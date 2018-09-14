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Ни капли мимо
|Сергей Бабкин, "Российская газета"
|14 Сентября 2018 г.
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Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "рублевые" пакетики. Бабушки старой закалки так же поступали, пардон, и с памперсами внуков. Но теперь XXI век, техника усовершенствовалась, а желание экономить осталось. Многие жители столицы обзаводятся разными интересными приборами, пытаясь современно сэкономить на услугах ЖКХ. Есть ли от этого польза? Разбирается
Аэратор для воды
Это небольшая насадка на кран, рассеивающая водный поток. Сетки и отверстия аэратора расположены в определенной последовательности, позволяющей насыщать струю кислородом. Продается аэратор и на Avito, и во многих хозяйственных магазинах столицы. Цены - от 85 до 1200 рублей. Много зависит от режимов. Есть, например, аэраторы, которые просто делают струю тоньше. Получается примерно как в душе. Но есть и насадки, позволяющие менять направление воды. Для обычного глубокого эконома достаточно и 85-рублевого экземпляра. Установка займет минут пять. Без магазинного аэратора всего за минуту кран доверху заполняет три двухлитровые бутылки. А с аэратором - только две, и то не полностью. В общем, средний расход воды можно снизить "куба" на 3-4 в месяц. Тогда в каждый платежный период на воде можно будет сэкономить 140 рублей. Так что самый дорогой аэратор окупит себя примерно за год.
Водосберегающая лейка
Принцип работы этого устройства тот же, что и у аэратора. Только стоит значительно дороже - от 600 до 2000 рублей. Количество отверстий в этой лейке в несколько раз больше, чем в стандартной. Вода за счет этого смешивается с воздухом, делая ежедневную процедуру еще мягче и приятней. В московских магазинах можно найти несколько разновидностей этого приспособления. Разница, как правило, в количестве режимов. Есть лейки с функцией SPA, многие способны создавать эффект дождя. Но главное - производители заявляют о почти двойной экономии воды. В некоторых умных моделях даже встроены ограничители, не позволяющие тратить более девяти литров воды в минуту. Окупаться лейка будет примерно столько же, сколько и аэратор.
Программируемая розетка
Обычная розетка со встроенным таймером даст вам неплохую экономию времени и трат на электричество. Зачастую энергию впустую поглощают неработающие приборы, постоянно включенные в розетку. Это не только холодильники, но и стиральные машины, телевизоры, мультиварки, настольные лампы и прочая бытовая техника. Программируемая розетка дает пользователю возможность самому настроить интервал подачи напряжения. Вот я приду после работы, скажем, в восемь часов вечера, пусть тогда и включаются стиральная машина и ТВ. А до этого времени холостой траты энергии не будет. Одна из самых дорогих моделей в московских магазинах стоит 1800 рублей. Есть экземпляры и дешевле, у них вместо дисплея с регулировками - обычный барабан. Если учесть, что в среднем московская "однушка" нажигает в месяц рублей по 600, то использование розетки снизит расход до 400. Энергосберегающий гаджет оправдает себя за 10-12 месяцев.
Бачок с двойным сливом
Если мы о чем-то и задумываемся, посещая уборную, то уж точно не о бытовой экономии. А зря! За один "присест" мы смываем до восьми литров воды. И большая часть ресурса уходит в канализацию просто так. Вот почему в одной из популярных в Москве сетей магазинов для дома выставили целую линейку бачков с системой двойного слива. На большинстве бачков только одна кнопка, а тут две. Левая спускает в канализацию три литра, правая - шесть. Сходил "по-маленькому" - жми левую, "по-большому" - ну вы, в общем, поняли. "Вот такой бачок в год от 15 до 25 "кубов" воды экономит", - поделился жизненными наблюдениями консультант сантехнического отдела Марат Керашев. Правда, обычный бачок можно и за 600 рублей найти, а экономичный уже стоит от 1 до 3 тысяч рублей.
Датчики движения
Уходя, гаси свет - это, пожалуй, первый закон бытовой экономии. Но едва ли мы соблюдаем его регулярно: спешка, работа, мегаполисная суета. Незаменимым помощником может оказаться датчик движения. Самый простой инфракрасный для квартиры - то, что надо. Стоит в пределах тысячи рублей, зато охватывает пространство на 180 градусов. А вот на дачах с лестницами пригодятся и ультразвуковые модели: они замкнут контакты и включат свет, когда вы только подошли к первой ступеньке. Подключить его можно и самому, но производители советуют обращаться к электрикам.
Цифры
Конкретно
А теперь несколько советов для тех, кто все же пока не решается перейти на эти гаджеты. В Центре экономии ресурсов, одной из ведущих общественных организаций столицы, подготовили дельные рекомендации, сберегающие и природу, и наш бюджет.
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