Еще раз о кредитовании пенсионеров

Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансовые структуры - 8-10%. В сегменте потребкредитования ряд банков увеличили максимальную кредитную сумму и расширили спектр кредитных продуктов для заемщиков.

Кредиты население может брать при обращении в банковские организации, посещая или минуя визит в финучреждение. Можно, к примеру, взять кредит наличными в Тинькофф. Преимуществ у такого займа много. Это вышеупомянутое отсутствие необходимости ехать в офис (очень удобно для людей пенсионного возраста), получение денег на дебет-карту, погашение любым комфортным клиенту способом, возможность досрочного закрытия кредита без штрафных мероприятий, относительно низкая процентная ставка, возможность оформления крупной суммы займа и т.д.

Денежные средства, зачисленные на карту, получателю передаст представитель курьерского подразделения. Годовое обслуживание пластика будет осуществляться в данном банке бесплатно. Конкретику по всем параметрам можно посмотреть на сайте банка Тинькофф.

В целом для пенсионеров в банках предлагаются разные кредитные варианты. Люди возраста 60+ являются клиентами хоть и не с самыми высокими доходами, но зато они имеют стабильные выплаты, в большей части скрупулезно относятся к принятым на себя финансовым обязательствам. С точки зрения ряда кредитных структур пенсионеры являются просто идеальными заемщиками.

Пенсионерам тоже выгодно сотрудничать с финучреждениями на предмет кредитования. Пенсионный статус человека дает ему возможность получить кредитный продукт на льготных условиях. Для оформления кредита необходимо предоставить пенсионеру всего 2 документа. У кредитных продуктов для людей, представляющих пенсионную аудиторию, сниженная тарификация, дисконты на обслуживание пластика и т.д.

На какие кредитные продукты может претендовать пенсионер? Это потребительский кредит, микрозайм, с поручителем или без него, без обеспечения или с залогом, рефинансирование, кредит с целевым назначением - на покупку авто или недвижимости (ипотека).

Работающим пенсионерам получить кредит проще, чем неработающим. Двойной доход (от государства и работодателя) позволяет человеку запрашивать большую сумму при меньшей ставке.

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