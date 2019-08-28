Какой прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году?

Прожиточный минимум – условная сумма денег, которая должна представлять содержание гражданина на месяц, чтобы тот себя чувствовал комфортно в сегодняшних реалиях экономики государства. Поэтому важно знать, каким будет прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году.

Рассчитывать этот показатель надо по следующим причинам:

Понимание того, кто нуждается в помощи больше, в каких именно количествах. Точный подсчет МРОТ. Точная оценка уровня жизни граждан РФ. Планирование бюджета как на уровне страны, так и на уровне субъектов федерации. Разрабатывать региональные и федеральные экономические программы.

Местным властям расчет прожиточного минимума необходим также для:

Эффективной разработки и дальнейшего распределения регионального бюджета.

Определения приоритета программ помощи жителям.

Образования бюджетных мест в школах и рабочих вакансий на рынке.

В настоящее время определение данной суммы выполняется из таких данных:

Сведения о текущих ценах на различные услуги, товары и продукты. Обязательные налоги и выплаты. Суммарная цена потребительской корзины.

Более подробно об этом вы можете узнать по адресу.

Размер ПМП в Москве с 1 января этого года

Показатель прожиточного минимума для пенсионеров применяется в вычислении доплаты к пенсии. Доплата устанавливается, как правило, на местном уровне. Пенсионеры столицы могут посмотреть утвержденный прожиточный минимум для лиц пенсионного возраста на 2019 год на официальном сайте Московского правительства. Именно на этом интернет-портале именно там опубликован закон.

12115 рублей - именно такой установленный законодательством минимум для Москвы. Неработающие пенсионеры, у которых пенсия является меньшей данной суммы, с начала этого года могут в любой момент обратиться для получения материальной поддержки в государственные органы. Там им оформят доплату до минимальных размеров обеспечения, которые предусмотрены на сегодняшний день государством.

Вдобавок, мер Москвы С. Собянин заявлял о предстоящем предоставлении новых льгот столичным пенсионерам. Детали пока что находятся в секрете, но, наверняка, данные появятся очень скоро. К примеру, живущие в Москве дольше десяти лет пенсионеры ожидают информации о социальном стандарте на этот год.

Как устанавливается ПМП

Прожиточный минимум принято устанавливать на местном уровне не только для пенсионеров, но и для других категорий: несовершеннолетних и взрослого населения.

Средний размер минимума рассчитывается для одного человека. После этого он уже используется как критерий применительно к разным выплатам: стипендиям студентов, минимальному окладу, выплатам социально незащищенным слоям населения.

Величина данного минимума является в некоторой степени показателем жизненного уровня в регионе.

Исходя из прожиточного минимума, в Москве рассчитывают пособия семьям с детьми, стипендии, единовременные выплаты малообеспеченным гражданам, а также разнообразные социальные выплаты. Кроме того, величина необходимого для обеспечения нормальной жизни минимума обязательно учитывается при оказании помощи тем лицам, которые попали в тяжелое положение.

По данным анализа постоянно меняющейся величины ПМП, который введен был для московских пенсионеров, показывает постепенное повышение данного показателя. Для 2017 года он составил 11420 рублей, для 2018 - 11817 рублей, а для 2019 - уже 12115 рублей.

Для пенсионеров Москвы и Московской области размеры прожиточного минимума существенно отличаются – в области он в прошлом году равнялся 9071 рублю. Близкие к столице показатели имеют следующие регионы: Якутия, Магаданская область, Камчатка, а также Чукотка и Ненецкий автономный округ. Все они характеризуются достаточно сложными условиями климата.

Чтобы рассчитать правильно, какая сумма денег является минимально необходимой для российского пенсионера, используют анализ корзины потребителя. Такое исследование проводили в последний раз в 2013 году. Так как цены с того момента повысились во всех регионах, то в 2018 год был официально пересмотрен прожиточный минимум всего населения.

Анализировались показатели инфляции, а также изменение стоимости услуг, продуктов питания и медикаментов. Подобный пересмотр цены корзины потребителя выполняется во всех российских регионах России с учетом их особенностей.

Согласно общероссийским данным, цена потребительской корзины стала дороже почти на 4,2%. Для отечественных пенсионеров ее стоимость составила около 10300 российских рублей.

Дополнительные выплаты

Прожившим в Москве пенсионерам свыше десяти лет предоставляются специальные гарантии. Именно для этой группы людей был создан социальный государственный стандарт, который определяет необходимую надбавку к пенсии. Этот стандарт в прошлом году был равен 17500 рублей. Это практически на 3000 рублей больше, нежели в 2017 году.

Стоит отметить, что социальная надбавка к пенсии для других пенсионеров выплачивается до показателя прожиточного минимума пенсионера. Его размер пересматривается каждый квартал.

В 2019 году ПМП Москвы станет больше на 299 рублей. То есть, в сравнении с прошлым годом он увеличится ровно на 2,5%. От него зависит показатель положенной пенсионерам доплаты к получаемой пенсии.

Социальную доплату в 2018 году получали 51000 пожилых столичных жителей. В этом году данный показатель увеличится до 63000 человек. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить 138,7 миллиарда российских рублей.

Изменения в будущем

Заинтересованные в повышении прожиточного минимума, МРОТ и других показателей и выплат граждане Российской Федерации очень надеются на правильную политику действующего правительства. Ведь рост прожиточного минимума происходит намного медленнее, нежели повышение цен на различные услуги и товары.

Поэтому даже сегодняшние уровни среднепрожиточного минимума и минимальной оплаты труда, к сожалению, признаны недостаточными. Представленные в Москве суммы могли подойти бы в качестве прожиточного минимума по России на текущий год, однако все-таки не для столицы.

Тем не менее вопреки тому, что экономика Российской Федерации находится сегодня в непростом и даже сложном состоянии, российский президент часто замечает, что она наконец-то вышла из кризиса и обладает сугубо положительной динамикой.

Причем вскоре это почувствует и бизнес, и население страны. Выступая с докладом о прогнозах на следующий год, председатель Министерства экономического развития, подчеркнул, что экономика РФ стала улучшаться. Поэтому можно надеяться на позитивное развитие в будущем. И пусть не всем сегодня интересны вопросы состояния МРОТ и прожиточного минимума в России, 36 миллионов, которые находятся за чертой бедности и получают помощь, крайне заинтересованы в повышении развития экономики.

Вопрос о дальнейшем увеличении экономики сегодня поднимается вновь. Данный процесс должен обязательно коснуться всех – и детей, и пенсионеров, и трудоспособного населения. Ведь все они нуждаются в большей помощи, нежели есть сейчас. По мнению государства, такой подход должен не просто помочь людям, но также сократить напряженность насчет еще одной важной темы – слишком малой оплаты труда. Ее тоже планируется вскоре решить.

Динамика МРОТ, прожиточного минимума, а также зарплат в РФ – один из лучших и достоверных показателей благосостояния граждан. Именно по этой причине как в Москве, так и во всей России, к ним относиться следует с большим вниманием.

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