается как бесплатная. В процессе консультации профессионал подскажет, какие документы ему необходимо предоставить. А если нужный пакет бумаг на руках, то сможет определить перспективу дела и целесообразность возможного обращения в судебные органы.

Формы работы в юрконторах, в том числе работающих и по пенсионному направлению, предлагаются разные. Иногда интересующий вопрос юристу можно задать в режиме онлайн или рассказать о своей проблеме письменно в предусмотренном для этого на сайте разделе. Если нет возможности пообщаться с юристом прямо сейчас, можно заказать в юрфирме обратный звонок и т.д.

Юристов по пенсионным спорам работает на юридическом рынке немало. Специалисты могут быть с разным стажем, ценой услуг, отзывами и т.д. Чтобы выбрать подходящего профессионала, стоит почитать, что пишут о его работе, посмотреть статистику по выигранным спорам, узнать мнения прошедших «через его руки» клиентов и т.д.

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Многие известные политики имеют юридическое образование. Например, диплом юриста есть у президента Украины Владимира Зеленского и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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